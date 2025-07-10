По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.0 комментариев
Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Европарламент отклонил резолюцию о недоверии Урсуле фон дер Ляйен
Депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Европарламент отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает ТАСС. Голосование прошло на пленарной сессии в Страсбурге, трансляция велась на официальном сайте Европарламента.
Спикер ЕП Роберта Метсола объявила: «Резолюция отклонена». Из 553 депутатов 360 высказались против вотума недоверия, 175 поддержали инициативу, а 18 воздержались.
Таким образом, фон дер Ляйен сохранила свой пост, несмотря на критику со стороны части депутатов. Решение принято накануне обсуждения новых кандидатур в руководящие органы Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен.
Между тем западные СМИ заранее сообщали, что вотум недоверия фон дер Ляйен потерпел неудачу.