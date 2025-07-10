Стало известно о провале вотума недоверия фон дер Ляйен

Politico: Европарламент не поддержал отставку главы Еврокомиссии после скандалов

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает Politico, в четверг в Европейском парламенте пройдет голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен. Поводом стало недовольство политиков ее смещением вправо и конфликтами с двумя крупными партиями, которые ранее обеспечили ей поддержку. Главе Еврокомиссии пришлось лично защищаться от обвинений в связи со скандалом вокруг закупок вакцин во время пандемии, известным как Pfizergate.

Вотум недоверия инициирован представителями крайне правых партий, и в случае его принятия фон дер Ляйен и вся ее команда должны будут уйти в отставку. Однако лидеры либеральной группы Renew и социалистов уже заявили, что не поддержат инициативу, несмотря на недовольство политикой фон дер Ляйен. Лидер консервативной группы EPP Манфред Вебер призвал своих однопартийцев обеспечить единогласную поддержку действующего президента Еврокомиссии.

Для принятия вотума требуется две трети голосов, однако столь масштабной поддержки у инициаторов нет, поэтому голосование почти наверняка закончится провалом. Тем не менее, сама процедура стала символом нарастающего политического кризиса: для подачи вотума достаточно всего 72 голосов, что делает эту тактику легкодоступной для будущих оппозиционных групп. Эксперты отмечают, что даже неудачный вотум может серьезно ослабить политические позиции главы Еврокомиссии.

В случае потери полной или частичной поддержки либералов и социал-демократов фон дер Ляйен будет сложно продвигать свою законодательную повестку. Особенно остро вопрос стоит по миграционной политике: часть парламентских фракций уже выступает против новых директив по депортации мигрантов. Подчеркивается, что столкновения между комиссией фон дер Ляйен и Европарламентом, очевидно, только начинаются.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично настоял на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Ранее глава ЕК обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией».