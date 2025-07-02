Евродепутат из Румынии вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен

Евродепутат Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен

Tекст: Ирма Каплан

После того, как предложение, внесенное крайне правым румынским депутатом Европарламента Георге Пиперей, прошло необходимые процедурные проверки, инициатива была официально представлена на прошлой неделе с 74 подписями, сообщает портал Euractiv.

Хотя несколько депутатов Европарламента позже отозвали свою поддержку данной инициативе, Пиперя объявил в среду, что предложение собрало 79 подписей, что немного превышает порог, необходимый для принятия парламентских мер.

Источник в парламенте подтвердил Euractiv, что президент ЕП Роберта Метсола проинформировала Конференцию президентов, орган, определяющий повестку дня парламента, о том, что предложение соответствует всем требованиям правила 131 регламента парламента Европы.

«Предложение будет рассмотрено в понедельник, 7 июля, перед голосованием в четверг на пленарной сессии в Страсбурге», – сказано в материале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский депутат Европарламента Георге Пиперя объявил о намерении инициировать вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен COVID-19.

До этого Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и усиления ультраправых в Европарламенте.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, уволят ли фон дер Ляйен с должности главы ЕК после инициативы европарламентария Пепери.