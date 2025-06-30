Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники

Tекст: Дмитрий Бавырин

Из неприятных вопросов, которые задают Урсуле фон дер Ляйен в Брюсселе в эти дни, основных три. Все они про деньги.

Самый главный вопрос – самый старый: речь о скандале с закупками антикоронавирусных вакцин Pfizer, от последствий которого главе Еврокомиссии до сих пор удавалось уклоняться. 35 млрд долларов за 1,8 доз – почему столько? Это превышало потребности ЕС, даже если исходить из того, у него в принципе была потребность в препаратах именно этой американской компании, вошедшей в историю пандемии многочисленными и загадочными «побочками».

Некоторое время судебные инстанции принципиально не хотели задавать этот вопрос Урсуле, но потом дело сдвинулось с мертвой точки на разных уровнях, и Европа узнала, что договоренность о сделке века была достигнута главами Еврокомиссии и Pfizer в одном из популярных мессенджеров. Предъявить переписку Урсула не пожелала, поскольку, мол, не обязана – нет такого закона. Судья решил, что все-таки есть – переписка столь значима, что ее нужно считать частью документооборота.

Конец немного предсказуем: чат якобы стерт, потерян, утрачен – что-то из этого. В общем, Урсула его показать не может, пусть и должна. С точки зрения Брюсселя, это чистая случайность и никакого умысла на сокрытие улик у председателя ЕК не было, пока не доказано обратное.

Достать до американцев в Pfizer у европравосудия тем более руки коротки. Однако группа депутатов Европарламента считает, что узнала уже достаточно. Раз суд признал незаконным сокрытие важных данных, предложение о вынесении фон дер Ляйен вотума недоверия будет поставлено на голосование.

Конкретно эту интригу против Урсулы организовали румыны-националисты. Ранее глава ЕК, действуя параллельно с президентом Франции Эммануэлем Макроном, помешала им провести своего человека на пост президента страны. Но к акту румынской мести согласились присоединиться десятки других европарламентариев, в основном такие же евроскептики правых взглядов, как и закоперщик по имени Георге Пиперя.

Второй вопрос оценивается дороже фармацевтической «сделки века» – в 150 млрд евро, но эти деньги еще не потрачены. Речь о распределении ресурсов внутри ЕС: Урсула откупорила кубышку, созданную на случай экономического кризиса в еврозоне, но расходовать ее будут на милитаризацию Европы из-за «чрезвычайного обстоятельства», то есть из-за России.

Этим, как считают евродепутаты, Еврокомиссия превысила свои полномочия и нарушила базовый договор о создании Евросоюза. Однако это обвинение не уголовного характера, а политического. Оно как бы подкрепляет более важное первое, попахивающее коррупцией.

Третий вопрос породил раскол в той коалиции в Европарламенте, на которую опирается Еврокомиссия под председательством фон дер Ляйен – это правоцентристы-евроконсерваторы, социал-демократы и либералы.

Как ни перекладывай деньги из одного кармана в другой, их теперь не хватает – и нужно чем-то жертвовать. Урсула решила пожертвовать ускоренным переходом на «зеленую экономику», так как удовольствие это дорогое – для хороших времен, а сейчас даже традиционные энергоресурсы в большой цене, да и не хватает на самое необходимое. Например, на Украину.

Социал-демократы, либералы и особенно «зеленые» Европарламента очень любят Украину, но со сменой приоритетов соглашаться не хотят. Поэтому евроконсерваторы стали ситуативно блокироваться с более правыми партиями, что вызывает внутри правящей коалиции еще больше разногласий: даже прежде лояльные политики теперь готовы вставлять палки в колеса Урсулы.

Тем не менее она не упадет. По крайней мере, не в ближайшее время и не из-за таких, как Георге Пиперя. Сколь бы ни были многочисленны претензии к Урсуле со стороны традиционных политических сил, они не будут подыгрывать тем, кого ненавидят, называют ультраправыми и обвиняют в работе на Москву. А для импичмента Еврокомиссии нужно не несколько десятков, а несколько сотен голосов евродепутатов.

Урсула известна удивительной политической живучестью.

Провалы и ошибки, которые сопутствовали ее карьере, другие карьеры перечеркнули бы вовсе, однако жив, курилка.

На посту председателя ЕК фон дер Ляйен съела и выжила многих внутренних недоброжелателей, которые потом жаловались прессе и писали книги, как, например, отставной вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье. Бывшую начальницу он обвинил в авторитаризме и игнорировании мнения граждан.

Наверняка все это – чистая правда, но надо понимать, что дидактичность Урсулы иного рода, нежели, например, у Каи Каллас. Она умеет договариваться с кем нужно, не жалеет пряников, если бессилен кнут, и работает на результат, столько бы он ни стоил в деньгах или ином ущербе.

Например, венгерский премьер Виктор Орбан – один из главных врагов фон дер Ляйен – яростно заявлял, что инициатива ЕК о полном отказе от российских энергоресурсов через Венгрию не пройдет. Это было совсем недавно, а уже теперь Орбан темнит и говорит о том, что Будапешт получил от Брюсселя (то есть от Урсулы) «очень хорошее предложение».

Такой баланс жесткости и результативности устраивает покровителей Урсулы из глобалистских элит в свете текущей задачи – милитаризации Европы. Но общее количество таких покровителей может и уменьшаться. Тот же Макрон, прежде главу ЕК поддерживавший, теперь с ней на ножах, однако Урсула не хуже прочих знает, что ориентироваться на Макрона – это себя не уважать.

Ей может грозить только то, что количество претензий когда-нибудь перерастет в качество: из-за накопившихся обвинений, обид и разногласий систему управления ЕС заклинит, после чего еврокомиссарше придется уйти. Не так уж важно, когда это случится – раньше или позже, досрочно или в 2029-м, когда у Урсулы истекут полномочия. Европа сделала долговременную экономическую и политическую ставку на новою холодную войну, оружейную гонку и противостояние с Россией, так что

отношения Москвы с Брюсселем в случае пересменки все равно не улучшатся, для этого нет видимых перспектив.

Исходя из этого, оценивать еврочиновников нужно не по тому, насколько они враги (для простоты можно считать, что враги все без исключения), а по тому, насколько они эффективны на своих постах – а значит, и в своей деятельности по сдерживанию России.

Если у Каи Каллас все из рук валится, то Урсула раз от разу добивается своего в главном – в продавливании новых санкций против Москвы и новых бюджетов для Киева. Но она отнюдь не «тефлоновый» политик. Все ее скандалы намертво прилипают к ней, создавая законченный образ мегеры – предельно отталкивающей личности во власти, которой все сходит с рук.

И Урсула сама по себе, и тот факт, что она на посту вопреки всему, дискредитирует и идею Евросоюза, и идеи, исходящие от Евросоюза, даже в глазах самих европейцев. Если Европу олицетворяет фон дер Ляйен, такая Европа не стоит своих денег и не стоит слез.

Что и требовалось доказать.