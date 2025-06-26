  • Новость часаПутин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    При обстреле ВСУ в Курской области ранение получил журналист из Китая
    Американист оценил вероятность победы мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
    Лукашенко призвал ЕАЭС сохранить доставшийся от СССР единый рынок
    Премьер Сербии пообещал не поставлять оружие на Украину
    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране
    Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в РФ
    При обстреле ВСУ в Курской области ранение получил журналист из Китая
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Россию и Иран объединила схожесть исторических путей

    В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    12 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    5 комментариев
    26 июня 2025, 19:30 • Политика

    Кая Каллас наконец-то опозорилась вовремя

    Кая Каллас наконец-то опозорилась вовремя
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Очередная битва Каи Каллас с точными науками опять завершилась позором, но этот позор ей к лицу. Не хотелось бы, чтобы глава дипломатии Евросоюза лишилась должности тогда, когда своими глупостью и непрофессионализмом начала приносить пользу стране, которую ненавидит больше всего на свете. То есть России.

    В хрупком теле главной евродипломатки давно ютится большой геополитик. Ее рассуждения о противостоянии Москве, безопасности Европы и других вопросах международной повестки впору публиковать в юмористических разделах, однако работа мысли там все-таки видна. Кая Каллас строит грандиозные планы и без устали рассуждает, как бы еще ущемить Россию, помочь Украине или скрепить НАТО, а все, что понапридумывала, незамедлительно пытается воплотить в жизнь.

    Многим кажется, будто эта женщина не субъект политики, а объект, кукла: действует по чужим инструкциям, делает что скажут, а к самостоятельности не способна. Однако это не так.

    У тайных властителей мира, кем бы они ни были, наверняка хватит ресурсов и кандидатов для того, чтоб их аватары выглядели и вели себя пристойно, а не нелепо, как Кая Каллас. Ее отличительная особенность – это как раз самостоятельность при кипучей энергии и отсутствии явных талантов к госуправлению. «Дурная голова ногам покоя не дает», – говорят про таких в Русском мире.

    Со времен ее премьерства известно, что Каллас столь же инициативна, сколь и дидактична. Наследная принцесса Эстонии (отец – основатель правящей партии и бывший глава госбанка) не привыкла, чтобы ей перечили, и действует по тактике: «я начальник – ты дурак».

    За это и многое другое Каллас невзлюбили и собственные министры, и однопартийцы, и другие эстонцы. Но она пришлась ко двору «ястребам» в Брюсселе, где посчитали ее подходящей кандидатурой для упрямого проталкивания агрессивной антироссийской политики. В этом она и впрямь была хороша – упряма, агрессивна, русофобна, однако не отказалась от своих авторитарных замашек, когда сменила круг общения с эстонских министров на глав государств и правительств стран ЕС. А у них до сих пор есть собственная гордость и понимание реального политического веса Эстонии: эдак запросто командовать собой не разрешат.

    Как следствие, Каллас начали регулярно ставить на место и даже подставлять, блокируя ее инициативы. Так поступают с коллегами, которых хотят выжить.

    «Вредительством» занимаются не только идеологические антагонисты Каллас вроде венгерского премьера Виктора Орбана, но и такие же, как она, «ястребы» вроде французского президента Эммануэля Макрона, раздраженного тем, что евродипломатка слишком много на себя берет. Бунтуют даже страны типа Бельгии, и все же креатив Каллас чаще отправляется в шредер не потому, что ей мстят, а потому, что ее идеи оторваны от реальности и зачастую безумны.

    Никто не смог бы ставить Каю Каллас в неловкое положение чаще, чем она сама, и подставлять так, как она сама подставляется, спотыкаясь о школьную программу.

    Например, на прошлой неделе заявила, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу». А на этой неделе нашла у Евросоюза общую границу с Канадой «по Арктике».

    Причем нашла она эту границу не случайно, а в рамках своего рода интриги, предположительная цель которой – преувеличить свои успехи, раздуть значимость Евросоюза и вызвать ревность у президента США Дональда Трампа.

    Дело в том, что прямо перед саммитом НАТО в Гааге Канада и Евросоюз подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и заявление о совместных действиях и принципах. Хотя среди этих принципов значилось «сдерживание России», а базовый договор решал главную задачу – довооружение канадской армии за счет поставок европейского оружия, «антитрамповский пакт» вышел довольно хилым и бессодержательным, а это был именно «антитрамповский пакт» и работала над ним лично Каллас.

    Она не хочет обидеть президента США – сама мысль о подобном для эстонки крамольна. Она хочет доказать ему, что он теперь – один против всех, а нужно бы вернуться в единое западное лоно, чтобы вместе бороться с русскими и славить Владимира Зеленского.

    Брюссельско-оттавское соглашение не тянуло на сенсацию и повод для ревности, поэтому Каллас решила забросить в пространство мысль, будто Евросоюз может объединиться с Канадой по-настоящему, то есть Канада станет членом ЕС.   

    «Мне задали такой вопрос – Канада хочет присоединиться к ЕС. Я отметила, что возможно небольшое препятствие – это то, что Канада не находится географически в Европе. Но у них был ответ на это: Арктика – мы связаны через Арктику. Так что – кто знает», – заявила евродипломатка в специальном комментарии для агентства Bloomberg с присущими ей внятностью и изяществом.

    Формулировка «меня часто спрашивают» преследует в интернете людей, чье мнение никому не интересно, поэтому они изобретают повод, чтобы это мнение высказать. У Каллас со стороны Канады про членство в ЕС никто не спрашивал и объединяться не предлагал. Точку в этом вопросе поставил канадский премьер Марк Карни, как только до него дошел шум, вызванный комментарием евродипломатки.

    «Короткий ответ – нет, это не намерение, это не путь, по которому мы идем», – отрезал он, повторив, тем не менее, свое недавнее замечание, что «Канада является самой европейской из неевропейских стран».

    Может, услышав о таком впервые, Каллас посчитала это приглашением на танго, но речь идет о местечковой национальной гордости канадцев. «Пусть мы не такие могучие, как США, зато прогрессивные, как Европа», – примерно так рассуждает тамошний патриот. К политическому или экономическому объединению с ЕС это не имеет никакого отношения.

    В деле противостояния Трампу Карни Европе действительно союзник, но не столько Брюсселю, сколько Лондону – это видный представитель глобальной англосаксонской элиты, которому удалось уберечь Канаду от распространения «трампизма» (прежде всего благодаря грубым ошибкам самого Трампа). Но он не стал бы подыгрывать Каллас в вопросе членства в ЕС, зря надеялась.

    Во-первых, Карни пришел к власти на лозунгах о том, какая это неоспоримая ценность – канадский суверенитет, успешно перебивая тем самым предложение Трампа к Канаде войти в состав США.

    Во-вторых, он профильный специалист по экономическим последствиям объединения и разрыва с Евросоюзом, поскольку консультировал устроителей британского Брекзита. Премьер Великобритании Борис Джонсон Карни не особенно слушал – и набил из-за этого лишних лишек. С тех пор канадский премьер относится к этой теме серьезно, а не как Каллас, ради красного словца: вот бы нам объединиться, чтоб Трамп понял, как он не прав.

    Наконец, Карни человек образованный и умный. Наверняка знает, что «граница по Арктике» – это географический бред, а если Каллас имеет в виду соседство Канады с Гренландией, то Гренландия, сохраняя протекторат Дании, частью ЕС не является: специально вышла из него по результатам референдума еще в 1985 году.

    Эскимосы первыми поняли, что ничем хорошим европроект не закончится, хотя Кае Каллас было тогда всего восемь лет.

    В сухом остатке евродипломатка опять опозорилась без причины, но, будем надеяться, не без последствий. Неистовому Дональду Трампу будет небезынтересно узнать, что в борьбе за присоединение Канады у него появился конкурент в лице ЕС. Хотя Оттава от такой перспективы открестилась, в случае европейцев инициатива должна быть наказуема – чтоб место свое знали.

    Чем активнее пытается действовать евродипломатка, тем больше вносит сумятицы в НАТО, обостряя все линии раскола на Западе: между США и ЕС, Трампом и Урсулой, изоляционистами и глобалистами, евроскептиками и еврокомиссарами, нормальными европейцами и прибалтийскими политиками.

    Это Мидас наоборот, человек-провал, еврокомиссар-катастрофа. Она не способна к созидательной деятельности – только сеять рознь. До нас – не дотянется. Своим – навредит.

    Не все в Европе такие, как Кая Каллас. И все же она по грехам им послана: жалеть не будем.

    Главное
    Захарова: Посол Германии вызван в МИД России
    Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев
    Израильский эксперт: Вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда
    Пентагон решил создать две новые буферные зоны на границе США
    Грузия выразила протест Британии из-за вмешательства во внутренние дела
    Названа дата закрытия монорельса в Москве

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    «Папочка» Трамп принял унижение Европы

    Страны НАТО на саммите в Гааге договорились о наращивании расходов на оборону до 5% от ВВП. Именно это решение позволило генсеку альянса Марку Рютте назвать мероприятие «историческим». Впрочем, по оценке экспертов, главным итогом встречи стало демонстративное «преклонение» Старого Света перед Дональдом Трампом. Почему европейцы унижались? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации