Глава МВБ США Маллин исключил непосредственную угрозу иранской «грязной бомбы»

Tекст: Антон Антонов

Во время слушаний в Конгрессе один из законодателей спросил Маллина, согласен ли он с оценкой, что Иран не представляет непосредственной угрозы с точки зрения заговора с целью применения «грязной бомбы», передает РИА «Новости».

«Да», – коротко ответил Маллин на этот вопрос конгрессмена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представитель Белого дома Лорен Бис заявила об отсутствии достоверных угроз для США на фоне сообщений о подготовке Ираном теракта в Вашингтоне.

СМИ сообщали, что американские спецслужбы получили данные о планах Ирана атаковать чиновников администрации президента США Дональда Трампа с возможным применением «грязной бомбы» в Вашингтоне.