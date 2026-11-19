Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Министр внутренней безопасности США не увидел угрозы иранской «грязной бомбы»
Глава МВБ США Маллин исключил непосредственную угрозу иранской «грязной бомбы»
Американские власти не видят непосредственной угрозы применения Ираном «грязной бомбы» в Вашингтоне, заявил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин на слушаниях в Конгрессе.
Во время слушаний в Конгрессе один из законодателей спросил Маллина, согласен ли он с оценкой, что Иран не представляет непосредственной угрозы с точки зрения заговора с целью применения «грязной бомбы», передает РИА «Новости».
«Да», – коротко ответил Маллин на этот вопрос конгрессмена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представитель Белого дома Лорен Бис заявила об отсутствии достоверных угроз для США на фоне сообщений о подготовке Ираном теракта в Вашингтоне.
СМИ сообщали, что американские спецслужбы получили данные о планах Ирана атаковать чиновников администрации президента США Дональда Трампа с возможным применением «грязной бомбы» в Вашингтоне.