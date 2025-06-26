Politico: Фон дер Ляйен не смогла бы создать устойчивое большинство с правыми в ЕК

Tекст: Вера Басилая

Обсуждение новой политики по депортациям усилило напряженность между проевропейскими и правыми фракциями в Европарламенте.

«Самым естественным исходом стало бы формирование правого большинства для принятия нового регламента по депортациям», – заявила депутат Европарламента Марике Элерс из группы «Патриоты за Европу».

Однако эксперты подчеркивают, что ультраправые партии слишком разобщены, чтобы стать надежным партнером Европейской народной партии для стабильной коалиции, сообщает Politico.

В публикации отмечается, что фон дер Ляйен, как центрист из Германии, особенно осторожна в вопросах сотрудничества с радикальными националистами.

В случае опоры на ультраправых она рискует оказаться в одном блоке с политиками, выступающими против Украины, поддерживающими Россию, а также с противниками ЛГБТ (движение запрещено в России) и абортов. Сложности вызывает и политическая ситуация в самой Германии, где ХДС дистанцируется от альтернативных партий.

Социалисты, либералы и зеленые заявляют, что при отклонении от достигнутых договоренностей по программе Еврокомиссии фон дер Ляйен лишится их поддержки. Представитель социалистов Лаура Балларин напомнила президенту Еврокомиссии о политических обещаниях, данных в результате переговоров, и предупредила о возможности пересмотра поддержки в случае их невыполнения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от климатического закона, что вызвало обеспокоенность у центристских партий и усилило их разногласия.

Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что фон дер Ляйен придерживается авторитарного стиля управления Евросоюзом.