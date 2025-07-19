  • Новость часаВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза
    Американист назвал причину появления в США отчета о лжи администрации Обамы о России
    Эксперт объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов
    Полиция Киева составила протокол на избитую девушку за поддержку России
    Российские туристы рассказали об отдыхе на новом курорте в КНДР
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    6 комментариев
    19 июля 2025, 15:12 • Новости дня

    Орбан отказался поддержать бюджет ЕС с деньгами для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал отклонить бюджет Евросоюза, предусматривающий выделение средств на Украину и ущемление интересов венгерских фермеров.

    «Я никогда не приму бюджет ЕС, который направляет венгерские деньги на Украину. Я никогда не приму бюджет ЕС, который разоряет венгерских фермеров», – заявил Орбан, передает ТАСС.

    Глава правительства добавил, что не согласится на бюджет, делающий Венгрию уязвимой для шантажа, а венгры не должны получать причитающиеся им средства только после поддержки политики Брюсселя в сфере войны, миграции и трансгендерной пропаганды.

    Орбан призвал руководству Евросоюза серьезно отнестись к позиции Будапешта и усвоить ответ: «Никогда».

    Ранее Орбан заявил о необходимости отозвать проект бюджета ЕС. Он также сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза.

    17 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег Европу от конфликта с Россией, напомнив о словах полководца Александра Суворова.

    «Какую тактику изберут в европейских столицах – решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», – заявил Шойгу в интервью «Коммерсанту».

    По его словам, в европейских странах становится все больше тех, кто выражает сомнения в правильности безусловного противостояния с Россией. Такие настроения, как отметил Шойгу, жестко подавляются, однако они продолжают набирать силу.

    Он привел в пример скандал вокруг выборов в Румынии, подчеркнув, что европейские власти игнорируют интересы своих граждан и ухудшают их благосостояние под предлогом «российской угрозы». По его словам, «чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан, тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству».

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин в 2024 году выдвинул концепцию евразийской безопасности, и подчеркнул готовность Москвы к равноправному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках саммита БРИКС в Казани Путин выступил с инициативой создать евразийскую систему безопасности. По его оценке, инициатива позволит гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех государств на континенте.

    Комментарии (27)
    18 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза принял решение отменить ранее выданное Чехии разрешение на импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба».

    Это решение стало частью 18-го пакета санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    До недавнего времени Чехия получала значительную часть нефти через российский трубопровод «Дружба». В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    Комментарии (30)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    18 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти

    Эксперт Юшков: Новые санкции ЕС против российской нефти не будут работать

    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз хочет показать собственным гражданам, что Брюссель продолжает «оказывать давление» на Москву. 18-й пакет санкций, который местные чиновники называют «одним из самых жестких», на деле является рядовым проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Напомним, ЕС вводит ограничения в отношении «Северных потоков», а также снижает потолок цен на российскую нефть.

    «Утвержденный ЕС 18-й пакет санкций вовсе не является «одним из самых жестких», как говорят европейские чиновники. Принятые меры – это, скорее, имиджевая история для Брюсселя. На Россию они особо не повлияют», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    По его мнению, ЕС с помощью нынешних рестрикций хочет показать собственным гражданам, что они продолжают «оказывать давление» на Москву. При этом реальная эффективность решений отодвинута далеко назад. «Потолок цен на российскую нефть не работал при 60 долларах за баррель. Снижение параметров не изменит ситуацию», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, мера принята только на уровне Евросоюза. Остальные страны, которые инициировали эти санкции на уровне G7, ничего не поменяли. Скажем, США сосредоточены на 500-процентных пошлинах для покупателей нефти из России. О потолке цен в Вашингтоне не беспокоятся», – добавил Юшков.

    Решение ЕС, скорее, навредит самим европейским компаниям, считает эксперт. «Когда по рыночным основаниям цены на нефть опускались ниже 60 долларов, к ее перевозке подключались, в том числе суда из Европы. Теперь им фактически запретили зарабатывать. У нас же достаточно сил флота, чтобы возить ресурсы», – детализировал аналитик.

    Ограничения в отношении «Северных потоков» собеседник счел нелепыми. «Газопроводы не работают. Европейцы позволили их взорвать – неважно, участвовали они в этом или нет. Какие еще могут быть санкции? Мера странная и, опять же, имиджевая. Все-таки это известный проект, и европейское население по-своему интерпретирует сообщение о рестрикциях», – пояснил экономист.

    Что касается санкций в отношении НПЗ «Роснефти» в Индии, то они не будут иметь серьезных последствия для Москвы, продолжил собеседник. «Нефтепродукты, полученные на этом заводе, станут теперь поставлять не на европейский рынок, а на другие – скажем, внутренний индийский, американский. Более того, я думаю, ограничение можно будет легко обойти, перенаправив ресурсы через третьи страны в тот же ЕС», – заключил Юшков.

    В пятницу постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, одобренные ограничения станут «одними из самых жестких» в отношении Москвы за все время.

    В рамках нового пакета под санкции попадут газопроводы «Северный поток», а также 105 танкеров так называемого «теневого флота». Ограничения коснутся нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Также речь идет о снижении потолка цен на нефть. Каллас не уточнила обновленные параметры. По информации источников Reuters, он будет снижен примерно до 47,6 долларов за баррель. Сейчас показатель составляет 60 долларов за баррель.

    По словам главы евродипломатии, ЕС окажет «большее давление» на российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, будут введены ограничения на несколько китайских банков, которые, как считает Евросоюз, связаны с Россией и помогают обходить санкции.

    Накануне премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава, которая долгое время блокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций, поддержит его. Он рассказал, что договорился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для своей страны в связи с ценами на газ. Фицо добавил, что все возможности для переговоров уже исчерпаны, и сохранение позиции блокирования может поставить под угрозу интересы Словакии.

    На фоне сообщений об утверждении 18-го пакета санкций стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,12% и на пике составила 70,3 долларов за баррель, передает РБК.

    Комментарии (4)
    18 июля 2025, 09:55 • Новости дня
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас

    По словам Каллас, Евросоюз вводит ограничения против 105 танкеров, которые использовались для транспортировки российской нефти. Также в «черный список» попал нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, передает ТАСС.

    Новые ограничения стали частью расширения санкционных мер Евросоюза против России.

    Ранее послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Словакия заявила об отказе блокировать этот пакет ограничений.

    США отказались присоединяться к инициативе ЕС по понижению потолка цен на нефть из России в рамках новых санкций.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

    Комментарии (17)
    17 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что украинское зерно по «черноморской инициативе» оказалось в Европе, а не в развивающихся странах, как было оговорено.

    Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым обратил внимание на несоблюдение условий «черноморской зерновой инициативы» 2022 года, передает ТАСС. По его словам, поставки украинского зерна, предназначенные для развивающихся стран, в действительности направлялись в Европу.

    В ходе беседы Гурьев отметил, что зерно должно было направляться «в страны юга», на что Путин ответил: «А поехало в Европу».

    «Черноморская инициатива» предполагала экспорт украинского зерна из черноморских портов и нормализацию вывоза российских сельхозпродуктов и удобрений. Однако западные страны вывозили большую часть зерна к себе, а обязательства перед Россией не исполнили, что привело к выходу Москвы из сделки в июле 2023 года.

    Гурьев также заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений за три года приведет к падению урожая и росту цен на 20-30% на удобрения, как показал опыт Америки.

    «Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на сто, на сто пятьдесят долларов, или, скажем так, на 20%, на 30%. И, соответственно, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии», – сказал он. По данным РАПУ, Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходятся на российские минеральные удобрения.

    В Европе уже установились самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.

    Ранее Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

    Комментарии (13)
    18 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    ЕС отключил более 20 банков России от SWIFT

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции ЕС против России предусматривают отключение более 20 российских банков от системы SWIFT и запрет на проведение транзакций, сообщило агентство Bloomberg.

    Европейский союз в рамках 18-го пакета санкций против России введет полный запрет на проведение любых транзакций с подсанкционными российскими банками, ранее отключенными от системы SWIFT, передает ТАСС.

    Сообщается, что в санкционный список добавлены новые банки, а всего под ограничения попадут более 20 российских кредитных организаций.

    В пресс-релизе МИД Эстонии отмечается, что  ранее применявшаяся мера отключения российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на проведение транзакций.

    Кроме того, глава МИД Литвы Кестутис Будрис уточнил, что в новый список вошли еще 22 российских банка.

    ЕС ранее ограничивал только доступ российских банков к системе SWIFT.

    Напомним, послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Эксперты отмечали, что новые санкции ЕС станут реальным вызовом только в случае блокировки всех альтернативных способов расчетов.

    Комментарии (3)
    18 июля 2025, 07:46 • Новости дня
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо уточнить процесс замещения американского вооружения, которое Европа отправит киевскому режиму, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия намерена внести вклад в поставки вооружения Украине в сотрудничестве с США и европейскими партнерами, сказал Мерц, передает ТАСС.

    «Прежде всего нам нужна ясность в отношении того, как США будут заменять системы вооружений, переданные европейской стороной», – указал он.

    По его словам, детали соглашений должны быть обсуждены максимально быстро, и сейчас соответствующие консультации уже ведутся.

    Канцлер сообщил, что министры обороны стран-партнеров обсуждают возможность оперативной поставки систем ПВО Patriot на Украину. Он уточнил, что этот процесс займет несколько дней или недель, но переговоры проходят на конкретном уровне, и решения пока не приняты.

    До этого канцлер Германии заявил о готовящихся поставках дальнобойных вооружений Украине, созданных британской и немецкой оборонной промышленностью.

    Комментарии (15)
    18 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    Пекин пообещал ЕС ответные меры за санкции против китайских банков

    SCMP: Пекин предупреждал ЕС о последствиях санкций против китайских банков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел КНР Ван И предупреждал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас о возможных ответных действиях Пекина, если Евросоюз включит китайские банки в новый санкционный список.

    Информация об этом появилась в газете South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники. Как сообщается, встреча Ван И и Каллас прошла в этом месяце. По данным издания, глава МИД КНР «три или четыре раза» акцентировал внимание европейской стороны на том, что в случае включения банков Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank в 18-й пакет санкций против России, Пекин примет ответные меры, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу ЕС включил в 18-й пакет антироссийских санкций два китайских банка. Кроме того, Евросоюз ввел санкции против китайских компаний за экспорт товаров для ВПК России.

    Китай осудил включение своих банков в санкционный список Евросоюза и пообещал защитить свои компании.

    Комментарии (34)
    18 июля 2025, 07:32 • Новости дня
    Орбан сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза
    Орбан сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгрия в теории может покинуть Европейский союз, однако пребывание страны в составе Евросоюза дает Будапешту больше преимуществ, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия продолжает оставаться в Евросоюзе, так как это выгоднее для страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью, передает РИА «Новости».

    Теоретическая возможность выхода Венгрии из состава ЕС существует, но в настоящее время нет для этого оснований, добавил он.

    Премьер пообещал избирателям, что если членство в ЕС перестанет быть целесообразным, он публично выскажется по этому поводу.

    Орбан напомнил, что Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году, когда объединение имело исключительно экономический характер. Сейчас, по его словам, ЕС стал политическим союзом, навязывающим странам-членам свою позицию по вопросам миграции, гендерного воспитания и участия в военных конфликтах.

    «Мы вступили в экономический союз, а оказались в политическом», – отметил премьер.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично настаивал на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    При этом депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия фон дер Ляйен.

    Комментарии (4)
    17 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения Евросоюза на ввоз российских минеральных удобрений являются ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

    Глава государства подчеркнул, что эти решения невыгодны самому европейскому сельскому хозяйству, передает ТАСС.

    «С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства – это полная глупость, на самом деле», – заявил Путин.

    Он добавил, что такие шаги обязательно отразятся на стоимости продовольствия в Европе. В заключение Путин резюмировал, что последствия подобных ограничений неизбежно ударят по ценам на продукты питания.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    Сообщалось, что Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию.

    Комментарии (3)
    17 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Словакия объявила об отказе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России
    Словакия объявила об отказе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России
    @ European Union/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу представители Словакии не будут препятствовать принятию 18-го пакета европейских санкций против России, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    По его словам, дальнейшее блокирование новых ограничительных мер в отношении России стало бы контрпродуктивным на фоне переговоров между Словакией и Еврокомиссией по вопросам энергетики.

    Фицо сказал, что стартует «второй этап поединка» с Еврокомиссией по вопросу российского газа. У Словакии есть «четкий план по реализации национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных» ЕК гарантий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия блокировала новый пакет санкций Евросоюза из-за опасений по поводу ограничения импорта российских энергоносителей. Фицо говорил, что Братислава готова рассмотреть вопрос голосования по новым антироссийским санкциям только при получении гарантий по энергоснабжению от Европейской комиссии и европейских партнеров.

    Комментарии (10)
    18 июля 2025, 11:12 • Новости дня
    Пекин осудил новые санкции ЕС против России из-за ущерба интересам Китая
    Пекин осудил новые санкции ЕС против России из-за ущерба интересам Китая
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин осудил расширение санкционного списка ЕС, в который впервые включили китайские банки, пообещав защитить свои компании всеми необходимыми мерами.

    МИД Китая призвал Европейский союз прекратить нарушать права китайских компаний из-за введения новых антироссийских санкций, сообщает РИА «Новости».

    Официальный представитель ведомства Линь Цзянь на брифинге подчеркнул, что Китай решительно намерен защищать интересы своих предприятий и готов принять необходимые меры.

    Он заявил: «Мы призываем ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний без каких-либо фактических оснований. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий».

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас сообщила о согласовании 18-го пакета санкций против России, предложенного еще во время председательства Польши в Совете ЕС. В новый перечень ограничительных мер впервые включены китайские банки, что вызвало недовольство Пекина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. В рамках этого пакета Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии. Словакия объявила, что не будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России.

    Комментарии (2)
    18 июля 2025, 12:57 • Новости дня
    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС

    Песков заявил о приобретении Россией «иммунитета» от санкций ЕС

    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия приобрела иммунитет к западным ограничительным мерам, адаптировавшись к жизни в условиях санкционного давления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением, приобрела иммунитет к западным санкциям и научилась жить в условиях ограничений, передает ТАСС.

    Песков также подчеркнул, что российское руководство намерено тщательно проанализировать новый пакет европейских санкций, чтобы минимизировать их последствия для страны. Он отметил, что проведение такого анализа является необходимой мерой.

    Кроме того, представитель Кремля обратил внимание на то, что каждый новый пакет ограничений Евросоюза наносит удар и по инициаторам рестрикций. По его словам, санкции становятся «оружием обоюдоострым», поскольку добавляют негативного эффекта для стран, которые их вводят.

    Ранее Пекин осудил новые санкции Евросоюза против России, поскольку они вредят интересам Китая.

    Напомним, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России.

    Комментарии (4)
    18 июля 2025, 09:37 • Новости дня
    Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России
    Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские дипломаты согласовали очередной 18-й пакет ограничительных мер, среди которых ужесточение экспортного контроля и расширение санкционного списка.

    Послы Евросоюза согласовали 18-й по счету пакет санкций против России, передает ТАСС.

    Дипломатический источник сообщил журналистам в Брюсселе о завершении двух месяцев обсуждений и одобрении санкционного пакета.

    Решение теперь должен утвердить Совет ЕС по письменной процедуре. Это произойдет в течение ближайших часов, после чего санкции вступят в силу.

    Предполагается, что 18-й пакет включает расширение черного списка физических и юридических лиц, рестрикции против танкеров, перевозящих российскую нефть, ограничения против ряда банков, а также новые экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения.

    Ранее Словакия отказалась блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России. США отказались присоединяться к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

    Президент России Владимир Путин отметил, что политика Евросоюза по сокращению доли дешевого российского газа уже отрицательно сказывается на экономике ЕС.

    Комментарии (0)
    18 июля 2025, 14:35 • Новости дня
    ЕС снизил потолок цены на российскую нефть до 47,6 доллара

    Tекст: Вера Басилая

    Совет Евросоюза принял решение о снижении ценового потолка на российскую нефть, а также ввел полный запрет на работу газопроводов «Северный поток», следует из заявления Совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций.

    Решение о снижении потолка цены на нефть из России с шестидесяти до 47,6 долларов за баррель было принято Советом ЕС, передает РИА «Новости». При этом в заявлении говорится, что новый показатель соответствует текущим мировым котировкам.

    Документ также предусматривает автоматический динамический механизм, который позволит корректировать уровень потолка в зависимости от ситуации на рынке нефти. Это, как отмечается, должно усилить эффективность ограничительных мер против России.

    В пакете санкций содержится прямой запрет на любые операции с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2». Под ограничения попадает не только транспортировка товаров, но и предоставление любых услуг для поддержания функционирования, строительства или эксплуатации этих проектов.

    Ранее Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, включающий новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    ЕС снизил потолок цен на нефть до 47,6 доллара за баррель и ввел санкции против «Северных потоков». В черный список ЕС добавил 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, и запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России. Более 20 банков России были отключены от системы SWIFT.

    МИД России допустил возможность ответных мер на новые санкции ЕС. Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС.

    Комментарии (9)
    Главное
    Ветерана Великой Отечественной войны выдворили из Латвии за отказ осудить Россию
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    The Times: Убитого в Киеве полковника связали с подрывом «Северных потоков»
    World Aquatics назвала ошеломляющим результат Мальцева на ЧМ
    Пленный сообщил об угрозах «утилизации» украинцев азербайджанским командиром
    Ученые раскрыли тайну строительства пирамид на плато Гиза
    Неизвестный мужчина напал на жительницу Москвы за отказ познакомиться

    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украину перевели на упрощенную модель управления

    В украинском правительстве прошли масштабные кадровые перестановки. Новым премьером стала Юлия Свириденко, являющаяся ставленницей главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, реструктуризации подверглись сразу шесть министерств. Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей было увеличение власти Ермака. К чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальные элиты пытаются перетянуть Трампа на свою сторону

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Но публично он сопротивляется такому образу. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации