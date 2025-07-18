Орбан заявил о необходимости отозвать проект бюджета ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ряд стран Евросоюза не согласны с проектом нового бюджета ЕС, который предусматривает значительные выплаты на Украину, поэтому его придется отозвать и существенно переработать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

По его словам, бюджет, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, может не продержаться до конца года, так как множество стран выразили резкое несогласие с планами Брюсселя.

Орбан в эфире радио Kossuth заявил: «Этот бюджет разрушит Евросоюз. Не думаю, что этот бюджет вообще переживет следующий год, Еврокомиссии придется или открыто эффектно отозвать его, или постепенно отступать и переписывать его». Он подчеркнул, что очевидной целью нового бюджета является принятие Украины в ЕС, однако, по его мнению, это не произойдет в ближайшее время.

Премьер Венгрии назвал план Еврокомиссии «бюджетом безнадежности» и отметил, что около 20% ресурсов документа предлагается сразу выделить на Украину, а еще 10-12% уйдет на выплату процентов по старым кредитам. Он подчеркнул, что если бюджет увеличат на несколько процентов, эти средства все равно пойдут не на нужды европейцев, поэтому, по мнению Орбана, жители ЕС останутся без выгоды, а платить будут вынуждены больше.

Орбан призвал Еврокомиссию не торопиться с интеграцией Украины и предложил ограничиться соглашением о сотрудничестве, ведь исключить новую страну из ЕС впоследствии будет невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила увеличить семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы до 2 трлн евро. В СМИ отмечался хаос вокруг обсуждения нового бюджета Евросоюза. Берлин отказался поддержать инициативу Еврокомиссии по увеличению бюджета.