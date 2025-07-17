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    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    23 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    5 комментариев
    17 июля 2025, 03:21 • Новости дня

    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза

    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии не поддержат предложение Еврокомиссии по значительному увеличению бюджета ЕС, сообщил официальный представитель правительства страны Штефан Корнелиус.

    Корнелиус объяснил позицию тем, что резкое увеличение бюджета невозможно обосновать в условиях ужесточения национальных финансовых политик в странах ЕС.

    «Все государства-члены прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов. Поэтому мы не сможем поддержать предложение Комиссии», – приводит слова Корнелиуса РИА «Новости».

    Кроме того, Германия выступила против «предложенного Европейской комиссией дополнительного налогообложения компаний».

    В заявлении подчеркивается, что для Берлина важно сохранять конкурентоспособность Европы и усиливать ее оборонные возможности. Германия считает необходимым реформировать бюджет и переориентировать его на современные вызовы, но предложения Еврокомиссии не находят поддержки у немецких властей. Тем не менее, в Берлине считают верным реформаторский курс Еврокомиссии для укрепления позиций Европы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила увеличить семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы до 2 трлн евро. В проект нового бюджета Евросоюза может быть включена помощь Украине в размере 88 млрд евро.

    14 июля 2025, 20:07 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    После заявления главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о готовности немецких военных «убивать российских солдат» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин вновь становится опасным.

    Песков, комментируя заявление Писториуса, признался, что ему трудно поверить в то, что министр обороны Германии рассуждает о готовности «убивать российских солдат». «Но, увы, это так», – отметил Песков, добавив: «Германия снова становится опасной», передает РБК.

    Писториус ранее в интервью Financial Times заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. Министр также сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных». Он подчеркнул важность восточного фланга НАТО в Прибалтике и Польше. По его словам, немецкая бригада в Вильнюсе хорошо знает свои задачи.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что НАТО и Европейский союз предпринимают активные шаги к возможному военному противостоянию с Россией.

    1 июля Financial Times сообщило, что на фоне ослабления поддержки США страны НАТО укрепляют восточные рубежи, увеличивают расходы на оборону и проводят масштабные учения у российской границы. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    16 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины

    Политолог Рар: Между Берлином и Парижем возник идейный спор из-за военной помощи Украине

    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пока во Франции призывают создать европейский ВПК, ФРГ закупает у Штатов оружие для Украины. В Берлине полагают, что независимость Европы может и подождать, когда речь идет о вооружении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины. Между тем Дональд Трамп сообщил, что ракеты для ЗРК Patriot уже отправлены ВСУ через Германию.

    «Как только началась дискуссия о милитаризации Европы, Франция заняла позицию, согласно которой континент должен приобрести полную самостоятельность в военном производстве и независимость от США в этой сфере. Другими словами, ВПК на территории Старого Света, считают в Париже, должен быть исключительно европейским», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.

    Иной точки зрения придерживается Германия, добавил собеседник. «Берлин полагает, что на построение военно-промышленного комплекса Европы и пополнение складов вооружений уйдет слишком много времени, которого у европейцев просто нет. Ведь им приходится немедленно вооружать Украину», – уточнил эксперт.

    «Кроме того, ФРГ видит, что европейская промышленность оказывается не очень поворотливой в части милитаризации экономики. На эти цели необходимы не только годы, но и много денег. Поэтому немецкие власти сейчас станут искать поддержку среди европейских стран, чтобы закупать в США оружие для срочной поддержки Украины», – продолжил Рар.

    По его мнению, Берлин получит помощь от стран Северной Европы, но не в полной мере. Ключевая нагрузка придется на ФРГ. «Основную сумму, которую потребовал Дональд Трамп за производство вооружения, должна будет внести Германия из своих займов», – считает политолог. Между тем идейный спор между Парижем и Берлином говорит о многом, указал собеседник.

    «Германия – в отличие от Франции – в вопросах обороны Европы по-прежнему ставит только на «защиту» США. Фридрих Мерц считает, что закупкой оружия повернул Трампа на курс «непримиримости» с Россией. По его мнению, цель немедленного вооружения Украины оправдывает все средства и затраты – вплоть до того, что независимость континента может подождать», – подчеркнул эксперт.

    На этом фоне примечателен тот факт, что ФРГ отправляет Киеву свои ракеты для ЗРК Patriot. Это связано с двумя моментами: «Немецкое руководство полагает, что угроза потери украинских территорий выше, чем нападение России на Германию. Кроме того, Берлин не собирается напрямую лезть в военный конфликт с Москвой», – отметил спикер.

    «Мне кажется, что, в отличие от трезвых американцев, Германия считает, что нужно вооружить Украину «до зубов», и тогда она победит на поле боя, – рассуждает аналитик. – При этом тактика Владимира Зеленского с самого начала состояла в том, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией. Это был его единственный шанс устоять».

    «Запад все эти годы отказывал Зеленскому в этом, избегая стать прямым участником военного конфликта. На сегодняшний день он, похоже, заручается все большей поддержкой Мерца, который по разным причинам не боится сильнее втягиваться в военный конфликт. Но я думаю, что немцы все же не станут переходить «красные линии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. По информации Politico, французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента. «По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», – говорится в материале.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно. «И во всех случаях Штатам все будет полностью возмещено», – сказал глава Белого дома.

    Напомним, в понедельник американский лидер пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, Трамп сообщил о планах направить Украине 17 комплексов Patriot в ближайшее время.

    Заместитель начальника ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий признался: в Киеве не поняли, что имел в виду Трамп. «17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», – сказал он. Как отмечало агентство Bloomberg, каждая батарея Patriot стоит около одного млрд долларов, а ракетная система – около четырех млн долларов.

    Отметим, спустя несколько часов после заявления Трампа Борис Писториус встретился с Питом Хегсетом. Немецкий министр обороны заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot. По словам министра обороны Германии, он договорился с главой Пентагона «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке. Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot.

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    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    15 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «У нас, знаете, такая есть пословица: «Не рой другому яму [– сам в нее упадешь]», – отметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что нынешние и готовящиеся в Брюсселе ограничения уже нанесли серьезный ущерб экономике Европы. Лавров добавил, что многие европейские аналитики и политологи признают: ущерб прежде всего несут авторы санкционной войны.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть.

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    15 июля 2025, 01:13 • Новости дня
    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках Patriot Украине

    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках систем Patriot Украине

    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках Patriot Украине
    @ JENS BUETTNER/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    «То, что Украине они очень нужны, ясно, и мы это видели. Но не стройте себе иллюзий – система Patriot, о которой мы говорим, что ее следует отправить Украине, потребует месяцы для поставки. И потребуются еще дни или недели, пока будет принято решение об этом. А после этого все пойдет быстро», – приводит слова Писториуса на брифинге РИА «Новости».

    Министр ФРГ добавил, что количество поставляемых батарей и их технические характеристики пока обсуждаются, поэтому детали сделки не разглашаются.

    Стоимость одной батареи Patriot Писториус оценил примерно в 1 млрд долларов.

    Ранее он сообщал, что обсуждает с США не только сроки передачи, но и возможную продажу Вашингтоном двух батарей Patriot для последующей отправки Киеву. Также на переговорах рассматривался вопрос совместной «дорожной карты» по обеспечению безопасности Европы силами США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    15 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Политолог Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осуждение Будапештом гибели венгра при мобилизации на Украине углубит раскол в позициях ЕС по вопросу поддержки Киева. Однако официально Брюссель, вероятно, предпочтет не комментировать инцидент, ожидая сигналов из Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз ввести санкции против украинского руководства.

    «Орбан – прагматичный и опытный политик, который использует произошедшее для укрепления своей позиции по Украине: в частности, он выступает против передачи оружия Киеву и 18-го пакета антироссийских санкций», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Думаю, Орбану удастся в очередной раз «качнуть» Евросоюз и углубить раскол среди его руководства. Европейская общественность еще раз убедится в антигуманности киевских властей. Но официально Брюссель, как обычно, предпочтёт отмолчаться, ожидая сигналов из Вашингтона», – подчеркнул спикер.

    «Банковая же попытается всеми способами, в том числе с помощью карманных медиаресурсов, сделать так, чтобы инцидент не связывали с Зеленским. Хотя его репутацию вряд ли что-то ухудшит», – напомнил собеседник.

    «Что касается отношений Будапешта и Киева, то они и так почти на нуле, а до дипломатического разрыва и вооруженного конфликта дело не дойдет. Впрочем, в Венгрии в следующем году пройдут парламентские выборы, поэтому Орбан может запланировать какую-нибудь «заварушку» для мобилизации своих сторонников», – допустил аналитик.

    «При этом для России раскол в руководстве ЕС выгоден, равно как и наглядное подтверждение несостоятельности Евросоюза – даже в вопросе защиты собственных граждан», – резюмировал эксперт.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

    Речь идет о 45-летнем жителе Берегово Йожефе Шебештьене, имевшем двойное гражданство. Его в начале июля насильно доставили на призывной пункт и избили. Мужчина скончался в больнице. Его похоронили в родном городе. О случившемся сообщили родственники погибшего.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении поднять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС вопрос о насилии при призыве на военную службу на Украине. Он подчеркнул, что призовет Евросоюз выработать общую позицию относительно подобных действий украинских властей.

    «Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», – заявил дипломат. Киев же отверг обвинения, заявив, что причиной смерти Шебештьена стала тромбоэмболия легочной артерии.

    В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Будапешт открыто выступают в защиту прав своих соотечественников на Украине и готовы объединить усилия для противодействия насильственной украинизации и дискриминации национальных меньшинств.

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    16 июля 2025, 12:49 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказался покупать оружие у США для Украины

    Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались покупать оружие США для Украины

    Ряд стран ЕС отказался покупать оружие у США для Украины
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от закупок американского оружия для Украины, сославшись на финансирование и поддержку местной промышленности, сообщает Politico.

    Франция выступила против инициативы Вашингтона, а президент страны Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает развитие собственной оборонной промышленности, и призвал другие страны Европы последовать примеру Франции. По информации Politico, Париж рассчитывает на увеличение роли местных производителей, передает РИА «Новости».

    Италия отказалась участвовать в проекте США из-за финансовых ограничений. Газета Stampa уточнила, что итальянские власти не последуют примеру Германии, которая готовится закупать у США системы Patriot для Украины.

    Чехия также не станет участвовать в замысле США. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что Прага сосредоточится на других формах поддержки, таких как инициатива по поставкам боеприпасов.

    Венгрия стала еще одной страной, отказавшейся от участия. Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не намерен финансировать подобные поставки.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей.

    Франция отказалась участвовать в совместной закупке оружия для Украины, чтобы поддержать свое производство вооружений.

    В Германии оценили отказ Франции от покупки американского оружия для поставок на Украину. Кремль заявил о наличии разногласий в Европе по поводу оплаты вооружений для Украины.

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    14 июля 2025, 12:00 • Новости дня
    Рар оценил противоречивые заявления властей Германии о ракетах Taurus для Украины

    Политолог Рар: Германия боится поставлять ракеты Taurus на Украину

    Рар оценил противоречивые заявления властей Германии о ракетах Taurus для Украины
    @ Matthias Balk/dpa/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Правительство Германии стремится избежать обвинений в прямом участии в конфликте на Украине. Поэтому министр обороны Борис Писториус выступает против поставок ракет Taurus. В то же время он требует от немецкой промышленности поторопиться с отправкой других видов вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал отказ ФРГ передать Киеву Taurus.

    «Германия, по всей видимости, все же не будет поставлять Taurus на Украину», – считает немецкий политолог Александр Рар. Он напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц хотя и не исключает передачи ракет, но не дает твердого обещания сделать это.

    «Министр обороны Борис Писториус, который в правительстве представляет СДПГ, в свою очередь выступает против поставок Taurus. Но в то же время он требует от промышленности поторопиться с отправкой других видов ракет и вооружений», – добавил собеседник. По его мнению, кабмин Германии стремится избежать обвинений в прямом участии в конфликте.

    «Дело в том, что отправка Taurus вынудила бы Берлин посылать и собственных военных специалистов на поле боя. Те стали бы выполнять функции наводчиков на цели внутри России. Германия не будет так рисковать. Тем более что США на это, по-видимому, отказываются давать свое разрешение», – заключил Рар.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что власти ФРГ не будут отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на «последнюю просьбу» Киева. Он также сообщил, что Берлин не сможет предоставить ВСУ системы противовоздушной обороны Patriot.

    По словам министра, из 12 систем Patriot, имевшихся у ФРГ, три уже передали Киеву, две – Польше, еще одна постоянно задействована на техническом обслуживании или в учебных целях. В распоряжении остаются только шесть.

    «Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по наращиванию потенциала, которые мы должны выполнить. Мы определенно не можем дать больше», – сказал Писториус в интервью газете Financial Times. Он уточнил, что намерен обсудить с главой Пентагона Питом Хегсетом возможность приобретения двух ЗРК Patriot у США для передачи Украине.

    В последние несколько месяцев риторика Берлина относительно поставок Киеву ракет Taurus непостоянна. Так, 13 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «Германия готова рассмотреть поставки ракет, если это будет согласовано с европейскими партнерами».

    Затем стало известно, что правительство Мерца перестанет размещать в открытом доступе сведения о поставках Украине ракетных установок, танков, систем ПВО и другого вооружения и будет держать эту информацию в тайне. Отмечалось, что цель – лишить российскую сторону «военного преимущества».

    В начале июля Мерц рассказал, что обсуждал с Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих работе с немецкими ракетами Taurus. Канцлер добавил, что договоренностей стороны пока не достигли, но «это было и остается вариантом». Военный эксперт Константин Сивков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что слова политика – это маскировка потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.

    Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне заявил, что применение Taurus нанесет ущерб отношениям России и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.

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    15 июля 2025, 19:54 • Новости дня
    Чехия отказалась участвовать в закупке оружия для ВСУ у США
    Чехия отказалась участвовать в закупке оружия для ВСУ у США
    @ Olha Tanasiichuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прага не планирует участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке вооружения для Вооруженных сил Украины, заявил чешский премьер Петр Фиала.

    Фиала заявил изданию Publico, что Чехия будет сосредотачиваться на других способах поддержки Украины, включая участие в инициативе по поставкам боеприпасов, передает РИА «Новости».

    «Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту (президента Трампа)», – заявил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что отправка западных вооружений Киеву способствует продолжению боевых действий и препятствует поиску мирного решения.

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    15 июля 2025, 09:28 • Новости дня
    Каллас заявила об отсутствии поддержки США по снижению потолка цен на нефть России

    Каллас заявила, что США не поддержали снижение потолка цен на нефть России

    Каллас заявила об отсутствии поддержки США по снижению потолка цен на нефть России
    @ European Union/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США не присоединились к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По словам Каллас, США пока не присоединились к планам Евросоюза по снижению потолка цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций, передает ТАСС.

    «Но даже если США не присоединятся, мы его примем со странами группы семи», – отметила Каллас.

    По ее словам, страны ЕС обсуждают снижение потолка цен до 45 долларов за баррель либо введение гибкого потолка на уровне 15% ниже рыночной цены. Она отметила, что Евросоюз уже третью неделю находится на финальной стадии согласования 18-го пакета антироссийских санкций, выразив надежду на окончательное решение «сегодня или завтра».

    Ранее, 23 июня, Кая Каллас также подчеркивала, что Евросоюз близок к согласованию нового санкционного пакета. Российский вице-премьер Александр Новак, комментируя эти планы, заявил, что Брюссель может установить любую цену, даже «хоть 0», однако это не окажет влияния на ситуацию.

    Евросоюз планирует согласовать 18-й пакет антироссийских санкций, который может включать снижение потолка цен на российскую нефть.

    До этого Украина призвала Евросоюз и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

    Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что Россия выступает против нерыночных мер и считает неприемлемым обсуждение Западом потолка цен на российскую нефть.

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    16 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Венгрия потребовала санкций ЕС против украинских военачальников

    Венгрия выступила за санкции ЕС против ответственных за гибель закарпатца

    Венгрия потребовала санкций ЕС против украинских военачальников
    @ Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД Венгрии призвал Евросоюз наказать трех украинских военных за организацию принудительного призыва, приведшего к гибели этнического венгра в Закарпатье.

    Венгерские власти предложили ввести санкции ЕС против трех военачальников Украины, передает ТАСС. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, отметив, что эти лица несут ответственность за гибель закарпатского венгра во время насильственного призыва в армию.

    Сийярто подчеркнул, что речь идет о сотрудниках Министерства обороны Украины и армейского командования, причастных к организации массовых облав и принудительных призывов на Украине. По его словам, такие действия уже признаны на международном уровне и приводят к человеческим жертвам.

    Министр заявил: «Мы требуем привлечь к ответственности трех человек, служащих в Министерстве обороны Украины и армейском командовании, за организацию принудительного призыва. На улицах Украины идут облавы на людей, это уже международно признанный факт. В ходе принудительного призыва гибнут люди, погиб также венгр, и мы не допустим, чтобы все это осталось без последствий. Поэтому Европейский союз должен внести в санкционный список всех ответственных за этот принудительный призыв на Украине».

    Сийярто отметил, что венгерская сторона настаивает на рассмотрении вопроса в органах Евросоюза и требует скорейших санкционных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломатический скандал разгорелся после гибели венгерского гражданина Йожефа Шебештьена при попытке его насильственного призыва в украинские вооруженные силы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины. Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз дать оценку действиям Украины после гибели закарпатского венгра, насильственно доставленного на призывной пункт и избитого.

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    16 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    В Германии опровергли начало передачи Patriot Киеву

    В Минобороны Германии опровергли начало передачи Patriot Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Согласование условий передачи систем Patriot на Украину продолжается, и, по словам немецкой стороны, сама отправка этих комплексов может растянуться на несколько месяцев.

    Согласование условий поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине пока продолжается, передает ТАСС. Представитель Минобороны Германии Митко Мюллер заявил на брифинге, что ведомству неизвестно о начале передачи этих систем Киеву.

    По словам Мюллера, «конкретные условия, в том числе то, какие системы будут предоставлены, пока согласовываются». Он подчеркнул: «Я не могу подтвердить, что сейчас что-то находится в пути. Мне об этом неизвестно».

    Также представитель министерства отметил, что процесс передачи Patriot Киеву может занять месяцы, поскольку речь идет о сложной системе, которую нельзя просто взять с полки.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей.

    Франция отказалась участвовать в совместной закупке оружия для Украины, чтобы поддержать свое производство вооружений.

    В Германии оценили отказ Франции от покупки американского оружия для поставок на Украину. Кремль заявил о наличии разногласий в Европе по поводу оплаты вооружений для Украины

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    14 июля 2025, 14:43 • Новости дня
    Сийярто инициировал обсуждение в ЕС вопроса насилия при мобилизации на Украине
    Сийярто инициировал обсуждение в ЕС вопроса насилия при мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз дать оценку действиям Украины после гибели закарпатского венгра, насильственно доставленного на призывной пункт и избитого.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште заявил о намерении поднять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС вопрос о насилии при призыве на военную службу на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что призовет Евросоюз выработать общую позицию относительно подобных действий украинских властей.

    Сийярто отметил, что, по данным венгерских властей, в июне украинские силовики схватили на улице жителя города Берегово Йожефа Шебештьена, имевшего двойное гражданство, и насильно доставили его на призывной пункт. После жестокого избиения мужчина скончался 6 июля в больнице. Его похоронили в родном городе три дня спустя. О случившемся сообщили родственники погибшего.

    «Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», – заявил Сийярто. Он добавил, что жестокое обращение с отказавшимися идти на фронт запечатлено на многочисленных видеозаписях, а «людей жестоко избивают и забивают до смерти, потому что они не хотят идти на войну».

    Посол Украины в Будапеште был вызван в венгерский МИД для дачи объяснений по факту гибели Шебештьена. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна, где происходят такие случаи, не может быть членом Евросоюза. Украинские власти отвергли обвинения, заявив, что причиной смерти Шебештьена стала тромбоэмболия легочной артерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник полиции в Кривом Роге открыл стрельбу по мужчине, который напал на представителя военкомата во время попытки мобилизации на улице.

    Выступавший за ТЦК украинский журналист Богдан Буткевич был отправлен на службу после утраты отсрочки от мобилизации.

    Местные жители на Украине начали передавать координаты военкоматов представителям пророссийского подполья после успешных ударов по территориальным центрам комплектования.

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    16 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    Кремль заявил о разногласиях в Европе по оплате вооружений для Украины
    Кремль заявил о разногласиях в Европе по оплате вооружений для Украины
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Европе возникнут разногласия относительно того, кто будет оплачивать поставки вооружений Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Европе, по его мнению, возникнут разногласия относительно того, кто будет оплачивать поставки вооружений Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, поставки вооружений продолжались и ранее, однако сейчас встал вопрос, за чей счет они будут осуществляться. Он отметил, что французы и чехи отказываются платить, и высказал мнение, что европейцам придется обсуждать, кто возьмет на себя финансовую нагрузку, которая приведет к тому, что гражданам «не останется ничего».

    Песков подчеркнул, что Кремль внимательно отслеживает все заявления, связанные с поставками западного вооружения на Украину. Он назвал эту тему одной из ключевых в повестке дня и отметил, что российское руководство следит за основными информационными ресурсами, чтобы быть в курсе происходящего.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Франция отказалась участвовать в закупке оружия для Украины, чтобы поддержать собственное производство вооружений.

    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для поставок на Украину.

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    15 июля 2025, 02:32 • Новости дня
    Каллас не понравился определенный Трампом срок достижения сделки по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Калла в понедельник прокомментировала решение американского президента Дональда Трампа о поставках оружия Киеву и санкциях против России, отметив, что последнее ей не нравится.

    «С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок», – ответила она на брифинге, стенограмма которого представлена на сайте ЕС.

    Она отметила, что всем нужно усилить давление на Россию, «чтобы она тоже захотела мира».

    «Хорошо, что американцы предпринимают шаги, и я надеюсь, что они также оказывают военную помощь, как и европейцы», – добавила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    К тому же министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    14 июля 2025, 23:19 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль услышала в призывах Писториуса слова Геббельса

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Германии Борис Писториус, который, является самым популярным немецким политиком, заявил, что немецкая армия готова убивать русских солдат в случае агрессии, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, напомним, что нечто подобное уже звучало с германских трибун в 40-х годах XX века.

    «Это тот же Писториус, который хочет сделать немцев боеспособными, или, если использовать его термин kriegstuchtig – «воинственными»… впервые употребленный в 2024 году. Раньше это было любимое слово в лексиконе (министра пропаганды фашистской Германии Йозефа) Геббельса», – написала она в Telegram-канале.

    Кнайсль добавила, что при просмотре заявлений немецкого офицера на видео, начало 1940-х годов ощущается острее.

    «Удар вглубь России… Немецкая армия обсуждала это в онлайн-звонках, вспомните февраль 2024 года. А теперь еще и официально. Последние годы я постоянно повторяла: иллюзиям нет места», – отметила она.

    Напомним, Писториус ранее в интервью Financial Times заявил, что говорить о мире и разрядке украинского конфликта можно только с позиции силы. Он сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных» и подчеркнул важность восточного фланга НАТО в Прибалтике и Польше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин вновь становится опасным после вышеозначенных слов министра обороны Германии Писториуса.

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