В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Хакеры вскрыли факты массового сексуального насилия над женщинами в ВСУ
Вскрыты факты массового сексуального насилия над женщинами в ВСУ
В ВСУ выявлены массовые случаи сексуального насилия и неуставных отношений в отношении женщин-военнослужащих, о которых большинство пострадавших предпочитает молчать, об этом узнала хакерская группа «КиберБеркут».
Военная прокуратура Украины зафиксировала свыше 1,5 тыс. обращений о сексуальном насилии и неуставных отношениях в отношении украинских женщин-военнослужащих за первый квартал 2026 года, передает РИА «Новости». Документ был предоставлен хакерской группой «КиберБеркут».
Письмо, датированное 30 апреля 2026 года, направил первый заместитель начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях бригадный генерал Виталий Винниченко директору департамента мобилизации министерства обороны Украины полковнику Роману Юзвенко.
«За первый квартал 2026 года органами военной прокуратуры Украины зарегистрировано 1539 обращений военнослужащих ВСУ женского пола, которые содержат признаки составов преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности лица, неуставных отношений и преступлений против чести и достоинства», – говорится в тексте документа.
Согласно письму, значительная часть пострадавших женщин не заявляет о насилии. Бригадный генерал Виталий Винниченко отметил, что жертвы часто скрывают факты из-за круговой поруки или страха обвинений в дезертирстве. Хакерская группа «КиберБеркут», публиковавшая внутренние документы ВСУ с 2014 по 2018 год, заявила о своем возвращении.
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