Галина Казимова заявила о насильственной отправке 100 женщин ВСУ на штурм

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины принуждало женщин идти на штурм, передает ТАСС. Об этом рассказала пленный украинский солдат Галина Казимова, которую захватили бойцы Центральной группировки российских войск на красноармейском направлении.

Казимова рассказала: «Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм. Нас насильно отправили». Согласно ее словам, в подразделении насчитывалось около ста женщин, и над ними издевались, в том числе били по ногам и рукам.

Казимова была взята в плен возле села Шевченко. Она уточнила, что ее задачей было закрепиться после штурмовиков и произвести зачистку, однако после ранения она не оказывала сопротивления при сдаче в плен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины назначило советницу по гендерным вопросам .