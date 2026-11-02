Британия решила увеличить срок получения ПМЖ для большинства мигрантов

Британия решила увеличить до 10 лет срок получения ПМЖ для большинства мигрантов

Tекст: Вера Басилая

Мигранты с заработком менее 50 тыс. фунтов стерлингов в год смогут претендовать на статус постоянного проживания только через 10 лет вместо пяти, передает ТАСС. «Статус постоянного проживания – одно из самых ценных прав, которые эта страна может предоставить. До сих пор его практически предоставляли автоматически. Отныне его необходимо будет заслужить», – заявила министр.

Пятилетний срок сохранится для иностранцев с доходами более 50 тыс. фунтов стерлингов (67 тыс. долларов), а также для врачей и учителей, зарабатывающих свыше 25 тыс. фунтов. Получающие более 125 тыс. фунтов смогут подать заявление на ПМЖ уже через три года.

Нарушителям визового режима и нелегальным мигрантам придется ждать права на подачу документов от 20 до 30 лет. Кроме того, получатели пособий должны будут прожить в стране пять лет без поддержки государства, прежде чем получат возможность оформить ПМЖ.

Британское министерство внутренних дел рассчитывает ввести новые правила в кратчайшие сроки путем технических изменений действующих миграционных норм без принятия дополнительных законов.

Ранее лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет приостановить предоставление статуса беженцев.

Осенью власти Ирландии запланировали увеличить обязательный срок проживания для получения гражданства до восьми лет.