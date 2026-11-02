  • Новость часаСамолет ВВС США подал сигнал бедствия и совершил посадку во Франции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США прощупывают путь российскому газу в Европу
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    Польша начала спецоперацию на границе с Россией якобы из-за угрозы диверсий
    Стала известна участница конкурса «Мисс Вселенная» от России
    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин увеличил штатную численность МЧС
    Под Киевом произошла потасовка возле неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины
    Срок пребывания в России по электронной визе предложили продлить до 45 суток
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

    8 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    10 комментариев
    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    2 ноября 2026, 21:47 • Новости дня

    Британия решила увеличить срок получения ПМЖ для большинства мигрантов

    Британия решила увеличить до 10 лет срок получения ПМЖ для большинства мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Британии Шабана Махмуд заявила о решении властей в два раза увеличить срок проживания в стране для легальных мигрантов, претендующих на получение постоянного вида на жительство.

    Мигранты с заработком менее 50 тыс. фунтов стерлингов в год смогут претендовать на статус постоянного проживания только через 10 лет вместо пяти, передает ТАСС. «Статус постоянного проживания – одно из самых ценных прав, которые эта страна может предоставить. До сих пор его практически предоставляли автоматически. Отныне его необходимо будет заслужить», – заявила министр.

    Пятилетний срок сохранится для иностранцев с доходами более 50 тыс. фунтов стерлингов (67 тыс. долларов), а также для врачей и учителей, зарабатывающих свыше 25 тыс. фунтов. Получающие более 125 тыс. фунтов смогут подать заявление на ПМЖ уже через три года.

    Нарушителям визового режима и нелегальным мигрантам придется ждать права на подачу документов от 20 до 30 лет. Кроме того, получатели пособий должны будут прожить в стране пять лет без поддержки государства, прежде чем получат возможность оформить ПМЖ.

    Британское министерство внутренних дел рассчитывает ввести новые правила в кратчайшие сроки путем технических изменений действующих миграционных норм без принятия дополнительных законов.

    Ранее лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет приостановить предоставление статуса беженцев.

    Осенью власти Ирландии запланировали увеличить обязательный срок проживания для получения гражданства до восьми лет.

    2 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России

    Британский политик Галлоуэй заявил о страхе возвращаться на родину из России

    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что боится возвращаться на родину из России из-за опасений повторного задержания.

    Парламентарий не рискует ехать в Соединенное Королевство вместе с супругой, поскольку они не чувствуют себя в безопасности на родине из-за прошлых визитов в Москву, передает РИА «Новости».

    «Нет гарантий, что снова не произойдет то же самое или что-то еще похуже», – подчеркнул Галлоуэй.

    Политик добавил, что сейчас он и его жена ведут насыщенную жизнь. В последнее время супруги находятся в России, а также посещают другие государства БРИКС. Опасения политика связаны с тем, что в 2025 году его уже задерживали в аэропорту после возвращения из российской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Летом официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение отсутствием британских санкций против Владимира Зеленского на фоне задержания сотрудника телеканала RT в Лондоне.

    Комментарии (3)
    2 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус обсудят в Берлине разделение обязанностей по разработке новых дальнобойных ракет и гиперзвукового оружия.

    Лондон и Берлин планируют создать оружие, способное поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Этот проект должен позволить европейским странам наносить удары без опоры на американские ракеты, пишет Politico.

    Британия возглавит разработку низколетящей крылатой ракеты, которая должна быть готова к 2032 году. Германия возьмет на себя создание гиперзвукового планера, поступление которого на вооружение ожидается к 2035 году. На эти цели Лондон выделил 770 млн фунтов стерлингов на четыре года, а Берлин заложил в бюджет более 9 млрд евро будущих расходов.

    Для создания гиперзвукового оружия немецкое министерство обороны планирует привлечь две компании: европейского производителя MBDA и германо-британский стартап Hypersonica. Ожидается, что к 2029 году они представят конкурирующие экспериментальные версии. При этом участие французской компании ArianeGroup в разработке ракетного ускорителя оказалось под вопросом из-за ограничений на использование технологий.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность присоединения к программе создания нового истребителя GCAP вместе с Великобританией, Италией и Японией. Однако внутренние документы немецкого военного ведомства показывают, что Берлин считает более предпочтительным сотрудничество со Швецией и Испанией из-за опасений потери влияния в британском проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности. В среду канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя. Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Британское издание испугалось заявления Путина о конфликте в Европе

    Daily Express: В Британии испугались заявления Путина о конфликте в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британская газета Daily Express назвала заявление президента Владимира Путина о Европе «леденящей душу угрозой». 

    Британская газета Daily Express выразила тревогу в связи с предупреждением президента России Владимира Путина о последствиях эскалации конфликта между Россией и Западом.

    «Эта леденящая душу угроза <…> – последняя в череде предупреждений Западу…» – приводит цитату из публикации РИА «Новости».

    Издание попыталось обвинить Россию в диверсиях в Европе, однако признало, что официальные лица на Западе указывали на нежелание Путина вступать в военную конфронтацию с НАТО.

    Свое заявление президент сделал на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка. Он подчеркнул, что если конфликт зайдет слишком далеко, то победителей в нем не будет, и призвал об этом не забывать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ирландский журналист Чей Боуз назвал важным заявление Владимира Путина о готовности России к конфликту с Западом.

    Ранее британские СМИ назвали заявление российского президента на ВЭФ серьезным сигналом для Запада. До этого та же Daily Express заявила о сильной тревоге на Западе из-за использования российской ракеты «Орешник».

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй высмеял слова об «изоляции» России

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй после посещения саммита Россия – Африка назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй посетил прошедший в Москве 28 и 29 октября форум Россия – Африка и убедился в ошибочности западных оценок статуса РФ на мировой арене, передает РИА «Новости».

    «Они понимают, что их идея о том, что Россия изолирована, теперь слишком смехотворна, так что они даже не пытаются об этом говорить», – сказал политик.

    По его словам, сейчас британские элиты сменили риторику и пытаются убедить население в том, что сохраняющие связи с Москвой государства просто сошли с ума. Галлоуэй добавил, что рассудок, по мнению Лондона, якобы сохранили только они и еще отдельные страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом глава Рабочей партии Британии Джордж Гэллоуэй восхитился выступлением президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

    Весной пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Лондона снять ограничения на поставки произведенных из отечественного сырья нефтепродуктов проявлением прагматизма.

    В прошлом году Гэллоуэя и его супругу во время допроса в аэропорту Лондона спросили о симпатии к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 05:55 • Новости дня
    Граждане ФРГ стали лидерами среди европейцев по запросу убежища в России

    МВД: Граждане ФРГ чаще других европейцев просили убежище в России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года в России чаще всего просили временное убежище граждане Германии среди представителей стран Европейского союза.

    С января по сентябрь 2026 года ходатайства о предоставлении временного убежища в России подали 49 граждан Германии, что стало наибольшим показателем среди иностранцев из стран Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

    Второе и третье места по числу обращений заняли граждане Латвии (36 человек) и Литвы (12). За убежищем также обращались граждане Италии и Эстонии (по 7 человек), Франции (6), Болгарии и Чехии (по 4) и Греции (3).

    Граждане ФРГ удерживают лидирующие позиции не первый год. В 2025 году они подали 93 заявления, в 2024-м – 116, а в 2023 году – 111.

    В общей сложности за три квартала 2026 года за предоставлением убежища в России обратились 3 802 иностранца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре проживающие в ФРГ россияне заинтересовались участием в госпрограмме по переселению в Россию.

    В августе посольство России в Берлине сообщило о росте интереса соотечественников к возвращению из Германии.

    В мае генконсул России Черкашин рассказал о значительном росте спроса на переезд в Россию среди жителей Австрии и Германии.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 06:25 • Новости дня
    Число выдворенных из России иностранцев выросло в 1,5 раза

    ФССП: Число выдворенных из России иностранцев выросло в 1,5 раза

    Tекст: Катерина Туманова

    За девять месяцев 2026 года количество принудительно выдворенных из России иностранных граждан увеличилось в 1,5 раза, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

    «За девять месяцев 2026 года должностными лицами ФССП России за пределы Российской Федерации выдворено 63,5 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года», – заявил он ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане ФРГ стали лидерами среди европейцев по запросу убежища в России.

    МВД сообщало, что в ходе рейда в Москве выявили 950 нарушителей миграционного режима. Полиция Челябинской области решила выдворить 96 мигрантов по итогам регионального этапа операции «Нелегал».



    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    В Ленобласти на схеме фиктивной регистрации мигрантов зарабатывали 12 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Ленинградской области схему фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет, действовавшую более десяти лет.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщило о пресечении незаконной схемы пребывания приезжих на территории Всеволожского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники экономической безопасности выявили организаторов преступной группы, сообщает МВД.

    В рамках уголовного дела об организации незаконной миграции в городах Мурино и Бугры задержали 49-летнего местного жителя и двух его помощниц. Одна из соучастниц находится под подпиской о невыезде, двое других фигурантов задержаны.

    Установлено, что с 2014 по 2026 год злоумышленники незаконно зарегистрировали в своих квартирах не менее 15 иностранцев, получая от каждого по 5 тыс. рублей ежемесячно. По приблизительным оценкам, общий доход от противоправной деятельности составил около 10,8 млн рублей.

    Проверка подтвердила, что иностранные граждане не проживали по местам регистрации. Все выявленные нелегальные мигранты подлежат выдворению за пределы России. Сейчас устанавливаются другие возможные участники схемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ФСБ и МВД пресекли деятельность организовавшего схему незаконной миграции преступного сообщества.

    В середине месяца правоохранительные органы приняли решение о выдворении за пределы России 338 иностранных граждан за нарушение законодательства.

    В прошлом году в Петербурге задержали подозреваемых в организации фиктивной регистрации около 3 тыс. мигрантов.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 14:25 • Новости дня
    Глава МВД Германии обвинил левых радикалов и мигрантов в беспорядках

    МВД Германии назвало мигрантов и левых радикалов виновниками беспорядков

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил, что левые группировки и выходцы из эмигрантской среды спровоцировали массовые беспорядки на мирных молодежных акциях.

    Мирные демонстрации в немецких городах переросли в столкновения с полицией из-за действий готовых к насилию радикалов и дебоширов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Готовые к насилию левые группировки и дебоширы из мигрантской среды воспользовались мирными демонстрациями, проходившими днем, и захватили их под свой контроль», – заявил Добриндт.

    Он поблагодарил сотрудников полиции, чьи действия позволили предотвратить вспышки насилия по примеру Парижа. По словам министра, участников погромов устанавливают по видеозаписям для привлечения к суровой ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу объединенный протест левых сил и молодежных движений в Берлине обернулся массовыми беспорядками.

    Немецкая полиция начала задерживать участников молодежных протестов с применением перцового газа.

    В тот же день масштабные демонстрации по призыву инициативы «Поколение Z решает» охватили более 30 городов Германии.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 12:39 • Новости дня
    Британцам пригрозили штрафом в 50 тыс. фунтов за выброшенные тыквы

    Liverpool Echo: Британцам пригрозили тюрьмой за выброшенные тыквы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителям Великобритании может грозить крупный денежный штраф или тюремное заключение за выброс декоративных тыкв в парках и лесах после празднования Хеллоуина.

    Жителям Великобритании может грозить наказание за оставление в лесах и сельской местности несвежих тыкв, которые использовались для украшения на Хеллоуин. Местные жители ошибочно полагают, что пищевые отходы помогут обитающим там животным, однако в реальности они наносят вред природе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liverpool Echo.

    При поимке с поличным нарушители получат штраф до 5 тыс. фунтов стерлингов (около 6,7 тыс. долларов). Если дело будет передано в магистратский суд, максимальная сумма взыскания возрастет до 50 тыс. фунтов, а виновника могут отправить в тюрьму на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Иваново школьница попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина.

    Ранее член Ассоциации юристов России Ольга Турунина предупредила о штрафах за неправильную утилизацию живых елок после новогодних праздников.

    Также адвокат Олег Зернов заявил о риске получить штраф или арест за использование сатанинской символики во время празднования Хеллоуина.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    В Лондоне задержали почти 140 сторонников Palestine Action

    Tекст: Мария Иванова

    Число задержанных во время акции протеста против запрета британского пропалестинского движения Palestine Action в Лондоне увеличилось до 139, сообщил Скотленд-Ярд.

    «По состоянию на данный момент были задержаны 139 человек. Сотрудники полиции остаются на месте проведения акции и продолжают производить задержания», – заявили в полиции.

    Акция проходит у стен посольства США. В ней принимают участие сотни людей, которые развернули плакаты в поддержку Palestine Action, передает ТАСС.

    Демонстрация организована в преддверии слушаний в Верховном суде Великобритании, которые состоятся на следующей неделе. На них будет рассматриваться апелляция движения на внесение его в список запрещенных организаций.

    5 июля 2025 года МВД Соединенного Королевства включило Palestine Action в перечень запрещенных организаций. Членство в этом движении, участие в его собраниях и любая форма поддержки его деятельности стали уголовным преступлением, за которое положено максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета в ходе акций в поддержку организации в Великобритании задержали свыше 3,5 тыс. человек, обвинения были предъявлены более чем 2,2 тыс. из них. Palestine Action продолжает оспаривать запрет в судебном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу у посольства США в Лондоне началась акция в поддержку палестинского движения Palestine Action.

    В середине месяца британское издательство отказалось продавать книги ирландской писательницы Салли Руни из-за поддержки автором движения Palestine Action.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Минобороны Британии исключило введение обязательного призыва

    Минобороны Великобритании исключило введение обязательного призыва

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании не планируют вводить всеобщий призыв в армию, служба в вооруженных силах страны останется добровольной, сообщил заместитель министра обороны Кэлвин Бейли.

    «На данный момент правительство не планирует возвращение всеобщего воинского призыва. С 1963 года правительства придерживались политики, согласно которой лучшим способом обеспечения обороны нашей страны является профессиональная армия, набираемая из добровольцев», – заявил Бейли в письменном ответе на запрос от депутата парламента Грегори Кэмпбелла, передает РИА «Новости».

    Замминистра отметил, что в распоряжении британского командования находится стратегический резерв.

    Резервисты могут привлекаться для увеличения численности войск и выполнения специализированных работ, добавил он.

    Всеобщая воинская обязанность в Британии была отменена в 1963 году. Вернуть призыв предлагала Консервативная партия в своей предвыборной программе в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    В апреле бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон сообщил о потере Министерством обороны Великобритании контактных данных десятков тысяч подлежащих призыву военнослужащих.

    В прошлом году министр по особым поручениям Пэт Макфэдден заявил об отказе Великобритании от возобновления всеобщей воинской повинности.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    У посольства США в Лондоне началась акция в поддержку Palestine Action

    У посольства США в Лондоне проходит акция в поддержку Palestine Action

    Tекст: Мария Иванова

    Акция в поддержку пропалестинского движения Palestine Action, которое власти Великобритании внесли в список запрещенных организаций, проходит у посольства США в Лондоне.

    Сотни демонстрантов, среди которых много пенсионеров, принесли транспаранты с надписями «Я поддерживаю Palestine Action, я против геноцида в Газе» и устроили сидячий протест напротив здания дипмиссии, передает ТАСС.

    Некоторые активисты нарядились в костюмы по случаю Хеллоуина. Демонстрация проходит в преддверии слушаний в Верховном суде Великобритании, где на следующей неделе рассмотрят апелляцию движения на внесение его в список запрещенных организаций.

    Полиция предупредила, что будет задерживать всех, кто выразит поддержку Palestine Action, и уже задержала несколько человек. Действия правоохранителей встретили криками «Позор».

    МВД Великобритании внесло Palestine Action в список запрещенных организаций 5 июля 2025 года. За любую форму поддержки его деятельности грозит до 14 лет лишения свободы. С момента запрета на акциях протеста в королевстве задержали более 3,5 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом у здания лондонского суда задержали более 70 участников митинга в поддержку пропалестинских активистов.

    Весной в центре британской столицы прошли массовые задержания участников акции в поддержку движения Palestine Action.

    Ранее полиция задержала 64 участника сидячей акции в поддержку запрещенного движения Palestine Action в Ливерпуле.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Telegraph: Британская Kistos свернула инвестиции в газохранилища из-за налогов

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор британской энергетической компании Kistos Питер Манн заявил об отказе от инвестиций в новые мощности газохранилищ в стране из-за высоких налогов.

    Британская энергетическая компания Kistos перенаправит капитал в страны с более благоприятным налоговым режимом, например в Оман, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «Владелец одного из крупнейших в Великобритании газохранилищ отказывается от инвестиций в стране в пользу Ближнего Востока из-за губительной энергетической политики правительства», – пишет издание.

    По оценке Манна, Kistos оставалась единственной британской компанией, вкладывавшей частные средства в увеличение внутренних газовых мощностей. Ей принадлежит хранилище Hill Top, способное обеспечить 11% суточной потребности страны.

    За последние десятилетия Великобритания закрыла ряд крупных газохранилищ, из-за чего текущих запасов хватит лишь на несколько дней. Емкость хранилищ в стране составляет около 17,8 тераватт-часа, тогда как в Латвии этот показатель достигает 24,4 тераватт-часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заполненность подземных хранилищ газа в странах Европы по итогам октября составила 74,68%.

    Стоимость газа в ЕС выросла до 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

    Весной глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности масштабного энергетического кризиса в европейских странах и Британии.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 21:06 • Новости дня
    Летевший из Британии в Испанию самолет подал аварийный сигнал

    Летевший из Британии в Испанию самолет British Airways подал аварийный сигнал

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Великобритании в Пальму-де-Майорку, подал аварийный сигнал и возвращается в Лондон.

    Самолет вылетел в 19:23 мск из лондонского аэропорта Гатвик и направился на юг. Борт подал аварийный сигнал под кодом 7700, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 20:50 мск воздушное судно направляется назад в сторону Лондона, постепенно снижая высоту.

    Код 7700 – это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет авиакомпании Jet2 передал сигнал общей чрезвычайной ситуации на пути из Греции в Британию.

    В четверг пассажирский самолет подал сигнал тревоги после вылета из Еревана в Минеральные Воды.

    В тот же день самолет совершил штатную посадку в Архангельске после срабатывания пожарной сигнализации.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Бернем допустил принесение извинений за роль Британии в работорговле

    Guardian: Бернем не исключил извинений за роль Британии в работорговле

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что не исключает принесения официальных извинений от лица государства за причастность страны к трансатлантической работорговле.

    Лондон рассматривает возможность официального признания вины за трансатлантическую работорговлю, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью политика в The Guardian.

    «Мы предлагаем структурированный диалог с теми, кого затронула трансатлантическая работорговля. Важной частью этого процесса станет рассмотрение призывов к принесению официальных извинений от имени британского государства, и я это не исключаю», – написал Бернем.

    Он назвал работорговлю жестоким преступлением и выразил сожаление из-за страданий миллионов людей. В воскресенье политик примет участие в саммите стран Содружества на Антигуа.

    При этом глава правительства выступил против выплаты финансовых репараций, объяснив, что современные британцы не могут нести ответственность за исторические преступления другой эпохи. Вместо этого Лондон рассмотрит реструктуризацию долгов беднейших стран Содружества для обеспечения более выгодных процентных ставок и длительных сроков погашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно о намерении премьер-министра Британии Энди Бернема уйти от спора о репарациях за работорговлю на саммите Содружества.

    В среду король Великобритании Карл III заявил о великих страданиях из-за работорговли в колониях в Карибском бассейне.

    Во вторник британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний королевства о выплате компенсаций.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава МИД Польши обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда
    Казахстан решил создать стратегический резерв урана
    Фракция АдГ потребовала прекратить помощь Украине и сблизиться с Россией
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    Ученые: Употребление арахиса улучшает память
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2

    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности

    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

    Перейти в раздел

    Альянс Турции с Ливией ведет Средиземноморье к войне за газ

    Турция добилась успеха в продвижении своего видения географии Средиземного моря: соглашение между ней и разными частями Ливии о переделе региона и его газоносного шельфа окончательно утверждено. Однако на этот шельф претендуют слишком многие, чтобы Анкаре это сошло с рук. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Выплаты работающим пенсионерам в 2026 году: как оформить доплату к пенсии и что положено после увольнения

      Пенсионеры, которые продолжают трудиться, получают пенсию на особых условиях: часть надбавок сохраняется, часть оформляется по заявлению, а некоторые доплаты становятся доступны только после ухода с работы. Какие выплаты положены работающим пенсионерам, как увеличить пенсию, не увольняясь, и что меняется при увольнении или сокращении?

    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации