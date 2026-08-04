Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.9 комментариев
Путин утвердил расширение списка оснований для депортации мигрантов
Президент РФ Владимир Путин одобрил новые нормы, согласно которым количество административных статей, грозящих иностранным гражданам обязательной высылкой из страны, увеличилось с 22 до 45.
Путин подписал документ, удваивающий перечень правонарушений для депортации мигрантов, передает ТАСС. В обновленный список вошли участие в несанкционированных митингах, хулиганство и дискредитация Вооруженных сил.
До вступления новых правил в силу выдворение применялось за нарушение 22 статей Кодекса об административных правонарушениях. Теперь этот показатель возрастет до 45. Иностранцев начнут высылать за призывы к санкциям, нарушение режима чрезвычайной ситуации и неповиновение правоохранителям.
Особое внимание законодатели уделили правонарушениям экстремистской направленности. Депортация грозит за осквернение религиозных символов, разжигание вражды и пропаганду нацистской атрибутики. Также строже будут наказывать за распространение призывов к терроризму через медиа.
Дополнительно закон повышает штрафы за незаконное пересечение границы и нелегальную трудовую деятельность. Новые нормы вступят в законную силу через 90 дней после официального опубликования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года Госдума приняла закон об увеличении количества статей для выдворения мигрантов с 22 до 45. Позже Совет Федерации одобрил расширение оснований для депортации иностранных граждан.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал о планах включить в этот перечень дискредитацию Вооруженных сил России и нарушение общественного порядка.