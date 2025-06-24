Эксперт: Россия показывает рост экономики при переходе к справедливому миропорядку

Политолог Данилин: Россия показала способность развиваться без указки глобалистских центров

Tекст: Андрей Резчиков

«Российская экономика становится довольно привлекательной для инвестиций. Петербургский международный экономический форум показывает, что партнерство и проекты со странами Глобального Юга активно развиваются, особенно с учетом того, что Запад решил отрезать себя от России», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа.



По его словам, то, что Россия снята с ресурсной иглы, уже замечают иностранцы. «Нефтяной и газовый экспорт, конечно, важнейшая составляющая российского бюджета, но есть и другие локомотивы роста – это торговля сельхозпродукцией и вооружениями, это машиностроение. Экономика развивается, появляются инновационные производства. Это очень важно» – поясняет эксперт,

Данилин отмечает, что в российской экономике еще остаются проблемы, «но при этом она показывает высокий рост». «В прошлом году он составил почти 4,3 %, несмотря на санкции и внешнее давление. Очевидно, что Россия справляется. За последние четыре года рост экономики составил 12,7 %, а в Европе по большой части стагнация. Попытки подорвать российскую экономику не достигли успеха. Мы частично заместили импорт. Все это очень правильно», – подчеркнул спикер.

Данилин особо отметил, что в ответах на вопросы президент России Владимир Путин не стал присваивать себе заслуги в создании новой системы международных отношений, а констатировал неизбежность и естественность формирования нового многополярного мира.

«Тенденциям развития мирового порядка никуда не деться. Даже вице-президент США Джей Ди Вэнс признает, что эпоха однополярности и гегемонии Соединенных Штатов уходит в прошлое. Важно на фоне этого транзита обеспечить более справедливый миропорядок, чтобы это происходило не через конфронтацию, а через сотрудничество», – считает эксперт.

По мнению Данилина, искренними были выступления остальных спикеров пленарного заседания. «Выступление шейха Бахрейна Насера бен Хамада Аль Халифы было очень показательным. Он сказал, что президентом России можно только гордиться. Это правда: в Италии и Германии до сих пор висят портреты Путина в качестве примера того, как страна может выбирать свой собственный и суверенный путь развития, несмотря на внешнее давление. Мы можем развиваться самостоятельно, а не по указке глобалистских центров», – добавил Данилин.

В пятницу президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Тема этого года – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

Президент отметил, что наращивание ненефтегазового экспорта – это только часть задач в сфере внешней торговли. По его словам, России нужно «концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг, с большой степенью автоматизации, с высокой добавленной стоимостью, что будет также способствовать улучшению качества занятости в нашей стране». Говоря о структуре экономического роста, президент отметил, что вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику уже не является определяющим.

В ходе ответов на вопросы, президент России коснулся и геополитики. Он заявил, что новый миропорядок возникает естественным образом. «Это все равно что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса, с тем чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран, – сказал Путин. – Мы очень рассчитываем на то, что все страны это будут осознавать и в конце концов поймут, как я уже сказал, что такой способ – способ найти решение – лучше, чем способ давления и чем на самом деле тот неоколониальный по сути своей миропорядок, в котором жило человечество на протяжении многих-многих столетий, если не тысячелетий».