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    15 января 2025, 19:20 • Справки

    Как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России

    Как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    2024 год стал периодом значительных перемен и позитивных сдвигов в жизни Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В этих регионах реализуются масштабные программы, начиная с восстановления разрушенной инфраструктуры и заканчивая внедрением современных стандартов в медицине и образовании.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность развития новых регионов и их интеграцию в экономическую и социальную жизнь страны. Подводя итоги 2024 года в ходе прямой линии, глава государства отмечал, что поступает множество вопросов как из самих новых регионов, так и из других частей Российской Федерации, о том, что ждет эти территории в будущем, как они будут развиваться.

    В связи с этим, по словам президента, ежегодно в федеральном бюджете предусматривается свыше триллиона рублей на развитие данных регионов. Кроме того, установились побратимские отношения между этими регионами и другими субъектами Российской Федерации, которые уже вложили, по разным оценкам, от 100 до 150 млрд рублей и планируют вложить еще около 100 млрд рублей.

    Важным показателем восстановления экономики новых регионов является то, что в 2024 году они заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей. «Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние», – подчеркнул Владимир Путин.

    Что изменилось в ДНР в 2024 году

    Здравоохранение

    Ключевыми направлениями стали повышение доступности медицинской помощи, улучшение материально-технической базы и профилактика заболеваний. Знаковым событием стало открытие новых медицинских учреждений, в том числе Донецкого республиканского перинатального центра им. проф. В. К. Чайки, многопрофильного медицинского центра ФМБА в Мариуполе и нового корпуса больницы интенсивного лечения города Мариуполя. Открыты централизованные клинико-диагностические лаборатории в Харцызске, Горловке и ЦГКБ №6 Донецка.

    Более 400 врачей из других регионов России отправились в 2024 году на работу в медицинских учреждениях ДНР.

    За счет федеральных средств было поставлено около 1,5 тыс. единиц современного медоборудования.

    Особое внимание уделялось профилактике заболеваний. Более 310 тыс. детей прошли профосмотры. Диспансеризацию взрослого населения прошли 1 млн 579 тыс. 053 человека на первом этапе (93% от плана) и 759 тыс. 641 человек на втором (95,2% от направленных).

    Поддержка материнства и детства

    В 2024 году в ДНР родилось 7 тыс. 198 детей. С августа 2023 года проводится расширенный неонатальный скрининг на врожденные наследственные патологии. В 2024 году обследовано 7 тыс. 241 новорожденный, что позволяет своевременно выявлять и лечить серьезные заболевания.

    Промышленность и ТЭК: восстановление и развитие

    В 2024 году промышленность ДНР сосредоточилась на возобновлении работы предприятий, модернизации производства и привлечении инвестиций. Возобновили деятельность восемь промышленных предприятий и два производственных участка. Запущена линия по производству цементных смесей. Фондом развития промышленности ДНР профинансирован 21 проект на 1,2 млрд рублей. Создан первый межрегиональный промышленный кластер по изготовлению горно-шахтного оборудования.

    Жилищное строительство

    В 2024 году в ДНР продолжилось активное восстановление жилищного фонда, особенно в Мариуполе, наиболее пострадавшем от боевых действий. Введены в эксплуатацию 13 новых домов в Мариуполе и два в Волновахе (948 квартир). Также введены в эксплуатацию три дома по программе льготной ипотеки. Завершено строительство первого недостроя в пгт Старобешево. Впервые за 10 лет начато инвестиционное строительство жилья в Донецке (105 квартир на первом этапе). Начаты работы по завершению строительства дома по ул. Листопрокатчиков в Донецке (124 квартиры). Поставлено 197 новых лифтов, 135 установлены и прошли освидетельствование, 111 введены в эксплуатацию.

    Отремонтировано 18 спортивных объектов, построено девять спортивных площадок и четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа.

    Культура

    В 2024 году в сфере культуры ДНР акцент был сделан на повышение доступности культурных благ, модернизацию учреждений и поддержку творческих инициатив.

    Приобретены восемь передвижных многофункциональных комплексов (автоклубов) для обслуживания отдаленных населенных пунктов.

    Библиотеки пополнились более 110 тыс. новых книг. Создаются библиотеки нового поколения в Донецке, Снежном и Енакиево.

    25 детских школ искусств получили музыкальные инструменты и учебное оборудование.

    Дороги и транспорт

    Восстановлено около 450 км дорог общего пользования. Выполнены работы по ремонту 33,5 км дорог за счет средств дорожного фонда. В рамках программы регион-«шеф» восстановлено 130,2 км дорог. В рамках СИП отремонтировано 211,369 км дорог. Завершен ремонт дороги Донецк – КПП «Успенка», участка трассы Новоазовск – Мариуполь, трех мостов в Мариуполе и путепровода к Мариупольскому порту. Обеспечен проезд к «Саур-Могиле». Открыт железнодорожный вокзал в Мариуполе. Для системы общественного транспорта поступило 87 автобусов.

    Что изменилось в Запорожской области в 2024 году

    Здравоохранение

    Открыт областной онкологический диспансер (обслуживает также жителей Херсонской области) и отремонтирован Центр первичной медико-санитарной помощи в Токмаке.

    Начали проводить радиочастотную абляцию сердца. Открыто отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции на базе Бердянской городской больницы.

    Образование

    Открыто шесть восстановленных школ. Открыт филиал «Артека» – санаторий «Красная гвоздика». Кроме того, отремонтировано общежитие Мелитопольского многопрофильного колледжа.

    Спорт

    Регионами-шефами в Запорожской области восстановлен один объект спорта, на двух объектах завершается ремонт. Созданы девять уличных спортплощадок, центр уличного баскетбола и три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа (планируется создание еще трех в 2024-2025 годах).

    Проведен капремонт ДЮСШ в Приазовском и продолжается ремонт в ДЮСШ №1 Мелитополя, ДЮСШ «Колос» и Дворце спорта.

    Открыты после капремонта ДЮСШ №1 в Мелитополе и спортивная школа в Токмаке, а также ДЮСШ в Приазовском.

    Религия, мемориалы

    Завершено восстановление Богоявленского собора в Энергодаре (планируется установка иконостаса и благоустройство территории).

    Открыты мемориал памяти железнодорожников в Мелитополе (в память о погибших в результате ракетного удара), памятник воинам Первой мировой войны в Бердянске и мозаичное панно в память о Владлене Татарском в Мелитополе.

    Культура

    В 2024 году на развитие сферы культуры в Запорожской области было выделено более 356 млн рублей. Благодаря этому:

    – Созданы четыре виртуальных концертных зала (в Токмаке, Мелитополе, Васильевке, Бердянске).

    – Развивается сеть учреждений культурно-досугового типа (капремонт домов культуры и музея).

    – При поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) оснащено 15 детских школ искусств (музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование, оргтехника, наглядные пособия, мебель) на сумму более 30 млн рублей.

    – Завершены капитальные ремонты в трех домах культуры и одной библиотеке. Ведутся работы в ДШИ Энергодара и домах культуры Мелитопольского и Михайловского районов.

    – Реализуется проект «Культурная карта 4+85» (1150 детей посетили культурные маршруты России) и создано шесть детских центров «Музей рядом».

    – Создано региональное отделение Союза художников России.

    Дороги

    В 2024 году восстановлено 209 км автодорог и 35 км улично-дорожной сети; проведена диагностика, паспортизация и разработаны проекты организации дорожного движения на 2000 км дорог; диагностировано 76 искусственных сооружений (мосты, путепроводы) общей протяженностью 2171,62 м.

    ГК «Автодор» выполняет капитальный ремонт автодороги «Пологи – Бердянск» (40 км) и моста через реку Берда (0,02 км). Дорога выполнена на 100%, мост – на 95%.

    Регионы-шефы восстановили 2,19 км улично-дорожной сети (Приморск), провели ямочный ремонт (12 827 кв. м) в Акимовке и ремонт (1,5 км) в Михайловке.

    Транспорт

    Приобретено 362 новых автобуса (обновлено 63% подвижного состава).

    Грузооборот Бердянского морского порта вырос с 244 тыс. тонн в 2023 году до более 300 тыс. тонн в 2024 году (увеличение на 19%).

    В реестр легковых такси внесен 771 автомобиль (+45%), в реестр перевозчиков – 554 (+52%), в реестр служб заказа – 15 (+26%).

    ЖКХ

    Износ систем отопления в регионе оценивается в 75–80%, водоснабжения – 80%, водоотведения – 85%. Отремонтировано почти 40 км водопроводных сетей (45,7% от плана), 4,3 км сетей водоотведения (30%) и 1 км теплосетей (15%).

    Топливно-энергетический комплекс

    Газоснабжение. Подключено 942 новых абонента. Обновлено 55 станций катодной защиты и 234 протекторных установки. Обновлено 42 пункта редуцирования газа (завершаются работы в Мариновке). Сформирована программа газификации (догазификации) населения и социальных объектов (подключение к газораспределительной сети бесплатно).

    Электроснабжение. Выполняется капремонт на 69 объектах распределительных сетей (на сумму более 840 млн рублей). Введены в эксплуатацию объекты солнечной генерации (суммарная мощность – 185 тыс. кВт, площадь – 362 гектара). Ведутся проектно-изыскательские работы для строительства ЛЭП 330 кВ, соединяющей энергосистемы ДНР и Запорожской области.

    Что изменилось в ЛНР в 2024 году

    Здравоохранение

    Открытие Краснодонского роддома после восстановления.

    Модернизация первичного звена: поступление 29 единиц автотранспорта, начало строительства трех модульных ФАПов.

    Оснащение онкологических учреждений: 185 единиц оборудования для онкодиспансера, 705 единиц для сосудистых центров (включая 64-срезовый КТ).

    Обновление автопарка скорой помощи: 30 новых автомобилей.

    Поступление 15 передвижных медицинских комплексов (флюорографы и маммографы).

    Завершение строительно-монтажных работ на 59 объектах (девять ФАПов, восемь амбулаторий), работы ведутся на 11 объектах (включая детское отделение Новоайдарской ЦРБ).

    Образование

    Ремонт и оснащение шести школ в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования» (планируется ремонт еще 20 школ и шести детских садов в 2025–2027 годах).

    Ремонт четырех спортзалов и оснащение спортклубов в восьми школах, ремонт спортсооружений в двух школах (проект «Успех каждого ребенка»).

    Завершение работ на 196 объектах (78 детских садов, 115 школ, три учреждения СПО) за счет шефской помощи.

    Начало строительства Родаковской средней школы.

    Закуплено 63 автобуса (поставлено еще 50 по распоряжению правительства РФ), планируется закупка 2333 единиц оборудования для пищеблоков.

    Поставлено более 4300 компьютеров и 41 тыс. 267 единиц учебного, звукового и спортивного оборудования.

    Открытие профильных классов (космический, Курчатовский, атомкласс, «Сириус»).

    Физическая культура и спорт

    Отремонтированы восемь объектов спорта. Установлено более десятка зон с уличными тренажерами и скейтпарки в Луганске. Планируется капитальный ремонт и восстановление 14 объектов, включая стадион «Авангард», Дворец спорта «Юность» и спортшколу по конному спорту. Сданы в эксплуатацию четыре открытых физкультурно-оздоровительных комплекса.

    Промышленность

    Запущено 11 предприятий и модернизировано четыре предприятия. 17 промышленных производителей стали участниками СЭЗ.

    Запущены третья доменная печь на Алчевском меткомбинате, линия по производству грунтовых смесей на Свердловском машиностроительном заводе и производство взрывозащищенного электрооборудования. Возобновлено производство валков в Лутугино. Предприятия впервые получают субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования (одобрены четыре заявки, 14 – претенденты).

    Угольная промышленность и ТЭК

    Стартовала угольная реформа: 11 шахт переданы в аренду инвесторам. Инвестиции в закупку оборудования, материалов и спецодежды.

    Установлен новый конвейер на шахте «Белореченская», поставлена гидравлика на шахты «Донских углей».

    Что изменилось в Херсонской области в 2024 году

    Медицина

    Построено семь ФАПов, врачебная амбулатория в селе Михайловка, капитальный ремонт четырех зданий Генической ЦРБ и терапевтического корпуса Скадовской ЦРБ, продолжается ремонт Верхнерогачикской ЦРБ.

    Поставлен первый в области аппарат МРТ в Генической ЦРБ (117 млн руб.), 1036 единиц оборудования для первично-сосудистых отделений в Генической и Скадовской больницах (более 383 млн руб.).

    Образование

    Открыты три дошкольные и пять общеобразовательных организаций.

    Поставлено современное оборудование для 49 школ, учебное оборудование, музыкальные инструменты и спортинвентарь для 57 организаций, оборудование пищеблоков для семи организаций.

    Строительство и ремонт

    Введено в эксплуатацию 56,3697 тыс. кв. м жилья (план – 40 тыс. кв. м).

    Завершены работы на 18 объектах образования, одном объекте здравоохранения, двух объектах жилого фонда, двух объектах молодежи и спорта, трех объектах культуры.

    Проведен капитальный ремонт и оснащение пяти школ, ремонт спортзалов в шести школах, капитальный ремонт двух домов культуры.

    Спорт

    Построено два физкультурных комплекса и три многофункциональные спортивные площадки. Обновление трех объектов в Геническе (стадион, спортшкола, КДЮСШ). Планируется строительство ФОКОТов в Новотроицком, Чаплынском, Каланчакском, Скадовске и Геническе. В Геническе возводят Дворец единоборств (370 млн руб.).

    Поставлено 3,6 тыс. комплектов инвентаря.

    Культура

    560 школьников посетили Москву, Тулу и Ростов-на-Дону (программа «4+85»), приобретено три автоклуба, 95 тыс. экземпляров книг (50,5 млн руб.), музыкальные инструменты (3,8 млн руб.).

    Создание трех модельных муниципальных библиотек, материально-техническое оснащение пяти домов культуры, создание двух виртуальных концертных залов.

    Газификация

    Реконструкция магистрального газопровода в Геническом округе (увеличение пропускной способности с 100 до 500 тыс. куб. м/сутки, 10 км новой трубы, 157 млн руб.), программа догазификации (1700 заявок, 1200 договоров), начало реализации пятилетнего плана строительства газовых сетей.

    Заключение

    Все перечисленные изменения – не просто статистические данные, а реальные улучшения в жизни людей, возвращение к нормальной жизни, создание условий для развития и процветания этих территорий. Как подчеркивал президент Владимир Путин в ходе «Итогов года», новые регионы имеют «очень хороший потенциал развития», а их возрождение идет очень быстро. В течение следующих пяти-шести лет власти планируют восстановить еще 20 тыс. объектов в этих четырех регионах.

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