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    12 января 2025, 17:45 • Справки

    Какие национальные проекты запущены в России в 2024 году

    Какие национальные проекты запущены в России в 2024 году
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Целый ряд новых национальных проектов, нацеленных на улучшение качества жизни граждан и укрепление фундаментальных основ общества, запущены президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Национальный проект – это программа действий и комплексная система, включающая в себя финансирование, четкие сроки реализации, ответственных исполнителей и измеримые результаты. Они разрабатываются и реализуются на государственном уровне, с привлечением экспертов, общественности и бизнеса.

    Оглашая послание Федеральному Собранию в феврале 2024 года, президент Путин сообщил о запуске новых национальных проектов, в числе которых «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Первому из них глава государства уделил особое внимание, отметив, то национальный проект «Семья» ставит своей целью сделать многодетность нормой жизни, обеспечить всестороннюю поддержку материнства и детства, улучшить демографическую ситуацию в стране. Расскажем подробнее об этом и других новых национальных проектах, запущенных в России в 2024 году.

    Национальный проект «Семья»: поддержка материнства, детства и традиционных ценностей

    Семья – это основа общества, фундамент государства и залог будущего страны. Именно поэтому поддержка семьи, материнства и детства является одним из ключевых приоритетов государственной политики России.

    Как подчеркивал президент Путин, поддержка семей с детьми является фундаментальным нравственным выбором России. По его словам, нормой философии российского общества должна стать большая многодетная семья, и на это должна ориентироваться вся государственная стратегия.

    Детали нацпроекта в начале июля 2024 года представила зампред правительства России Татьяна Голикова. Произошло это в ходе международной выставки-форума «Россия». По ее словам, нацпроект «Семья» нацелен на создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей, укрепление института семьи и повышение качества жизни российских семей.

    Новый курс на поддержку семьи: подробности национального проекта

    Проект ставит перед собой амбициозные задачи, среди которых:

    – Преодоление демографического спада: стимулирование рождаемости, создание условий для рождения второго, третьего и последующих детей.

    – Поддержка многодетных, в том числе формирование в обществе позитивного образа семьи, в которой воспитываются трое и более детей.

    – Улучшение качества жизни семей с детьми: рост уровня доходов, обеспечение доступности жилья, развитие социальной инфраструктуры.

    – Охрана материнства и детства: укрепление репродуктивного здоровья, повышение качества медицинской помощи беременным женщинам и детям.

    – Укрепление института семьи и продвижение семейных ценностей: формирование в обществе уважительного отношения к семье, браку и родительству.

    Как именно государство усиливает поддержку семей?

    Нацпроект «Семья» включает в себя комплекс мер, направленных на решение различных проблем, с которыми сталкиваются современные семьи. Среди них:

    – Совершенствование системы поддержки семей с детьми: речь идет о создании единой, понятной и доступной системы социальных выплат и пособий.

    – Создание современных перинатальных центров, открытие женских консультаций, особенно в сельской местности, оснащение детских поликлиник современным оборудованием.

    – Поддержка женщин в ситуации репродуктивного выбора.

    – Улучшение жилищных условий: продление программы семейной ипотеки с сохранением базовых параметров до 2030 года, продолжение программы материнского капитала, сохранение нормы, позволяющей направить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.

    – Увеличение налоговых вычетов: на второго ребенка он вырастет до 2,8 тыс. рублей в месяц, на третьего – до 6 тыс. рублей в месяц.

    – Создание семейно-ориентированной инфраструктуры, включая учреждения культуры, досуга и спорта.

    – Поддержка старшего поколения. К 2030 году планируется увеличить охват услугами долговременного ухода до 500 тыс. человек.

    – Помощь семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды.

    – Поддержка молодых и студенческих семей: формирование целостного подхода к поддержке молодых, студенческих и преподавательских семей, что позволит воспитывать ребенка, не прерывая обучения.

    – Помощь, в том числе финансовая, регионам в реализации демографической политики. Субъектам РФ, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, в рамках национального проекта выделят не менее 75 млрд рублей в течение шести лет на решение этой проблемы.

    Национальный проект «Молодежь и дети»: гражданская активность, патриотизм и социальные лифты

    12 мая 2024 года на выставке «Россия» состоялась презентация концепции нового национального проекта «Молодежь и дети». Этот масштабный проект призван создать условия для всестороннего развития молодого поколения и воспитания ответственных граждан, готовых строить будущее страны.

    Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева обозначила главную цель нацпроекта – «становление поколения молодых россиян – ответственного, высоконравственного, конкурентоспособного и готового обеспечивать развитие будущего нашей страны». Проект нацелен на формирование у молодежи не только профессиональных навыков, но и гражданской позиции, духовно-нравственных ценностей и патриотизма.

    Нацпроект «Молодежь и дети» призван решить следующие задачи:

    – Развитие социальных и кадровых лифтов: создание возможностей для профессионального и личностного роста молодежи, поддержка талантливых молодых людей.

    – Создание условий для самореализации: поддержка молодежных инициатив, создание площадок для творчества, спорта, волонтерства и других видов деятельности.

    – Развитие добровольчества и гражданской активности: вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность, формирование активной гражданской позиции.

    – Международное молодежное сотрудничество: развитие международных связей, обмен опытом и лучшими практиками с другими странами.

    – Продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей и русского языка за рубежом: укрепление национального самосознания, сохранение и популяризация русской культуры и языка.

    – Модернизация инфраструктуры: создание современных молодежных центров, спортивных объектов, культурных пространств и других объектов, необходимых для развития молодежи.

    Как будут реализовывать национальный проект «Молодежь и дети»?

    Разработка и реализация нацпроекта «Молодежь и дети» основывается на следующих ключевых принципах:

    – Межведомственный, межотраслевой и экосистемный характер работы: в реализации проекта участвуют более 30 ведомств. Проект тесно соприкасается с другими национальными проектами, такими как «Семья» и «Кадры», создавая единую систему поддержки человека на протяжении всей жизни.

    – Соавторство с молодежью: мнение и предложения самих молодых людей учитываются при разработке и реализации проекта. Более 4 тыс. предложений было внесено на портале «Госуслуги».

    Ключевые аспекты проекта:

    – Воспитание подрастающего поколения: особое внимание уделяется воспитанию в школах, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и семейных ценностей.

    – Ценностный иммунитет студентов: в вузах ставится задача формирования у студентов «ценностного иммунитета», устойчивости к негативному информационному воздействию. Это достигается путем объединения усилий вузов и научного сообщества.

    – Интеграция «Движения Первых»: мероприятия движения будут интегрированы в концепцию различных федеральных проектов в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

    – Работа с регионами и муниципалитетами. Планируется учитывать региональные особенности и тиражировать на всю страну лучшие практики.

    Новые технологии сбережения здоровья: прорыв в будущее российской медицины

    Масштабный национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», который также стартовал в 2024 году, призван совершить революцию в отечественной медицине. Проект, о котором было объявлено на выставке-форуме «Россия» и коллегиях Минздрава РФ, ставит своей целью не только увеличение продолжительности жизни граждан, но и значительное повышение ее качества за счет внедрения передовых медицинских технологий и разработок.

    Пять ключевых направлений

    Национальный проект включает в себя пять федеральных проектов, охватывающих различные аспекты развития здравоохранения:

    – «Медицинская наука – новые технологии для человека»: развитие фундаментальных и прикладных медицинских исследований, создание новых методов диагностики и лечения, а также подготовка высококвалифицированных медицинских кадров.

    – «Персональные медицинские помощники»: развитие телемедицины, создание цифровых платформ и сервисов, позволяющих пациентам получать удаленные консультации, мониторить свое здоровье и взаимодействовать с медицинскими учреждениями в режиме онлайн. Это направление также включает разработку носимых устройств и приложений для контроля за состоянием здоровья.

    – «Биомедицинские технологии будущего для активного долголетия и здорового старения»: разработка и внедрение инновационных технологий, направленных на замедление процессов старения, профилактику возрастных заболеваний и улучшение качества жизни пожилых людей.

    – «Новые медицинские технологии для укрепления здоровья и профилактики заболеваний»: проект нацелен на разработку и внедрение новых методов профилактики, диагностики и лечения различных заболеваний, включая социально значимые (сердечно-сосудистые, онкологические, диабет и др.). Особое внимание уделяется ранней диагностике и персонализированной медицине.

    – «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов, в том числе радиофармацевтических лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования (промышленность для здравоохранения)»: этот проект направлен на развитие отечественной фармацевтической и медицинской промышленности, а также повышение доступности современных лекарств. Особый акцент делается на производстве радиофармацевтических препаратов (лекарственные средства, содержащие радиоактивные изотопы, используемые для диагностики и лечения различных заболеваний, в том числе онкологических).

    Цели и задачи: взгляд в 2030 год

    Ключевая цель нацпроекта – увеличение продолжительности и повышение качества жизни россиян. Для достижения этой цели поставлены амбициозные задачи:

    – Внедрение новых технологий в практику. К 2030 году не менее 10% случаев оказания медпомощи должны осуществляться с использованием новых медицинских технологий и инновационных медицинских продуктов.

    – Сохранение жизней. Благодаря реализации проекта планируется сохранить 175 тыс. жизней к 2030 году.

    – Развитие отечественного производства. Доля отечественного производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов должна достигнуть 90%, а медицинских изделий – 40%.

    – Разработка передовых решений. В ближайшие пять лет планируется разработка 25 генотерапевтических препаратов (препараты, основанные на генной терапии – методе лечения, направленном на исправление генетических дефектов) и персонифицированных клеточных продуктов (продукты, созданные на основе клеток самого пациента, что обеспечивает высокую эффективность и снижает риск отторжения), 11 изделий на основе искусственного интеллекта, 10 технологий для профилактики и коррекции когнитивных нарушений (нарушения памяти, внимания, мышления и других когнитивных функций), более 15 биомедицинских решений, включая биопечать (технология создания трехмерных биологических объектов, таких как ткани и органы), и 10 технологий для замедления старения клеток.

    Поддержка и развитие

    Правительство уделяет особое внимание поддержке отечественных производителей лекарств и медицинских изделий. Проект призван стимулировать рост производства в этой сфере, обеспечивая доступность современных и качественных медицинских решений для граждан России. Важным аспектом является формирование механизма быстрого внедрения новых разработок в медицинскую практику.

    Экономика данных: как Россия строит цифровое государство

    Новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» призван вывести страну на передовые позиции в цифровой сфере. Проект, представленный на выставке «Россия» и Восточном экономическом форуме, охватывает широкий спектр направлений – от развития инфраструктуры и кибербезопасности до подготовки кадров и внедрения искусственного интеллекта. Он приходит на смену завершающемуся в 2024 году нацпроекту «Цифровая экономика».

    Ключевые задачи и направления

    Нацпроект «Экономика данных» базируется на трех основных направлениях:

    1. Инфраструктура. Это фундамент цифровой экономики, включающий обеспечение бесперебойного и высокоскоростного доступа к интернету (в том числе развитие спутникового интернета, LTE, 5G и Wi-Fi в социальных учреждениях), создание современной инфраструктуры хранения и обработки данных (включая облачные платформы и центры обработки данных), а также обеспечение кибербезопасности. К 2030 году планируется подключение к высокоскоростному интернету до 97% домохозяйств.

    2. Инструменты. Это совокупность цифровых платформ, программного обеспечения и сервисов, обеспечивающих взаимодействие граждан с государством и бизнесом. Важную роль здесь играет развитие портала «Госуслуги», который уже сейчас предоставляет доступ к 1,5 тыс. государственных услуг. Планируется дальнейшее расширение функционала портала, включая возможность управления согласиями на обработку персональных данных и перевод в онлайн оплаты услуг ЖКХ. Также особое внимание уделяется развитию отечественных цифровых технологий и платформ.

    3. Будущее. Это направление фокусируется на развитии перспективных технологий, таких как искусственный интеллект, а также на подготовке квалифицированных кадров для IT-отрасли. Планируется создание современной HR-платформы для государственной и муниципальной службы, что позволит более эффективно отбирать кандидатов. Важным аспектом является объединение усилий бизнеса и университетов для повышения качества IT-образования.

    Цифровая трансформация госуправления

    Одной из ключевых задач нацпроекта является цифровая трансформация государственного управления. Это подразумевает:

    – Повышение доступности и удобства государственных услуг. Благодаря развитию портала «Госуслуги» и других цифровых сервисов граждане смогут получать необходимые услуги быстрее и удобнее. Планируется сокращение срока получения государственных сервисов на 25%.

    – Повышение эффективности работы государственных служащих. Внедрение современных цифровых инструментов и HR-платформы позволит повысить эффективность работы государственных служащих и улучшить качество обслуживания граждан. Ожидается, что доля граждан, довольных работой государственных и муниципальных служащих, увеличится вполовину.

    – Создание рынка данных. Впервые на уровне национальных целей развития поставлена задача формирования рынка данных. Это позволит использовать данные для принятия более эффективных управленческих решений и развития экономики.

    Реализация нацпроекта «Экономика данных» призвана оказать существенное влияние на экономику страны:

    – Ожидается прирост доходов отраслей до 6% и параллельное с этим сокращение их расходов до 45%.

    – Использование отечественного ПО: не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики к 2030 году должны использовать отечественное программное обеспечение.

    Финансирование

    На реализацию нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в 2025 году планируется направить 129,071 млрд рублей, в 2026 году – 161,772 млрд рублей, в 2027 году – 166,955 млрд рублей. Финансирование распределено по федеральным проектам, наибольшие объемы предусмотрены для «Цифрового государственного управления» и «Инфраструктуры доступа к сети Интернет».

    Государство планирует тесно сотрудничать с бизнесом в реализации нацпроекта.

    Национальный проект «Инфраструктура для человека»: комфортное будущее России

    Новый масштабный национальный проект «Инфраструктура для человека» нацелен на комплексное развитие страны и создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха граждан. Проект был представлен заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным на Международной выставке-форуме «Россия». Нацпроект объединит усилия по строительству жилья, дорог, социальных объектов, модернизации коммунальных сетей и развитию общественного транспорта, синхронизируя все виды работ для достижения качественно нового уровня инфраструктуры.

    «Человек – главный капитал»

    Ключевой принцип проекта – создание инфраструктуры для людей и в их интересах. Как отметил Марат Хуснуллин, главным капиталом России является человек, и все усилия должны быть направлены на улучшение его жизни. Проект тесно связан со стратегией пространственного развития России и учитывает важность поддержки многодетных семей как нормы и ориентира государственной политики.

    Масштабные планы строительства

    Одной из важнейших составляющих проекта является масштабное жилищное строительство. До 2030 года планируется возвести до 1 млрд квадратных метров жилья, включая новые регионы. Объем ввода жилья должен быть увеличен до 120 млн квадратных метров в год. Это означает, что каждый пятый квадратный метр жилья в России за 10 лет будет новым. Такой масштаб строительства призван обеспечить доступным и комфортным жильем большее количество граждан.

    Проект «Инфраструктура для человека» охватывает широкий спектр направлений:

    – Жилищное строительство. Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем является приоритетной задачей.

    – Дорожное строительство. Развитие дорожной сети, улучшение качества дорог и строительство новых магистралей.

    – Социальные объекты. Строительство школ, детских садов, больниц, поликлиник, спортивных объектов и других социальных учреждений.

    – Модернизация коммунальных сетей. Обновление систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

    – Развитие общественного транспорта. Модернизация и расширение сети общественного транспорта, включая развитие железнодорожного сообщения.

    Цифровизация и пространственные данные

    Важную роль в реализации проекта играет Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных». По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, платформа обеспечивает:

    – высокую скорость принятия управленческих решений;

    – оперативную сверку данных: единая платформа обеспечивает согласованность и достоверность информации;

    – повышение качества данных: цифровизация процессов способствует улучшению качества и точности пространственных данных;

    – эффективное использование земли: платформа помогает оптимизировать использование земельных ресурсов и решать различные задачи в этой сфере.

    Городской транспорт и «наземное метро»

    Особое внимание уделяется развитию общественного транспорта, в частности, железнодорожного сообщения. По мнению заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, пригородное сообщение может стать полноценным городским транспортом, а при выходе в регионы – «наземным метро», которое свяжет региональные центры и обеспечит перевозки внутри регионов. Это позволит улучшить транспортную доступность и связать различные территории страны.

    Таким образом, национальный проект «Инфраструктура для человека» – это амбициозный план по комплексному развитию страны, который призван создать комфортные условия для жизни и работы граждан, улучшить транспортную доступность и повысить качество жизни в целом.

    Новые национальные проекты – курс на развитие и благополучие

    Премьер Михаил Мишустин докладывал президенту, что правительство уже подготовило паспорта 19 национальных проектов, которые направлены на реализацию обозначенных Путиным инициатив, в том числе на укрепление устойчивости экономики нашей страны и повышение качества жизни россиян.

    По словам главы государства, эти проекты, рассчитанные на шестилетний период, призваны стать своеобразным «маршрутом» к улучшению качества жизни граждан и укреплению экономики.

    Для обеспечения прозрачности и вовлеченности граждан в реализацию нацпроектов президентом было поручено подготовить специальный справочник, изложенный понятным языком, о конкретных этапах реализации и ожидаемых результатах.

    Расходы на нацпроекты станут приоритетом федерального бюджета на ближайшие годы. Президент Путин подчеркивал необходимость полного финансового обеспечения мероприятий и интенсивного выполнения намеченных планов. Особое внимание было уделено синхронизации бюджетного процесса и разработки нацпроектов, чтобы избежать задержек в начале реализации. Для поддержки регионов предусмотрено списание части государственного долга и выделение дополнительных целевых кредитов на обновление инфраструктуры и улучшение ситуации в ЖКХ.

    Главная цель всех нацпроектов – улучшение жизни российских семей. За выделенными средствами должны последовать видимые результаты: новые детские сады и школы, отремонтированные дороги и коммунальные сети, модернизированные больницы и поликлиники, современные производства и ликвидированные свалки. Именно эти конкретные изменения станут главным критерием успешности реализации нацпроектов, указывал Путин.

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