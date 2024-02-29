Семья, суверенитет и «Время героев»: Главные темы послания Путина

Tекст: Олег Исайченко

Новинки в сфере вооружения

Глава государства уделил особое внимание реализации запланированных еще в 2018 году новаций в сфере вооружений. «Так, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе СВО. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 2018 года даже и речи не шло», – сказал президент.

«На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики», – заметил Путин.

«В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве. Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается, и о новых достижениях наших ученых и оружейников мы еще узнаем», – заверил президент.

Он при этом отметил, что Россия, как и ранее, готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности. Однако Путин отметил: «Мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия».

По словам главы государства, у России есть все основания полагать, что «слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности – это демагогия». «В преддверии президентских выборов в США они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром. Мол, по тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор, а где им не выгодно, там и обсуждать нечего, как они сами говорят – business as usual», – уточнил президент.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

Президент обратился со словами благодарности к различным фондам, социальным некоммерческим организациям, помогающим пожилым и больным людям, детям-инвалидам. «Считаю необходимым нарастить финансирование этой системы со стороны федерального бюджета, вывести ее на единый высокий стандарт и обеспечить максимальную доступность для тех, кто больше всего нуждается в такой помощи, а это около полумиллиона наших граждан», – сказал Путин.

По его словам, к 2030 году необходимо сделать так, чтобы услугами долговременного ухода могли воспользоваться 100% нуждающихся в этом. «Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень "80 плюс"», – продолжил президент.

При этом особое внимание будет уделено сельским территориям, а также регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение всех этих задач и будет нацелен запускаемый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

«При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам. Мы продолжим федеральный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом», – акцентировал президент.

Нацпроект «Семья»

«Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», – заявил глава государства. По его словам, особая помощь в этом вопросе нужна тем регионам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. В 2022 году таких субъектов насчитывалось 39. Теперь до 2030 года на поддержку будет направлено не менее 75 млрд рублей для наращивания программ поддержки семьи. Средства начнут поступать уже со следующего года.

Владимир Путин обратил внимание и на темпы строительства доступного жилья. По его словам, в прошлом году в России было построено свыше 110 млн кв. м жилья. Это в полтора раза больше самого высокого советского показателя в 1987 году.

Благодаря этому свыше 900 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе благодаря программе семейной ипотеки. На данный момент льгота действует до июля текущего года. Однако президент предложил продлить программу до 2030 года с сохранением основных базовых параметров. «Особое внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно, для них кредитная ставка останется прежней – 6%», – подчеркнул Путин. До 2030 года будет продлена и программа, согласно которой при рождении третьего ребенка государство частично погашает ипотечный кредит.

Нацпроект «Молодежь России»

Владимир Путин выразил уверенность в том, что завтрашний день во многом определяет нынешнее молодое поколение. На фоне этого он предложил «консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики» и запустить нацпроект «Молодежь России».

«Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают свое признание, свою высокую миссию и ответственность за молодые поколения наши школьные учителя», – отметил он.

Учитывая роль педагогов в становлении молодого поколения, президент поручил также с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в размере 5000 рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Кроме того, классным руководителям и кураторам групп в колледжах и техникумах из населенных пунктов с численностью населения ниже 100 тыс. человек повысят федеральную выплату за классное руководство. С 1 марта 2024 года она составит 10 000 рублей.

Нацпроект «Экономика данных»

Президент заявил, что к 2030 году необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. На реализацию этих планов будет нацелен нацпроект «Экономика данных». На него в ближайшие шесть лет направят не менее 700 млрд рублей.

По словам главы государства, такие технологии, интегральные платформы открывают огромные возможности для планирования развития экономики отдельных отраслей, регионов и городов.

«Главное, мы сможем и дальше выстраивать работу всех уровней власти вокруг интересов каждого человека, каждой семьи», – подчеркнул Путин. Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде, указал президент. Однако стоять на месте нельзя, страна должна быть самодостаточной и конкурентоспособной.

Среди прочего, президент сообщил, что к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз.

Нацпроект «Кадры»

В рамках обращения прозвучала и такая острая тема, как дефицит кадров. «В России растет большое молодое поколение… В 2030 году в стране будет 8,3 млн граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035 году – уже 9,7 млн, на 2,4 млн больше, чем сейчас», – подчеркнул глава государства.

Тенденция, по словам Путина, объясняется в том числе демографическими мерами, которые принимались на протяжении предыдущих лет. «Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудится в экономике XXI века. На это направим новый национальный проект "Кадры"», – объявил он.

По словам главы государства, до 2028 года стране предстоит подготовить в общей сложности порядка миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей. Особое внимание будет уделено и строительству студгородков и кампусов.

«До 2030 года построим 25 университетских кампусов. Мы уже говорили об этом, но сейчас считаю нужным сказать еще раз: предлагаю в этой связи расширить эту программу и в общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков. Придется выделить на эти цели около 400 млрд рублей», – сообщил Путин.

Нововведения для бизнеса

Тему развития бизнеса в России также не обошли стороной. По словам президента, в стране не должно быть таких ситуаций, когда компаниям невыгодно набирать обороты. «Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации», – обратился Путин. При этом он призвал избегать штрафов и других санкций за перерасчет налогов за предыдущие периоды.

«Это смысл амнистии»,

– акцентировал он. Кроме того, с 1 января 2025 года будет отменен временный мораторий на проверку бизнеса. Вместо этого компании будут проверять согласно такому принципу, как рискоориентированный подход. «Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и, таким образом, минимизировать число проверок», – пояснил глава государства.

Снижение импортозависимости

Президент отметил активно снижающиеся объемы импорта. Так, если в 1999 году доля импорта составляла 26% ВВП, то в прошлом году этот показатель составил всего 19%. «А в период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары: лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Все мы не можем – нам и не нужно стремиться к тому, чтобы все производить. Но правительство знает, над чем нужно работать», – указал Владимир Путин.

Планируется и внедрение новейших цифровых технологий, роботизация и автоматизация промышленности. Глава государства отметил, что к 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира.

Списание региональных долгов

Владимир Путин посчитал важным снизить долговую нагрузку на регионы. Он сообщил, что две трети задолженности субъектов по бюджетным кредитам будет аннулировано. Такая мера в период с 2025 по 2028 год позволит им сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно. «Эти сэкономленные средства должны быть, что называется, «окрашены» и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты», – указал президент.

Вместе с тем, по словам главы государства, решения в сфере финансовой поддержки регионов, а также рост экономики, должны работать на повышение качества жизни людей во всех субъектах. Президент напомнил, что до 2030 года продлены специальные программы развития Северного Кавказа и Калининградской области, а также Донбасса, Новороссии, Крыма, Севастополя, Арктики и Дальнего Востока.

На фоне этого он предложил определить перечень еще более 200 крупных и малых городов, для которых будут разработаны индивидуальные мастер-планы. При этом в общей сложности программа должна охватить порядка двух тысяч населенных пунктов, включая села и поселки.

Транспортная инфраструктура

Развитие транспортной инфраструктуры России во многом обеспечивает развитие туризма в регионах и дает новый импульс для развития экономики в целом. «Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью, в текущем году продлим автомагистраль до Екатеринбурга, а в следующем – до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдет через всю страну – до Владивостока», – заявил глава государства.

Всего за шесть лет планируется построить более 50 обходов городов, новым значимым проектом является трасса Джубга – Сочи. Дорога должна сократить время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза – до полутора часов, а также позволит активно развиваться Черноморскому побережью. Вместе с тем президент подчеркнул, что проект – дорогостоящий. В связи с этим правительству поручено предоставить схему его финансирования.

«Мы уже привели в порядок федеральные трассы и практически 85% дорог в крупных агломерациях. Надо строго выдерживать этот уровень. При этом в предстоящие годы особый акцент сделаем на развитие именно региональных дорог», – пояснил Путин.

Более доступными должны стать и авиаперелеты. Для этого необходимо повысить так называемую авиационную мобильность. «К 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года», – сказал президент. Также стоит задача модернизации инфраструктуры не менее 75 аэропортов – это больше трети авиационной сети России. На это будет направлено не менее 250 млрд рублей. Будет обновлен и парк самолетов.

Говорил глава государства и о железнодорожной сети, конкретно – о высокоскоростных железных дорогах. «Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу – Великий Новгород», – указал он. Затем будет прокладываться магистраль в Казань, на Урал, в Ростов-на-Дону, Черноморское побережье, а также Минск.

«Время героев»

Значительное внимание Владимир Путин уделил внимание бойцам, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, а также ветеранам СВО. По его словам, этих людей можно назвать подлинной элитой России. «Это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России», – сказал он.

Уже с 1 марта 2024 года они смогут подать заявки для участия в первом учебном потоке федеральной кадровой программы «Время героев». По словам Путина, идея о создании такого проекта пришла ему при общении со студентами – участниками СВО.

Ожидается, что программа будет строиться по тем же стандартам, что и конкурс «Лидеры России». Участниками программы могут стать участники и ветераны СВО с высшим образованием и управленческим опытом независимо от звания и должности. Наставниками станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, главы регионов и крупных компаний. По словам Путина, учеба начнется уже в ближайшие месяцы.

Курс на суверенное развитие

«Суверенитет нужно подтверждать каждый день. Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и будущее России», – сказал глава государства. «Это наша Родина. Она нужна и дорога только нам. И нашим потомкам, которым мы обязаны передать сильную и благополучную страну», – подчеркнул российский лидер.

Все новые нацпроекты, объявленные в послании, должны быть утверждены до конца года и скоординированы между собой, поставил задачу Путин. Также он предложил формировать не только трехлетний бюджет, но и шестилетний финансовый план.

В заключение Путин обратился к бойцам СВО со словами: «Низкий вам поклон». Послание глава государства завершил словами о вере в победу России.