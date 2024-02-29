Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.0 комментариев
Путин: Поддержка семей с детьми – наш выбор
Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, и пока в некоторых странах целенаправленно разрушают нормы морали и толкают целые народы к вымиранию, наша страна выбирает жизнь, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение, так же как культура, традиции, история, нравственные устои. И, конечно, главное предназначение семьи – рождение детей, продолжение рода, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего многонационального народа. Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Наш выбор разделяет большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран», – сказал глава государства.
Путин отметил, что сейчас Россия и другие государства сталкиваются со снижением рождаемости. Президент заверил, что российские власти примут дополнительные меры для улучшения демографической ситуации в стране.
«В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой в России.
Ранее Путин объявил о запуске национального проекта «Семья».