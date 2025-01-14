  • Новость часаРабота Рунета восстановлена после сбоя
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    Россотрудничество предложило генсеку НАТО учить русский язык
    Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России
    Патрушев допустил исчезновение Украины в 2025 году
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    В НАТО решили взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики
    Расшифровка черных ящиков разбившегося в Актау самолета опровергла ряд выводов СМИ
    Google перестал работать у части пользователей в России
    Мнения
    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

    0 комментариев
    14 января 2025, 18:45 • Справки

    Инфраструктурный рывок: какие транспортные проекты завершила Россия в 2024 году

    Инфраструктурный рывок: какие транспортные проекты завершила Россия в 2024 году
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    2024 год стал для России годом активного развития транспортной инфраструктуры. Страна установила десятилетний рекорд по строительству новых федеральных дорог – проложено 507 км полотна. Кроме того, Россия запустила ряд важных объектов в сфере авиации, модернизировав несколько аэропортов. Рассмотрим ключевые достижения подробнее.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал приоритетность развития транспортной инфраструктуры для страны. За последние годы в сфере дорожного строительства достигнуты значительные успехи. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» построено и отремонтировано более 150 тыс. километров автодорог, привел данные глава государства. Доля дорог в нормативном состоянии в крупнейших городских агломерациях достигла 85%, а доля региональных автотрасс, отвечающих нормативным требованиям, составила 54%.

    Наряду с дорожным строительством, президент акцентировал внимание на развитии авиационных перевозок. В 2024 году были открыты новые терминалы в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар. Правительству поставлена задача модернизировать не менее 75 аэропортов в ближайшие шесть лет, на что будет выделено 250 млрд рублей.

    Дорожное строительство: рекорд десятилетия

    Главным достижением года стал ввод в эксплуатацию 507 км федеральных дорог. Это рекордный показатель за последние десять лет. Новые трассы и реконструированные участки улучшили транспортную доступность и связали различные регионы страны. Среди ключевых объектов:

    Автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк и автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь

    Этот масштабный проект протяженностью 118,6 км стал одним из крупнейших в транспортной инфраструктуре Юга России. Он обеспечивает четырехполосное движение без светофоров, с разрешенной скоростью 90 км/ч, и является логическим продолжением дальнего обхода Краснодара.

    Новая трасса позволит сократить время в пути между Краснодарским краем и Крымом, способствуя развитию внутреннего туризма и улучшению транспортной доступности для жителей близлежащих населенных пунктов, включая города Славянск-на-Кубани (86 тыс. жителей) и станицы Варениковская (15 тыс. жителей). В состав дороги входят 10 новых развязок, 15 путепроводов, 33 моста и один надземный пешеходный переход. Этот проект является частью коридора «Север – Юг» и Азовского кольца.

    Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД (Московская область)

    Открытие этого обхода значительно улучшило транспортную ситуацию в Одинцове, Звенигороде, Голицыне и Истре. Новый участок разгрузил ЦКАД между Можайским и Минским шоссе – узким местом, которым ежедневно пользуются от 60 до 100 тыс. автомобилей. Кроме того, ввод объекта в эксплуатацию сократил время в пути из Звенигорода до центра Одинцова и аэропорта Внуково, а также снизил негативное воздействие на окружающую среду.

    Обход имеет четыре полосы движения и включает пять искусственных сооружений, в том числе путепроводы через Ямскую улицу, Можайское шоссе и железнодорожные пути Смоленского направления, а также тоннель в составе развязки с действующей ЦКАД. Этот объект замыкает важный участок ЦКАД, интегрируя его во все транспортные коридоры.

    Витебская развязка Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге

    Этот проект, стартовавший в 2021 году, стал первым этапом Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Развязка обеспечивает связь между Московским и Фрунзенским районами и ЗСД, снижает нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов города и перераспределяет трафик. Новая трасса, идущая в эстакадном исполнении над Московским проспектом до Витебского проспекта, повышает доступность ЗСД для жителей южных районов и обеспечивает быстрый доступ к северным районам города и КАД.

    Дорога имеет шесть полос движения с разрешенной скоростью 110 км/ч, два путепровода через железнодорожные пути и надземный пешеходный переход. Витебская развязка – одно из первых мест в городе, где реализована система безбарьерного проезда «свободный поток». В будущем она соединит ЗСД со следующими этапами ШМСД, обеспечивая непрерывное скоростное движение в восточном направлении.

    Обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов (Татарстан)

    Этот объект значительно улучшил транспортную доступность в Татарстане и создал условия для развития Камского кластера. Он также является частью скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень и международного транспортного коридора «Россия».

    На участке построены шесть разноуровневых развязок и 30 мостовых сооружений, включая мост через Каму протяженностью более 1,2 км. Запуск обхода вывел транзитный транспорт из населенных пунктов, разгрузив дорожную сеть агломераций и сократив время в пути между Казанью, Уфой и Екатеринбургом.

    Обход пяти населенных пунктов в Башкортостане

    Новый 65-километровый отрезок трассы М-7 «Волга» обошел населенные пункты Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Этот участок также является частью международного транспортного коридора «Россия» и маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. На нем возведены шесть развязок и 28 мостов, что исключает пересечения в одном уровне с другими дорогами и железнодорожными путями.

    Объект оснащен автоматизированной системой управления дорожным движением с 44 информационными табло. Обход улучшил экологическую ситуацию в населенных пунктах и повысил безопасность движения.

    Мостовые переправы

    Эти сооружения играют ключевую роль в обеспечении бесперебойного и безопасного движения, соединяя регионы и оптимизируя логистические маршруты. В течение года были введены в эксплуатацию важные мосты как в регионах, так и в столице.

    Новый мост через Суру – стратегически важный объект Поволжья

    Открытие моста через Суру стало знаковым событием не только для Чувашской Республики, но и для всей транспортной системы страны. Общий объем федеральных инвестиций в проект составил 17 млрд рублей. Общая протяженность объекта с подходами превышает 5,5 км. Длина мостового перехода – 2,4 км, русловая часть – 450 метров, что делает его самым протяженным мостом в регионе и одним из 20 самых крупных переправ в стране. Строительство моста, начатое в мае 2021 года, было обусловлено необходимостью модернизации трассы М-7 «Волга» – ключевой транспортной артерии России.

    Конструкция моста включает 65 опор, в том числе шесть русловых. Пролетное строение русловой части выполнено из металла (3459 тонн), эстакадные части – из сборного железобетона. Покрытие моста двухслойное: нижний слой – из гранитно-литой композиции, верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

    Для безопасности движения установлено 12,5 км барьерного ограждения, 8 км линий освещения и автоматический антигололедный комплекс. В рамках экологических мероприятий установлены шумозащитные экраны (4,2 км).

    Открытие моста через Суру более чем вдвое увеличило пропускную способность участка М-7 на границе Нижегородской области и Чувашии.

    Новый мост через Москву-реку

    В конце декабря в Москве открыли новый мост через Москву-реку, соединивший районы Хорошево-Мневники и Филевский парк (около 300 тыс. жителей). Мост улучшил транспортную доступность и обеспечил удобный подъезд к будущему Национальному космическому центру.

    Строительство завершено на три месяца раньше срока, без остановки речного транспорта. Мост имеет по две полосы движения в каждом направлении и предназначен для автомобилей и пешеходов. В темное время суток включается иллюминация.

    Реконструкция моста через реку Лесную на трассе А-370 «Уссури»

    На Дальнем Востоке в 2024 году завершена реконструкция моста через реку Лесную (235-й км трассы А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток). Старый мост демонтирован, построен новый с увеличенной шириной проезжей части (12 м вместо 8,7 м). Построено 2 км трассы на подходах к мосту, ликвидирован опасный поворот. Дорожное покрытие – двухслойный асфальтобетон, установлено барьерное ограждение. Трасса «Уссури» – стратегически важна для Дальневосточного федерального округа, соединяя Хабаровск и Владивосток.

    Ремонт мостов через реку Кубань на Ставрополье

    На Ставрополье начаты работы по ремонту двух мостов через реку Кубань на 229-м километре федеральной трассы Р-217 «Кавказ». Длина каждого из мостов составляет 145 метров. В ходе ремонта будут восстановлены конструкции опор и пролетов, выполнена гидроизоляция и установлены деформационные швы с использованием полимербетона для обеспечения плавного заезда на мост.

    Покрытие мостов будет выполнено из прочного бетона и двух слоев асфальтобетона, а на подходах к мостам будет уложено три слоя асфальта с армированием геосеткой. Также будут установлены новые барьерные и перильные ограждения, дорожные знаки и нанесена разметка. Завершение работ запланировано на 2026 год.

    Открытие моста через реку Зею в Амурской области

    В Амурской области после капитального ремонта открыли движение по мосту через реку Зею на 169-м километре федеральной трассы «Амур». Мост был введен в эксплуатацию в 1982 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался – до сих пор.

    В ходе ремонта были заменены мостовое полотно, деформационные швы, перильное и барьерное ограждения, а также отремонтированы опоры моста. Ремонт моста через Зею позволил восстановить его несущую способность и обеспечить безопасный и бесперебойный проезд транспорта по трассе «Амур», которая является частью федеральной сети и обеспечивает связь между западными и восточными регионами страны.

    Открытие моста через Каму на трассе М-7 «Волга»

    22 декабря 2024 года было открыто движение на участке федеральной автодороги М-7 «Волга» – будущего скоростного маршрута между Москвой, Казанью и Екатеринбургом. Открытый участок протяженностью 81 км включает 10 мостов, пять транспортных развязок и 11 путепроводов. Крупнейшим сооружением является автомобильный мост через реку Каму на обходе Набережных Челнов и Нижнекамска.

    Нижнекамский (Котловский) мост длиной 1,3 км пересекает Каму у сел Котловка (правый берег) и Ильинка (левый берег). Строительство моста началось в 2022 году. Длина русловой части моста составляет 792 метра, а эстакадной – 508 метров. Мост поддерживают 22 опоры, пять из которых расположены в русле Камы на глубине до 15 метров. Пролетные строения моста выполнены из металлических и железобетонных балок. Для укрепления крутых откосов правого берега использовались габионные конструкции.

    При надвижке пролетного строения применялась гидравлическая система выравнивания опорных реакций, которая позволила контролировать усилия в каждой точке опирания на всех этапах процесса. Открытие этого моста является важным шагом в развитии транспортного коридора между западными и восточными регионами страны.

    Развитие аэропортовой инфраструктуры

    Авиационная мобильность в России демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2024 года ожидается, что количество перевезенных пассажиров превысит отметку в 110 млн человек.

    Правительству поставлена задача: за шесть лет модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов (более трети аэропортовой сети России) с выделением не менее 250 млрд рублей прямого бюджетного финансирования. Цель – к 2030 году увеличить интенсивность авиасообщения в России в полтора раза по сравнению с 2023 годом.

    Открытие новых аэровокзальных комплексов

    В декабре 2024 года Владимир Путин в режиме телемоста открыл новые аэровокзальные комплексы в аэропортах Магадана, Чебоксар и Ставрополя. Все три – Сокол, Чебоксары (одноименный с городом аэропорт) и Шпаковское – прошли через этап реконструкции, основной целью которой было увеличение пропускной способности и улучшение условий для пассажиров. Расскажем подробнее об итогах реконструкции воздушных гаваней.

    Международный аэропорт Чебоксары имени Андрияна Николаева

    – Площадь аэровокзала увеличена с 3514 до 5500 кв. м.

    – Пропускная способность увеличена со 100 до 200 пассажиров в час.

    – Установлены телетрапы (ранее отсутствовали).

    Международный аэропорт Ставрополь (Шпаковское) имени А.В. Суворова

    – Площадь аэровокзала увеличена с 5000 до 5900 кв. м.

    – Пропускная способность увеличена с 300 до 400 пассажиров в час.

    – Установлены два телетрапа (ранее отсутствовали).

    – Пропускная способность аэропорта увеличена до 580 тыс. пассажиров в год.

    Международный аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого

    – Площадь аэровокзала увеличена с 10 200 до 14 400 кв. м.

    – Пропускная способность увеличена с 600 до 800 пассажиров в час.

    Установлены два телетрапа (ранее отсутствовали).

    – Пропускная способность аэропорта увеличена до 1 млн пассажиров в год.

    Кроме того, в 2024 году за счет средств инвесторов обновлены аэровокзалы в аэропортах Кирова, Улан-Удэ, Томска. В 2025 году будет завершена реконструкция и строительство аэровокзалов в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Новокузнецке. За последние два года работы проведены в аэропортах Соловки, Хандыга, Сангар, Депутатский, Белая Гора, Черский.

    Главное
    В работе Рунета произошел масштабный сбой
    Минтруд предложил сделать маткапитал бессрочным
    Reuters: Более 60 танкеров остановились из-за санкций США
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине
    ЕК не удивило отсутствие приглашения фон дер Ляйен на инаугурацию Трампа
    Казахстан ограничил срок действия банковских карт иностранцев
    В Москве похоронили актрису Добровольскую

    Как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России

    На Западе подсчитывают ущерб России от новых санкций. Указывается, что удар по трети теневого флота, перевозящего российскую нефть, приведет к сокращению экспорта нефти из России на 800 тыс. баррелей в сутки. Индия и Китай снова начнут закупать ближневосточную нефть вместо российской. Однако ситуация, возможно, не так страшна, как рисует Запад. Как Россия может справиться с очередным ударом? Подробности

    Перейти в раздел

    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»

    Кандидат на пост канцлера Германии Алиса Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». В экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание. Однако именно эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок российских энергоресурсов. Подробности

    Перейти в раздел

    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтийская экономика задыхается без российского электричества

    Уже в ближайшие недели страны Прибалтики, как заявляется, «окончательно преодолеют последствия советской оккупации». Речь идет о полном разрыве электросетей этих стран с российской энергосистемой. Однако уже сейчас эйфория от этого события сменилась растерянностью – прибалты вдруг осознали, что обрекают себя на эпоху дефицитного и дорогого электричества. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............