Инфраструктурный рывок: какие транспортные проекты завершила Россия в 2024 году

Tекст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал приоритетность развития транспортной инфраструктуры для страны. За последние годы в сфере дорожного строительства достигнуты значительные успехи. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» построено и отремонтировано более 150 тыс. километров автодорог, привел данные глава государства. Доля дорог в нормативном состоянии в крупнейших городских агломерациях достигла 85%, а доля региональных автотрасс, отвечающих нормативным требованиям, составила 54%.

Наряду с дорожным строительством, президент акцентировал внимание на развитии авиационных перевозок. В 2024 году были открыты новые терминалы в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар. Правительству поставлена задача модернизировать не менее 75 аэропортов в ближайшие шесть лет, на что будет выделено 250 млрд рублей.

Дорожное строительство: рекорд десятилетия

Главным достижением года стал ввод в эксплуатацию 507 км федеральных дорог. Это рекордный показатель за последние десять лет. Новые трассы и реконструированные участки улучшили транспортную доступность и связали различные регионы страны. Среди ключевых объектов:

Автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк и автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь

Этот масштабный проект протяженностью 118,6 км стал одним из крупнейших в транспортной инфраструктуре Юга России. Он обеспечивает четырехполосное движение без светофоров, с разрешенной скоростью 90 км/ч, и является логическим продолжением дальнего обхода Краснодара.

Новая трасса позволит сократить время в пути между Краснодарским краем и Крымом, способствуя развитию внутреннего туризма и улучшению транспортной доступности для жителей близлежащих населенных пунктов, включая города Славянск-на-Кубани (86 тыс. жителей) и станицы Варениковская (15 тыс. жителей). В состав дороги входят 10 новых развязок, 15 путепроводов, 33 моста и один надземный пешеходный переход. Этот проект является частью коридора «Север – Юг» и Азовского кольца.

Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД (Московская область)

Открытие этого обхода значительно улучшило транспортную ситуацию в Одинцове, Звенигороде, Голицыне и Истре. Новый участок разгрузил ЦКАД между Можайским и Минским шоссе – узким местом, которым ежедневно пользуются от 60 до 100 тыс. автомобилей. Кроме того, ввод объекта в эксплуатацию сократил время в пути из Звенигорода до центра Одинцова и аэропорта Внуково, а также снизил негативное воздействие на окружающую среду.

Обход имеет четыре полосы движения и включает пять искусственных сооружений, в том числе путепроводы через Ямскую улицу, Можайское шоссе и железнодорожные пути Смоленского направления, а также тоннель в составе развязки с действующей ЦКАД. Этот объект замыкает важный участок ЦКАД, интегрируя его во все транспортные коридоры.

Витебская развязка Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге

Этот проект, стартовавший в 2021 году, стал первым этапом Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Развязка обеспечивает связь между Московским и Фрунзенским районами и ЗСД, снижает нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов города и перераспределяет трафик. Новая трасса, идущая в эстакадном исполнении над Московским проспектом до Витебского проспекта, повышает доступность ЗСД для жителей южных районов и обеспечивает быстрый доступ к северным районам города и КАД.

Дорога имеет шесть полос движения с разрешенной скоростью 110 км/ч, два путепровода через железнодорожные пути и надземный пешеходный переход. Витебская развязка – одно из первых мест в городе, где реализована система безбарьерного проезда «свободный поток». В будущем она соединит ЗСД со следующими этапами ШМСД, обеспечивая непрерывное скоростное движение в восточном направлении.

Обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов (Татарстан)

Этот объект значительно улучшил транспортную доступность в Татарстане и создал условия для развития Камского кластера. Он также является частью скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень и международного транспортного коридора «Россия».

На участке построены шесть разноуровневых развязок и 30 мостовых сооружений, включая мост через Каму протяженностью более 1,2 км. Запуск обхода вывел транзитный транспорт из населенных пунктов, разгрузив дорожную сеть агломераций и сократив время в пути между Казанью, Уфой и Екатеринбургом.

Обход пяти населенных пунктов в Башкортостане

Новый 65-километровый отрезок трассы М-7 «Волга» обошел населенные пункты Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Этот участок также является частью международного транспортного коридора «Россия» и маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. На нем возведены шесть развязок и 28 мостов, что исключает пересечения в одном уровне с другими дорогами и железнодорожными путями.

Объект оснащен автоматизированной системой управления дорожным движением с 44 информационными табло. Обход улучшил экологическую ситуацию в населенных пунктах и повысил безопасность движения.

Мостовые переправы

Эти сооружения играют ключевую роль в обеспечении бесперебойного и безопасного движения, соединяя регионы и оптимизируя логистические маршруты. В течение года были введены в эксплуатацию важные мосты как в регионах, так и в столице.

Новый мост через Суру – стратегически важный объект Поволжья

Открытие моста через Суру стало знаковым событием не только для Чувашской Республики, но и для всей транспортной системы страны. Общий объем федеральных инвестиций в проект составил 17 млрд рублей. Общая протяженность объекта с подходами превышает 5,5 км. Длина мостового перехода – 2,4 км, русловая часть – 450 метров, что делает его самым протяженным мостом в регионе и одним из 20 самых крупных переправ в стране. Строительство моста, начатое в мае 2021 года, было обусловлено необходимостью модернизации трассы М-7 «Волга» – ключевой транспортной артерии России.

Конструкция моста включает 65 опор, в том числе шесть русловых. Пролетное строение русловой части выполнено из металла (3459 тонн), эстакадные части – из сборного железобетона. Покрытие моста двухслойное: нижний слой – из гранитно-литой композиции, верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Для безопасности движения установлено 12,5 км барьерного ограждения, 8 км линий освещения и автоматический антигололедный комплекс. В рамках экологических мероприятий установлены шумозащитные экраны (4,2 км).

Открытие моста через Суру более чем вдвое увеличило пропускную способность участка М-7 на границе Нижегородской области и Чувашии.

Новый мост через Москву-реку

В конце декабря в Москве открыли новый мост через Москву-реку, соединивший районы Хорошево-Мневники и Филевский парк (около 300 тыс. жителей). Мост улучшил транспортную доступность и обеспечил удобный подъезд к будущему Национальному космическому центру.

Строительство завершено на три месяца раньше срока, без остановки речного транспорта. Мост имеет по две полосы движения в каждом направлении и предназначен для автомобилей и пешеходов. В темное время суток включается иллюминация.

Реконструкция моста через реку Лесную на трассе А-370 «Уссури»

На Дальнем Востоке в 2024 году завершена реконструкция моста через реку Лесную (235-й км трассы А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток). Старый мост демонтирован, построен новый с увеличенной шириной проезжей части (12 м вместо 8,7 м). Построено 2 км трассы на подходах к мосту, ликвидирован опасный поворот. Дорожное покрытие – двухслойный асфальтобетон, установлено барьерное ограждение. Трасса «Уссури» – стратегически важна для Дальневосточного федерального округа, соединяя Хабаровск и Владивосток.

Ремонт мостов через реку Кубань на Ставрополье

На Ставрополье начаты работы по ремонту двух мостов через реку Кубань на 229-м километре федеральной трассы Р-217 «Кавказ». Длина каждого из мостов составляет 145 метров. В ходе ремонта будут восстановлены конструкции опор и пролетов, выполнена гидроизоляция и установлены деформационные швы с использованием полимербетона для обеспечения плавного заезда на мост.

Покрытие мостов будет выполнено из прочного бетона и двух слоев асфальтобетона, а на подходах к мостам будет уложено три слоя асфальта с армированием геосеткой. Также будут установлены новые барьерные и перильные ограждения, дорожные знаки и нанесена разметка. Завершение работ запланировано на 2026 год.

Открытие моста через реку Зею в Амурской области

В Амурской области после капитального ремонта открыли движение по мосту через реку Зею на 169-м километре федеральной трассы «Амур». Мост был введен в эксплуатацию в 1982 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался – до сих пор.

В ходе ремонта были заменены мостовое полотно, деформационные швы, перильное и барьерное ограждения, а также отремонтированы опоры моста. Ремонт моста через Зею позволил восстановить его несущую способность и обеспечить безопасный и бесперебойный проезд транспорта по трассе «Амур», которая является частью федеральной сети и обеспечивает связь между западными и восточными регионами страны.

Открытие моста через Каму на трассе М-7 «Волга»

22 декабря 2024 года было открыто движение на участке федеральной автодороги М-7 «Волга» – будущего скоростного маршрута между Москвой, Казанью и Екатеринбургом. Открытый участок протяженностью 81 км включает 10 мостов, пять транспортных развязок и 11 путепроводов. Крупнейшим сооружением является автомобильный мост через реку Каму на обходе Набережных Челнов и Нижнекамска.

Нижнекамский (Котловский) мост длиной 1,3 км пересекает Каму у сел Котловка (правый берег) и Ильинка (левый берег). Строительство моста началось в 2022 году. Длина русловой части моста составляет 792 метра, а эстакадной – 508 метров. Мост поддерживают 22 опоры, пять из которых расположены в русле Камы на глубине до 15 метров. Пролетные строения моста выполнены из металлических и железобетонных балок. Для укрепления крутых откосов правого берега использовались габионные конструкции.

При надвижке пролетного строения применялась гидравлическая система выравнивания опорных реакций, которая позволила контролировать усилия в каждой точке опирания на всех этапах процесса. Открытие этого моста является важным шагом в развитии транспортного коридора между западными и восточными регионами страны.

Развитие аэропортовой инфраструктуры

Авиационная мобильность в России демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2024 года ожидается, что количество перевезенных пассажиров превысит отметку в 110 млн человек.

Правительству поставлена задача: за шесть лет модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов (более трети аэропортовой сети России) с выделением не менее 250 млрд рублей прямого бюджетного финансирования. Цель – к 2030 году увеличить интенсивность авиасообщения в России в полтора раза по сравнению с 2023 годом.

Открытие новых аэровокзальных комплексов

В декабре 2024 года Владимир Путин в режиме телемоста открыл новые аэровокзальные комплексы в аэропортах Магадана, Чебоксар и Ставрополя. Все три – Сокол, Чебоксары (одноименный с городом аэропорт) и Шпаковское – прошли через этап реконструкции, основной целью которой было увеличение пропускной способности и улучшение условий для пассажиров. Расскажем подробнее об итогах реконструкции воздушных гаваней.

Международный аэропорт Чебоксары имени Андрияна Николаева

– Площадь аэровокзала увеличена с 3514 до 5500 кв. м.

– Пропускная способность увеличена со 100 до 200 пассажиров в час.

– Установлены телетрапы (ранее отсутствовали).

Международный аэропорт Ставрополь (Шпаковское) имени А.В. Суворова

– Площадь аэровокзала увеличена с 5000 до 5900 кв. м.

– Пропускная способность увеличена с 300 до 400 пассажиров в час.

– Установлены два телетрапа (ранее отсутствовали).

– Пропускная способность аэропорта увеличена до 580 тыс. пассажиров в год.

Международный аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого

– Площадь аэровокзала увеличена с 10 200 до 14 400 кв. м.

– Пропускная способность увеличена с 600 до 800 пассажиров в час.

Установлены два телетрапа (ранее отсутствовали).

– Пропускная способность аэропорта увеличена до 1 млн пассажиров в год.

Кроме того, в 2024 году за счет средств инвесторов обновлены аэровокзалы в аэропортах Кирова, Улан-Удэ, Томска. В 2025 году будет завершена реконструкция и строительство аэровокзалов в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Новокузнецке. За последние два года работы проведены в аэропортах Соловки, Хандыга, Сангар, Депутатский, Белая Гора, Черский.