В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

Украина специально наносит газовый удар по европейцам Последняя надежда на сохранение транзита газа через Украину с нового года канула в лету. Украинский президент поставил крест даже на тех альтернативных вариантах, которые Киев сам раньше предлагал. Среди основных пострадавших – Венгрия, Словакия, Австрия, Молдавия и сама Украина. Что Россия уже сделала и может сделать еще для того, чтобы помочь европейцам и себе? Подробности Перейти в раздел

2024 год показал украинцам их главного врага Жизнь украинцев в 2024 году значительно осложнилась. Повышены налоги и военные сборы, транспортные, медицинские и коммунальные услуги также дорожают. При этом ужесточение мобилизации и распространение феномена «бусификации» усиливают и без того колоссальное давление на общество. По мнению экспертов, все это привело к тому, что теперь украинцы воспринимают как главного врага не Россию, а офис Зеленского. Подробности Перейти в раздел

Что делает «Орешник» принципиально новым оружием «Историческое событие в ракетно-космической области». Такими словами президент Владимир Путин охарактеризовал появление у России новейшей ракеты «Орешник». Какие именно характеристики подтверждают уникальные возможности данного вида оружия и почему оно является принципиально важным шагом вперед? Подробности Перейти в раздел

Санду готова пойти ва-банк ради спасения киевского режима Молдавские власти категорически опровергают заявления Службы внешней разведки России о разработке Кишиневом плана военного вторжения Приднестровья. Однако есть целый ряд признаков и причин, по которым сведения российской разведки выглядят куда убедительнее оправданий Молдавии. Зачем президенту Молдавии Майе Санду идти на подобное обострение – и именно сейчас? Подробности Перейти в раздел

Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности Перейти в раздел

Санду готовится напасть на Приднестровье В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

Фицо в Москве и новая истерика Зеленского Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

Еще две страны Евросоюза пошли против Киева Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена. Перейти в раздел