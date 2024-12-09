Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

Геворг Мирзаян
Кто победил и кто проиграл в Сирии
Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.
Андрей Полонский
Призрак Османской империи пришел в Сирию
Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.
Александр Коц
Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву
Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.