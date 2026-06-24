  • Новость часаВертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как примирение Китая и Индии поможет России
    МИД: Гаагский арбитраж подтвердил права России на акватории вокруг Крыма
    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации
    Автовладельцев предостерегли от таблеток для снижения расхода топлива
    Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    Модернизированный Ту-160М признали серьезной угрозой для НАТО
    Премьер Польши пообещал сказать «пару крепких слов» украинской коллеге
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как и зачем Украина создает новый пантеон «героев»

    Под Киевом создается не столько место почтения к защитникам родины, сколько очередной ретранслятор ненависти и пропаганды террора. И это правильно поняли потомки жертв и соседи Украины.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    8 комментариев
    24 июня 2026, 17:03 • Справки

    Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

    Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    Коротко: как бесплатно проверить кредитную историю

    Проверить кредитную историю бесплатно можно через Госуслуги. Сначала нужно получить список бюро кредитных историй (БКИ), где хранятся ваши данные, а затем запросить кредитный отчет в каждом из них. Бесплатно это можно сделать два раза в год. В отчете будут указаны все действующие и закрытые кредиты, заявки на займы, просрочки и сведения о кредитной нагрузке.

    Как узнать свою кредитную историю бесплатно

    Кредитная история – это документ, в котором указано, какие заявки на кредит подавал человек, какие займы были одобрены и как он исполнял по ним обязательства. В ней есть информация как о закрытых кредитах, так и о действующих. Если человек никогда не оформлял кредиты, его документ будет состоять только из титульной части (ФИО, паспортные данные, ИНН и СНИЛС) и сведений о том, какие организации запрашивали данные из досье.

    Кредитная история хранится в специализированных организациях – бюро кредитных историй (БКИ). В 2023 году в России действовало шесть таких бюро, зарегистрированных в реестре Центробанка. Ваши данные могут находиться в одном или сразу в нескольких из них. Чтобы понять, куда именно обращаться, нужно направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) – базу, которую ведет Банк России. Запросы туда можно отправлять неограниченное количество раз бесплатно.

    Пошаговый алгоритм через Госуслуги:

    1. Войдите на портал «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью.

    2. В строке поиска введите «Кредитная история физического лица» и выберите услугу «Узнать свое БКИ».

    3. Система покажет ваши данные – проверьте их и при необходимости отредактируйте.

    4. Направьте запрос – в течение дня в личном кабинете появится список всех БКИ, в которых хранится ваша кредитная история, с адресами и ссылками на сайты.

    После этого нужно перейти на сайт каждого указанного бюро, авторизоваться (для этого также потребуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах) и запросить кредитный отчет. Запрос можно сделать два раза в год бесплатно в каждом БКИ. За последующие запросы придется заплатить, согласно закону «О кредитных историях».

    Другие способы узнать список БКИ:

    • Центральный каталог кредитных историй Банка России. Обратиться за сведениями можно напрямую на сайте регулятора.

    • Через БКИ. Любое бюро кредитных историй, даже то, в котором нет вашей истории, может предоставить список БКИ из Центрального каталога. За такую справку могут брать плату – например, в НБКИ стоимость услуги для физических лиц составляет 300 рублей.

    • Обращение в банк. Некоторые банки оказывают услуги по предоставлению кредитной истории. Например, Сбербанк предлагает своим клиентам направить запрос в Объединенное кредитное бюро через интернет-банк. Стоимость услуги – 580 рублей.

    • Сайт судебных приставов. Если по кредиту наступила просрочка, кредитор подал в суд и было принято решение о взыскании долга, сведения об этом занесены в банк данных исполнительных производств ФССП. Проверить их можно по ФИО и дате рождения.

    Где хранится кредитная история

    Кредитная история – это не единая база данных, а информация, распределенная по нескольким бюро кредитных историй. Банки и МФО передают данные о заемщиках в те БКИ, с которыми у них заключены партнерские соглашения. Поэтому ваша история может храниться не в одном, а в нескольких бюро одновременно. В 2023 году в России действовало шесть таких бюро, зарегистрированных в реестре Центробанка.

    Узнать точный список БКИ можно только через Центральный каталог кредитных историй Банка России. Запрос туда направляется через Госуслуги, сайт ЦБ РФ или через сами БКИ.

    Что можно увидеть в кредитной истории

    Кредитный отчет – это подробный документ, который содержит все сведения о ваших кредитных обязательствах. В нем можно найти:

    • все действующие кредиты и займы с указанием сумм и сроков;

    • закрытые кредиты, даже те, которые вы уже полностью выплатили;

    • кредитные карты, включая те, которыми вы не пользуетесь;

    • заявки на кредиты, которые вы подавали, и решения по ним;

    • просрочки и их длительность;

    • кредитный рейтинг, который помогает оценить вашу финансовую репутацию;

    • запросы банков и МФО, которые обращались к вашей истории для проверки.

    Банки учитывают кредитную историю при принятии решения о выдаче займа и определении условий по нему. Страховые компании обращают внимание на платежную дисциплину заемщика при определении стоимости полиса для него. Организации могут обратиться к кредитной истории человека, только если он даст на это свое согласие.

    Как узнать, есть ли на вас кредит

    Существует несколько способов проверить, числится ли за вами непогашенный кредит.

    Через кредитную историю. Самый надежный способ – запросить кредитный отчет в БКИ. Там будут указаны все ваши кредиты и займы.

    Через банк. Можно обратиться в банк, где у вас открыт счет, – через горячую линию или мобильное приложение. В самих кредитных организациях можно получить информацию о кредитах, оформленных непосредственно у них.

    Через сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Если по кредиту наступила большая просрочка и началось исполнительное производство, информация об этом появится в базе данных приставов. Проверить можно по ФИО и дате рождения.

    Через ФНС (с осторожностью). В личном кабинете налогоплательщика можно увидеть счета, но не саму кредитную историю. Это не основной способ проверки.

    Можно ли проверить кредит другого человека

    Без согласия другого человека получить его кредитную историю нельзя. Российское законодательство защищает персональные данные, и просто по фамилии или паспортным данным узнать чужую кредитную историю невозможно. В России очень много однофамильцев, и, чтобы найти кредитную историю определенного человека, нужно больше идентификационных сведений о нем. Минимальный набор – фамилия, дата рождения, серия и номер паспорта.

    Если вам нужно проверить кредиты родственника, единственный законный способ – получить от него нотариально заверенную доверенность с полномочиями на получение кредитного отчета. Что касается кредитной истории умершего человека, к ней имеет доступ нотариус в ходе дела о наследстве или финансовый управляющий в ходе дела о банкротстве. Других вариантов закон не предусматривает.

    Что делать, если обнаружили неизвестный кредит

    Если вы нашли в кредитной истории займы, которые не оформляли, нужно действовать немедленно.

    Подайте заявление в банк или МФО. Обратитесь в ту организацию, которая выдала кредит, с заявлением о незаконности оформления займа. Банк проведет внутреннее расследование.

    Сообщите в БКИ. Уведомите бюро кредитных историй о спорной записи.

    Обратитесь в полицию. Это обязательный шаг: мошенничество – уголовное преступление, и заявление в полицию даст вам официальный документ, который поможет в разбирательствах с банком. Расследованием займется отдел безопасности банка совместно с полицией.

    Сохраняйте все документы. Фиксируйте все обращения и ответы. Если банк откажется сотрудничать, вы сможете обратиться в суд с гражданским иском.

    Подайте заявление в суд. Если досудебное разбирательство не помогло, единственный способ защитить свои права – судебный порядок.

    Важно помнить: если вы не оспорите мошеннический кредит, банк может требовать его погашения с вас, а просрочки по нему испортят вашу кредитную историю.

    Как мошенники могут оформить кредит на ваше имя

    Случаи мошеннического оформления кредитов встречаются, но их доля невелика – по оценкам экспертов, она не превышает 0,3%, и большинство приходится на микрозаймы, где упрощенная система проверки позволяет быстро одобрять заявки, а возможные потери от мошенничества можно покрыть высокой процентной ставкой.

    Основные способы:

    Утечка персональных данных. Злоумышленники используют данные, которые попали к ним через взломы сайтов, утечки в компаниях или из-за неосторожности самих граждан (например, копии паспортов, отправленные по почте или сохраненные на ресурсах общего доступа). По оценкам Сбербанка, в открытом доступе в результате утечек информации находятся персональные данные около 90% взрослых граждан России.

    Социальная инженерия. Мошенники звонят и убеждают человека оформить кредит, а затем перевести деньги на «безопасный» счет, принадлежащий им. Такую схему в 2022 году описал Центробанк. Злоумышленник, представляясь сотрудником бюро кредитных историй, убеждает собеседника в том, что на него или его близких родственников мошенники пытаются оформить кредит. После этого жертве звонит другой участник схемы, представляясь сотрудником службы безопасности банка, правоохранительных органов или ЦБ. Он подтверждает информацию об оформляемом кредите и, чтобы предотвратить его выдачу, предлагает как можно быстрее оформить встречный кредит. После оформления такого займа злоумышленники убеждают человека перевести деньги на принадлежащий им счет.

    Доступ к Госуслугам. Если мошенники получают доступ к вашему личному кабинету на портале госуслуг, они могут использовать его для подачи заявок и получения кредитов.

    Главное о проверке кредитной истории

    • Кредитную историю можно бесплатно получать два раза в год в каждом БКИ.

    • Узнать список БКИ, где хранится ваша история, можно через Госуслуги.

    • История может храниться сразу в нескольких бюро – проверять нужно каждое.

    • В отчете отображаются все кредиты, заявки, просрочки и кредитный рейтинг.

    • Проверить кредит другого человека без его согласия нельзя.

    • Если обнаружен чужой кредит – сразу обращайтесь в банк, БКИ и полицию.

    • Мошенники чаще всего оформляют займы через микрозаймы, используя утечки данных или социальную инженерию.

    Главное
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    Командующий войсками США в Европе собрался в отставку
    КНДР вооружилась новым эсминцем и начала создание ядерного флота
    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота
    Жена Зеленского отменила визит в Польшу на фоне скандала
    SpaceX испытала доставку грузов из космоса на Землю
    Назван главный поставщик водки в Россию

    Рубль слабеет медленно, но верно

    После уникального периода укрепления рубля до 71 за доллар, тренд медленно, но верно меняется. Факторов, которые давят на рубль и заставляют слабеть, теперь стало больше, чем факторов, помогающих рублю укрепляться. Однако резкой девальвации эксперты не ждут. Что будет с рублем летом, осенью и к концу года? Подробности

    Перейти в раздел

    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине

    США не смогли приблизить урегулирование украинского кризиса. Вашингтон оказался «не совсем в состоянии» выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Россия не ждет, пока страны Запада при участии американцев или без них «созреют» для мира, и будет добиваться своей победы на поле боя. Подробности

    Перейти в раздел

    Защита от ударов дронов становится общей задачей

    России необходимо наращивать защиту тыла от атак БПЛА. Для этого уже есть ключевые технологии и главная задача – сформировать комплексную систему по своевременному обнаружению атак дронов и их более эффективному перехвату. Такой подход, считают эксперты, позволит выполнить поставленную президентом задачу по купированию воздушных угроз для российской инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Как примирение Китая и Индии поможет России

    Отношения между Индией и Китаем «возвращаются на путь улучшения», заявляют представители этих стран. Как Соединенные Штаты разжигали противоречия между двумя крупнейшими державами Азии, почему это негативно сказывалось на интересах России и какими для нас будут последствия их примирения? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    • Кир Стармер все. Что дальше?

      Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации