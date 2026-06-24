Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

Tекст: Ольга Никитина

Коротко: как бесплатно проверить кредитную историю

Проверить кредитную историю бесплатно можно через Госуслуги. Сначала нужно получить список бюро кредитных историй (БКИ), где хранятся ваши данные, а затем запросить кредитный отчет в каждом из них. Бесплатно это можно сделать два раза в год. В отчете будут указаны все действующие и закрытые кредиты, заявки на займы, просрочки и сведения о кредитной нагрузке.

Как узнать свою кредитную историю бесплатно

Кредитная история – это документ, в котором указано, какие заявки на кредит подавал человек, какие займы были одобрены и как он исполнял по ним обязательства. В ней есть информация как о закрытых кредитах, так и о действующих. Если человек никогда не оформлял кредиты, его документ будет состоять только из титульной части (ФИО, паспортные данные, ИНН и СНИЛС) и сведений о том, какие организации запрашивали данные из досье.

Кредитная история хранится в специализированных организациях – бюро кредитных историй (БКИ). В 2023 году в России действовало шесть таких бюро, зарегистрированных в реестре Центробанка. Ваши данные могут находиться в одном или сразу в нескольких из них. Чтобы понять, куда именно обращаться, нужно направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) – базу, которую ведет Банк России. Запросы туда можно отправлять неограниченное количество раз бесплатно.

Пошаговый алгоритм через Госуслуги:

Войдите на портал «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью. В строке поиска введите «Кредитная история физического лица» и выберите услугу «Узнать свое БКИ». Система покажет ваши данные – проверьте их и при необходимости отредактируйте. Направьте запрос – в течение дня в личном кабинете появится список всех БКИ, в которых хранится ваша кредитная история, с адресами и ссылками на сайты.

После этого нужно перейти на сайт каждого указанного бюро, авторизоваться (для этого также потребуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах) и запросить кредитный отчет. Запрос можно сделать два раза в год бесплатно в каждом БКИ. За последующие запросы придется заплатить, согласно закону «О кредитных историях».

Другие способы узнать список БКИ:

Центральный каталог кредитных историй Банка России. Обратиться за сведениями можно напрямую на сайте регулятора.

Обратиться за сведениями можно напрямую на сайте регулятора. Через БКИ. Любое бюро кредитных историй, даже то, в котором нет вашей истории, может предоставить список БКИ из Центрального каталога. За такую справку могут брать плату – например, в НБКИ стоимость услуги для физических лиц составляет 300 рублей.

Любое бюро кредитных историй, даже то, в котором нет вашей истории, может предоставить список БКИ из Центрального каталога. За такую справку могут брать плату – например, в НБКИ стоимость услуги для физических лиц составляет 300 рублей. Обращение в банк. Некоторые банки оказывают услуги по предоставлению кредитной истории. Например, Сбербанк предлагает своим клиентам направить запрос в Объединенное кредитное бюро через интернет-банк. Стоимость услуги – 580 рублей.

Некоторые банки оказывают услуги по предоставлению кредитной истории. Например, Сбербанк предлагает своим клиентам направить запрос в Объединенное кредитное бюро через интернет-банк. Стоимость услуги – 580 рублей. Сайт судебных приставов. Если по кредиту наступила просрочка, кредитор подал в суд и было принято решение о взыскании долга, сведения об этом занесены в банк данных исполнительных производств ФССП. Проверить их можно по ФИО и дате рождения.

Где хранится кредитная история

Кредитная история – это не единая база данных, а информация, распределенная по нескольким бюро кредитных историй. Банки и МФО передают данные о заемщиках в те БКИ, с которыми у них заключены партнерские соглашения. Поэтому ваша история может храниться не в одном, а в нескольких бюро одновременно. В 2023 году в России действовало шесть таких бюро, зарегистрированных в реестре Центробанка.

Узнать точный список БКИ можно только через Центральный каталог кредитных историй Банка России. Запрос туда направляется через Госуслуги, сайт ЦБ РФ или через сами БКИ.

Что можно увидеть в кредитной истории

Кредитный отчет – это подробный документ, который содержит все сведения о ваших кредитных обязательствах. В нем можно найти:

все действующие кредиты и займы с указанием сумм и сроков;

закрытые кредиты, даже те, которые вы уже полностью выплатили;

кредитные карты, включая те, которыми вы не пользуетесь;

заявки на кредиты, которые вы подавали, и решения по ним;

просрочки и их длительность;

кредитный рейтинг, который помогает оценить вашу финансовую репутацию;

запросы банков и МФО, которые обращались к вашей истории для проверки.

Банки учитывают кредитную историю при принятии решения о выдаче займа и определении условий по нему. Страховые компании обращают внимание на платежную дисциплину заемщика при определении стоимости полиса для него. Организации могут обратиться к кредитной истории человека, только если он даст на это свое согласие.

Как узнать, есть ли на вас кредит

Существует несколько способов проверить, числится ли за вами непогашенный кредит.

Через кредитную историю. Самый надежный способ – запросить кредитный отчет в БКИ. Там будут указаны все ваши кредиты и займы.

Через банк. Можно обратиться в банк, где у вас открыт счет, – через горячую линию или мобильное приложение. В самих кредитных организациях можно получить информацию о кредитах, оформленных непосредственно у них.

Через сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Если по кредиту наступила большая просрочка и началось исполнительное производство, информация об этом появится в базе данных приставов. Проверить можно по ФИО и дате рождения.

Через ФНС (с осторожностью). В личном кабинете налогоплательщика можно увидеть счета, но не саму кредитную историю. Это не основной способ проверки.

Можно ли проверить кредит другого человека

Без согласия другого человека получить его кредитную историю нельзя. Российское законодательство защищает персональные данные, и просто по фамилии или паспортным данным узнать чужую кредитную историю невозможно. В России очень много однофамильцев, и, чтобы найти кредитную историю определенного человека, нужно больше идентификационных сведений о нем. Минимальный набор – фамилия, дата рождения, серия и номер паспорта.

Если вам нужно проверить кредиты родственника, единственный законный способ – получить от него нотариально заверенную доверенность с полномочиями на получение кредитного отчета. Что касается кредитной истории умершего человека, к ней имеет доступ нотариус в ходе дела о наследстве или финансовый управляющий в ходе дела о банкротстве. Других вариантов закон не предусматривает.

Что делать, если обнаружили неизвестный кредит

Если вы нашли в кредитной истории займы, которые не оформляли, нужно действовать немедленно.

Подайте заявление в банк или МФО. Обратитесь в ту организацию, которая выдала кредит, с заявлением о незаконности оформления займа. Банк проведет внутреннее расследование.

Сообщите в БКИ. Уведомите бюро кредитных историй о спорной записи.

Обратитесь в полицию. Это обязательный шаг: мошенничество – уголовное преступление, и заявление в полицию даст вам официальный документ, который поможет в разбирательствах с банком. Расследованием займется отдел безопасности банка совместно с полицией.

Сохраняйте все документы. Фиксируйте все обращения и ответы. Если банк откажется сотрудничать, вы сможете обратиться в суд с гражданским иском.

Подайте заявление в суд. Если досудебное разбирательство не помогло, единственный способ защитить свои права – судебный порядок.

Важно помнить: если вы не оспорите мошеннический кредит, банк может требовать его погашения с вас, а просрочки по нему испортят вашу кредитную историю.

Как мошенники могут оформить кредит на ваше имя

Случаи мошеннического оформления кредитов встречаются, но их доля невелика – по оценкам экспертов, она не превышает 0,3%, и большинство приходится на микрозаймы, где упрощенная система проверки позволяет быстро одобрять заявки, а возможные потери от мошенничества можно покрыть высокой процентной ставкой.

Основные способы:

Утечка персональных данных. Злоумышленники используют данные, которые попали к ним через взломы сайтов, утечки в компаниях или из-за неосторожности самих граждан (например, копии паспортов, отправленные по почте или сохраненные на ресурсах общего доступа). По оценкам Сбербанка, в открытом доступе в результате утечек информации находятся персональные данные около 90% взрослых граждан России.

Социальная инженерия. Мошенники звонят и убеждают человека оформить кредит, а затем перевести деньги на «безопасный» счет, принадлежащий им. Такую схему в 2022 году описал Центробанк. Злоумышленник, представляясь сотрудником бюро кредитных историй, убеждает собеседника в том, что на него или его близких родственников мошенники пытаются оформить кредит. После этого жертве звонит другой участник схемы, представляясь сотрудником службы безопасности банка, правоохранительных органов или ЦБ. Он подтверждает информацию об оформляемом кредите и, чтобы предотвратить его выдачу, предлагает как можно быстрее оформить встречный кредит. После оформления такого займа злоумышленники убеждают человека перевести деньги на принадлежащий им счет.

Доступ к Госуслугам. Если мошенники получают доступ к вашему личному кабинету на портале госуслуг, они могут использовать его для подачи заявок и получения кредитов.

Главное о проверке кредитной истории