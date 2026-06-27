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Аэропорт Домодедово ограничил полеты для обеспечения безопасности
Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения для обеспечения безопасности
Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации.
В Домодедово возможны изменения в расписании авиарейсов.
Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов в районе столичной авиагавани, пояснили в агентстве воздушного транспорта. Актуальный статус рейсов пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию.
18 июня аэропорт Домодедово перевел выпуск и принятие рейсов в особый режим.