Apple удалила приложения ВК вслед за банковскими и транспортными приложениями

Tекст: Вера Басилая

Apple без предупреждений удалила приложения VK из App Store. Это приведет к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях, следует из сообщения VK.

«VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple», – заявили представители холдинга.

В компании добавили, что подобные шаги ограничивают доступ россиян к востребованным сервисам: соцсетям, мессенджерам, видеоплатформам, электронной почте и образовательным продуктам.

При этом в компании уточнили, что уже установленные на телефоны программы продолжат функционировать в обычном режиме. Версии для операционной системы Android остаются доступны пользователям в полном объеме.

Apple удалила приложения VK вслед за банковскими, транспортными и сервисами для общения. С 2022 года в App Store наблюдается системное удаление российских приложений. Процесс проходит волнами: сначала под ограничения попали государственные СМИ (RT, Sputnik), затем – крупные банки (ВТБ, ПСБ, Сбербанк и др.), в 2023 году – «Тинькофф» и ряд других финансовых организаций. Параллельно удалялись сервисы экосистемы VK и другие популярные приложения («Домклик», «Ситидрайв», «Сбермаркет», «РЖД Пассажирам», «М.Видео», «Автодор»). В 2025–2026 годах фиксируются точечные удаления отдельных сервисов, включая «Авито» и Telega.

Ранее Apple лишил Max возможности доставки уведомлений на свои устройства.

Приложение «Телега» исчезло из российского магазина App Store.