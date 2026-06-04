Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
Apple лишил Max возможности доставки уведомлений на свои устройства
Владельцы устройств Apple больше не смогут получать системные оповещения от Max, поскольку мессенджер исключили из App Store, сообщила российская платформа.
«В связи с исключением «Макс» из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон», – цитирует сообщение разработчиков ТАСС.
Сами текстовые послания продолжат доставляться, а весь функционал программы останется доступным. Пользователям посоветовали периодически открывать утилиту вручную для проверки важных чатов.
Сейчас приложение временно недоступно для скачивания в App Store. Создатели сервиса настоятельно рекомендуют не удалять его со смартфонов, поскольку повторная установка может оказаться невозможной.
Команда мессенджера уже ведет переговоры с Apple для полного восстановления работы сервисов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле мессенджер Max стал лидером по активности пользователей в России.
Гендиректор компании Фарит Хуснояров заявил об официальном использовании латинского и кириллического вариантов названия.