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У границ России начались масштабные учения натовской авиации
Североатлантический альянс запустил масштабные воздушные тренировки Ramstein Flag 2026, охватывающие территории сразу пяти европейских государств, в том числе в странах у границы России.
Военный блок приступил к проведению маневров, участниками которых стали 19 стран, передает РИА «Новости».
Основные этапы тренировок развернутся на территориях Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.
Согласно данным Объединенного командования ВВС альянса, в мероприятиях задействуют свыше 150 самолетов. Ежедневно планируется осуществлять около 150 вылетов воздушных судов. В тренировках примет участие самолет радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry.
Дополнительно военные отработают совместное применение различных средств противовоздушной обороны. Известно, что подобные тренировочные мероприятия организуются лишь в третий раз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре североевропейских государства анонсировали проведение тактических маневров боевой авиации.
В конце апреля военно-воздушные силы Финляндии провели тренировки с участием 18 истребителей F/A-18 Hornet.