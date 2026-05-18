Северная Европа решила в июне провести учения ВВС НАТО Ramstein Flag 26
В середине июня четыре североевропейских государства примут тактические учения боевой авиации НАТО Ramstein Flag 26, объединяющие свыше полутора сотен самолетов из 19 стран.
Военно-воздушные силы Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании с 8 по 19 июня проведут часть тактических маневров стран НАТО Ramstein Flag 26, передает РИА «Новости».
«Северная часть летных учений Ramstein Flag 26 пройдет в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании с 8 по 19 июня», – отмечается в официальном заявлении.
География тренировок охватит пространство от Финляндии до Испании. В мероприятиях примут участие 19 государств Североатлантического альянса, которые задействуют более 150 единиц авиационной техники. На финскую территорию прибудут свыше 50 самолетов и около 1,3 тыс. военнослужащих, которые будут использовать все доступные базы республики.
В последние годы российская сторона регулярно обращает внимание на беспрецедентную активность западного блока у своих границ. Представители альянса объясняют расширение инициатив необходимостью сдерживания, называя это ответом на спецоперацию. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, подчеркивая готовность решительно защищать свои интересы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля на востоке Финляндии стартовали учения военно-воздушных сил Ilmataktiikka 26 с участием восемнадцати истребителей F/A-18 Hornet.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил об отработке Североатлантическим альянсом на финской территории провокационных сценариев вооруженного конфликта с РФ.
В феврале дипломат сообщил о регулярных полетах разведывательных самолетов НАТО вдоль российской границы.