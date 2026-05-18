Россия и Экваториальная Гвинея договорились строить плавучие АЭС
Россия и Экваториальная Гвинея планируют значительно расширить партнерство в сфере энергетики, сделав особый акцент на возведении современных атомных электростанций малой мощности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе рассказал о перспективах взаимодействия двух государств, передает РИА «Новости».
Стороны намерены развивать совместные проекты в геологоразведке, нефтегазовой промышленности и рыболовстве.
«Особое внимание в двусторонней повестке дня уделили необходимости приложить дополнительные усилия для активизации торгово-экономического взаимодействия», – заявил министр.
Он подчеркнул важность сотрудничества в области электрогенерации и мирного атома. В ближайшее время африканская делегация проведет в российской столице предметные консультации с руководством государственной корпорации «Росатом».
Кроме того, дипломат выразил надежду на личное присутствие президента республики Теодоро Обианга Нгема Мбасого на третьем саммите «Россия – Африка» в 2026 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать военно-техническое сотрудничество с Экваториальной Гвинеей.
В конце 2025 года власти африканской республики отправили Владимиру Путину письмо с предложением провести следующий саммит «Россия – Африка».
Осенью 2024 года российский лидер провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого в Кремле.