История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых, в частности.0 комментариев
Экваториальная Гвинея заявила о готовности принять саммит Россия – Африка
Власти Экваториальной Гвинеи отправило письмо президенту России Владимиру Путину с заявлением о готовности провести следующий саммит Россия – Африка, заявил посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
Посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба сообщил, что руководство республики отправило письмо президенту России Владимиру Путину с заявлением о готовности провести следующий саммит Россия – Африка, передает ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что страна располагает всей необходимой инфраструктурой для организации событий такого уровня, отмечая опыт в проведении саммитов с Турцией, странами Латинской Америки и арабским миром.
Посол описал возможности государства: наличие двух конгресс-центров, 54 особняка площадью по 1 тыс. кв. метров каждый, а также развитая сеть отелей. Также он отметил отдельный конференц-город, расположенный на пляже у Атлантического океана.
Вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге уже озвучивал намерение страны принять следующий саммит Россия – Африка на встрече в Петербурге. Аналогичные предложения ранее звучали во время мероприятий в Сочи и Каире со стороны представителей правительства Экваториальной Гвинеи.
В декабре в Каире прошла вторая министерская конференция Россия – Африка с участием делегаций стран континента.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил странам Африки, не имеющим посольств в Москве, рассмотреть возможность их открытия. Россия планирует открыть 15 торговых представительств в странах Африки к концу 2026 года.
Президент Владимир Путин заявил о росте влияния Африки в глобальной политике.