    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых, в частности.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    23 декабря 2025, 11:39 • Новости дня

    Экваториальная Гвинея заявила о готовности принять саммит Россия – Африка

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Экваториальной Гвинеи отправило письмо президенту России Владимиру Путину с заявлением о готовности провести следующий саммит Россия – Африка, заявил посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

    Посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба сообщил, что руководство республики отправило письмо президенту России Владимиру Путину с заявлением о готовности провести следующий саммит Россия – Африка, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что страна располагает всей необходимой инфраструктурой для организации событий такого уровня, отмечая опыт в проведении саммитов с Турцией, странами Латинской Америки и арабским миром.

    Посол описал возможности государства: наличие двух конгресс-центров, 54 особняка площадью по 1 тыс. кв. метров каждый, а также развитая сеть отелей. Также он отметил отдельный конференц-город, расположенный на пляже у Атлантического океана.

    Вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге уже озвучивал намерение страны принять следующий саммит Россия – Африка на встрече в Петербурге. Аналогичные предложения ранее звучали во время мероприятий в Сочи и Каире со стороны представителей правительства Экваториальной Гвинеи.

    В декабре в Каире прошла вторая министерская конференция Россия – Африка с участием делегаций стран континента.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил странам Африки, не имеющим посольств в Москве, рассмотреть возможность их открытия. Россия планирует открыть 15 торговых представительств в странах Африки к концу 2026 года.

    Президент Владимир Путин заявил о росте влияния Африки в глобальной политике.

    22 декабря 2025, 18:27 • Новости дня
    Песков назвал гибель генерал-лейтенанта Сарварова страшным убийством
    Песков назвал гибель генерал-лейтенанта Сарварова страшным убийством
    @ Xinhua/Hao Jianwei/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал гибель генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

    «Это страшное убийство, это покушение», – заявил представитель Кремля в беседе с журналистом RT, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что спецслужбы будут вести расследование и будут делать то, что должны.

    Напомним, начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался при взрыве бомбы на автомобиле в столице. СК опубликовал видеозапись с места происшествия.

    Ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на украинский почерк в убийстве Сарварова.

    22 декабря 2025, 21:03 • Новости дня
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о «прорыве» США в вопросе переговоров по Украине.

    «Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду», – сказал Песков. По его словам, сам процесс урегулирования вряд ли может идти в публичном режиме, говорится в Telegram-канал «Вестей».

    Он предположил, что, возможно, позже появятся дополнительные разъяснения от американской стороны по поводу заявления Вэнса.

    В понедельник президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны находятся на самой близкой стадии к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс сообщил, что главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования конфликта на Украине снова стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей. Вэнс также высказал мнение, что власти Украины понимают неизбежную утрату контроля над Донецкой народной республикой.

    23 декабря 2025, 08:46 • Видео
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    22 декабря 2025, 23:05 • Новости дня
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Юкка Куяала – финский специалист по постпродакшну и визуальным эффектам, пожаловался CNN на сокращение числа оленей на его ферме «Мир северных оленей» в Лапландии, заподозрив российских волков в причастности к проблеме.

    Недавно у Куялы волки погубили самку северного оленя. Животному требуется около двух лет, чтобы достичь половой зрелости, и каждая самка обычно производит на свет одного детеныша в год.

    «Баланс нарушен. Волков так много, что они угрожают всей системе. Они просто убивают, убивают, убивают. Если мы ничего не предпримем, то через несколько лет в целых районах не останется северных оленей. Это печально, потому что оленеводство – старейшее занятие во всей Финляндии», – рассказал Куяла CNN.

    По данным Института природных ресурсов Финляндии, за последние несколько лет популяция волков в Финляндии резко возросла – с 295 особей весной 2024 года до примерно 430 в 2025 году, что является самым высоким показателем за последние десятилетия.

    Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только в 2025 году волки убили около 1950 северных оленей, что почти на 70% больше, чем в 2024 году.

    «В то время как популяция волков по всей Европе возросла, в Финляндии рекордное количество нападений волков на северные оленеводческие районы объяснили тем, что хищники находятся в сотнях миль отсюда: глубоко в российских окопах на Украине. Теория заключается в том, что российские волки в большом количестве убивают северных оленей Финляндии, пересекая границу протяженностью более 800 миль (1287 км), которая проходит между двумя странами», – говорится в материале.

    При этом одни специалисты винят в ситуации лесозаготовительную  промышленность, которая влияет на среду обитания диких животных в этой части страны. Другие считают, что Россия якобы привлекает мужское население из региона, в том числе охотников, к спецоперации на Украине и контролировать численность волков некому.

    Старший научный сотрудник Института природных ресурсов Финляндии, которая изучает популяции волков, Катя Холмала допустила реалистичность теории с увеличением численности волков из-за отсутствия контроля за популяцией. По ее словам, до СВО в регионе активно охотились на волков, теперь такого нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила итоги расследования финской полицией дела о влиянии России.

    Как следует из ноябрьского выпуска «Рейтинга недружественных правительств» газета ВЗГЛЯД, Финляндия закрывает пятерку лидеров с 65 русофобскими баллами. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России.

    22 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Рябков сообщил о готовности России зафиксировать отказ нападать на НАТО

    Рябков: Россия готова юридически зафиксировать отказ нападать на НАТО

    Рябков сообщил о готовности России зафиксировать отказ нападать на НАТО
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не планирует нападать на страны Евросоюза и НАТО и готова закрепить это юридически, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, Россия не преследует завоевательных целей, а также открыта к оформлению соответствующих гарантий, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что Россия демонстрирует максимальную сдержанность в ответ на провокационные действия НАТО. «Реагируя на авантюрные и провокационные шаги со стороны стран НАТО, мы (Россия) проявили, с одной стороны, изрядную сдержанность, а с другой – последовательно направляли оппонентам важные предостерегающие сигналы о создаваемых ими стратегических рисках, в сочетании с нашим неизменным настроем твердо отстаивать национальные интересы безопасности», – заявил он.

    Дипломат обратил внимание на состояние отношений между Россией и США. Рябков указал, что успех текущего диалога между Москвой и Вашингтоном не гарантирован, нормализация связей займет значительное время из-за политики администрации экс-президента США Джо Байдена. Он добавил, что для постепенного восстановления отношений потребуется подлинная заинтересованность обеих сторон и «колоссальный труд».

    Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что Россия может напасть на НАТО.

    22 декабря 2025, 18:11 • Новости дня
    Голикова назвала сроки первых результатов разработок по замедлению старения

    Голикова: Первые результаты разработок по замедлению старения будут в 2027 году

    Голикова назвала сроки первых результатов разработок по замедлению старения
    @ Andreas Arnold/DPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские ученые ведут активную работу по изучению механизмов старения и разработке способов его замедления, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

    Работы проводятся в рамках национального проекта по внедрению новых технологий в сфере сохранения здоровья, сообщила Голикова, передает ТАСС.

    «Третье [направление работы] – это проведение научных исследований. Хочу сказать, что эти направления у нас реализуются в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», и к 2027 году мы планируем получить первые результаты по замедлению старения», – сказала вице-премьер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские ученые нашли способ замедлить старение организма.

    23 декабря 2025, 02:40 • Новости дня
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время экскурсии по Эрмитажу премьер-министр Армении Никол Пашинян с интересом обсуждал уникальную конструкцию Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга.

    В ходе визита в Государственный Эрмитаж премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным и директором музея Михаилом Пиотровским, передает ТАСС.

    Внимание армянского политика привлекла Александровская колонна на Дворцовой площади, вид на которую открывается из зала дворца. Пашинян спросил, снимался ли крест с рук ангела на колонне в советское время.

    «Ни на день», – ответил Пиотровский.

    Владимир Путин подчеркнул уникальность конструкции: «Стоит под собственным весом. Никак не закреплена».

    Пиотровский пояснил, что в прошлом на площади старались избегать проведения механизированных парадов, чтобы не создавать вибрации и не повредить устойчивость колонны.

    Позднее для участия танков на Дворцовой площади разрешили использовать резиновые накладки на гусеницы.

    Напомним, в понедельник, 22 декабря, президент России Владимир Путин провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы. Президент на саммите в Петербурге поздравил коллег из СНГ и выразил надежду на процветание их государств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и лидеры СНГ увидели работу легендарных часов «Павлин» в Эрмитаже. Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер UMA2RMAN на песню Газманова. Путин поинтересовался, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году.

    22 декабря 2025, 20:18 • Новости дня
    «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка
    «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ритейлер «Ашан» опроверг слухи о возможном уходе с российского рынка и объявил о планах открытия новых магазинов.

    «На фоне вновь появившихся новостей об уходе компании в очередной раз сообщаем, что «Ашан Ритейл Россия» продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений в организации работы», – сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе подчеркнули, что российское подразделение ритейлера функционирует автономно, не привлекая инвестиций от материнской структуры. Также представители «Ашан» сообщили о планах по дальнейшему развитию торговой сети в России и инвестированию в открытие новых супермаркетов.

    В марте прошлого года агентство Reuters сообщало, что убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов.

    22 декабря 2025, 12:57 • Новости дня
    Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России
    Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России
    @ Werner LEROOY/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине, сообщили в депозитарии.

    Бельгийский депозитарий Euroclear положительно оценивает решение Европейского союза не использовать российские активы для кредитования Украины, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Euroclear отметили, что поддерживают инициативу Европейского совета по новым вариантам финансирования для Украины.

    В компании также заявили, что намерены и дальше содействовать реализации мер ЕС, а взаимодействие с законодателями по вопросам санкций продолжится в конструктивном ключе. Euroclear подчеркивает, что действия компании будут соответствовать целям финансовой стабильности и принципам верховенства права.

    Ранее на саммите в Брюсселе страны ЕС отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством рассматривать дело против европейского депозитария Euroclear в закрытом режиме.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.

    Президент России Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что такие действия могут привести к прямым потерям для международной финансовой системы.

    23 декабря 2025, 00:30 • Новости дня
    МИД назвал фейком сообщение AP об эвакуации посольства из Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Распространяемая агентством Associated Press информация о якобы начавшейся эвакуации сотрудников российского посольства в Венесуэле не соответствует действительности, сообщило российское дипведомство в Telegram-канале.

    «Информация, распространяемая агентством Associated Press о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы – ложь. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на западные провокации!» – призвали в МИД России.

    Чуть ранее AP сообщило о начале Россией эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы.Сообщения появились на фоне информации о том, что президент США Дональд Трамп собирает команду безопасности в связи с продолжающимися задержаниями танкеров, чтобы огласить некое «важное  объявление», а представитель Белого дома заявил, что Трамп планирует обсудить инициативу в области судостроения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Рубио объяснил грядущую эскалацию с Венесуэлой интересами США. Небензя заметил проявление неоколониальных подходов в отношении США к Венесуэле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел телефонные переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

    22 декабря 2025, 16:03 • Новости дня
    Сыгравший в фильме «Брат» актер Ермилов умер в возрасте 66 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер театра и кино Владимир Ермилов, сыгравший в культовом фильме «Брат» и популярных сериалах «Тайны следствия» и «Бандитский Петербург», скончался на 67-м году жизни.

    Информация о смерти Ермилова появилась на портале «Кино-театр.ру», передает ТАСС. У артиста были проблемы с сердцем, пишут «Аргументы и Факты».

    «В пятницу выписался из больницы. В воскресенье умер. Ждем заключение вскрытия, тогда точно будет известно, что стало причиной», – рассказали изданию родственники актера.

    Владимир Ермилов родился 14 августа 1959 года, окончил Нижегородское театральное училище в 1983 году. C начала 1980-х годов работал в петербургском театре кукол «Бродячая собачка» и снялся в 85 проектах, среди которых – «Майор Гром: Чумной доктор», «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы».

    Ранее актер театра и кино Анатолий Лобоцкий ушел из жизни на 67-м году после длительной болезни.

    22 декабря 2025, 17:45 • Новости дня
    Путин установил возрастной предел для службы в Росгвардии Донбасса и Новороссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил понятие предельного возраста для поступающих на службу в войсках Росгвардии в Донбассе и Новороссии до 1 января 2028 года.

    Документ опубликован на официальном ресурсе и уже вступил в силу, передает ТАСС.

    Ранее предельного возраста для поступающих на службу в Росгвардию на этих территориях не было.

    Сейчас в России возрастной предел для поступления на службу в войска Росгвардии составляет от 50 до 60 лет в зависимости от категории должности.

    В 2023 году Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных.

    22 декабря 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин пообещал Рахмону наказать виновных в гибели мальчика из Таджикистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагедией в одной из российских школ, в которой погиб мальчик из Таджикистана.

    «Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад», – отметил Путин в начале встречи с Рахмоном, передает ТАСС.

    «Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление», – подчеркнул Путин и заверил, что следствие по этому делу доведут до конца, а виновные обязательно понесут наказание.

    Путин отметил, что правоохранительные органы России и Таджикистана взаимодействуют очень тесно и с высоким уровнем доверия, поэтому расследование будет полноценным, а республика будет информироваться о его ходе.

    «Как уже сказал, преступление подобного рода вообще выходит за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства», – добавил Путин.

    Рахмон поблагодарил Путина за внимание к расследованию и указал на необходимость строгого наказания виновных.

    Встреча лидеров прошла в Двадцатиколонном зале Эрмитажа после завершения неформального саммита Содружества Независимых Государств. Переговоры президентов прошли в формате тет-а-тет.

    Ранее МИД выразил соболезнования Таджикистану после трагедии в подмосковной школе.

    Напомним, 16 декабря в результате нападения 15-летнего подростка в Успенской средней школе был убит один ребенок, и несколько человек получили ранения.

    23 декабря 2025, 01:27 • Новости дня
    Депутат Стенякина сообщила о двух индексациях выплат работающих пенсионеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Пенсии россиян, не прекращающих трудовую деятельность, увеличат в январе 2026 года на 7,6%, а в августе дополнительная прибавка составит до трех пенсионных баллов, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

    Новое повышение коснется более 7 млн работающих граждан пенсионного возраста. Процедура будет проходить автоматически, без необходимости подачи заявлений, передает ТАСС.

    «С 1 августа пенсия работающих пенсионеров еще немного подрастет: небольшое летнее увеличение связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Прибавка составит до трех пенсионных баллов», – отметила она.

    В 2026 году один пенсионный балл будет стоить 156,76 рубля, а максимальная прибавка за три балла в августе достигнет 470,28 рубля в месяц.

    Индексацию пенсий для работающих пенсионеров возобновили с 1 января 2025 года по инициативе президента России. До этого времени, с 2016 по 2024 годы, эта мера была заморожена. В неработающем статусе пенсионерам полностью включат индексации прошедших лет.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил планы по дальнейшему увеличению пенсий на совещании с вице-премьерами. В России работает более 7,3 млн пенсионеров, а наиболее значительное их число зафиксировано в Москве, Подмосковье, Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аналитик Киселева напомнила о росте пенсий и МРОТ с января 2026 года. Депутат Стенякина напомнила части пенсионеров о двойных выплатах в декабре. Мишустин объявил о планах повышения пенсий по старости.

    22 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Раскрыто содержание второго пакета мер против мошенников

    В аппарате Григоренко раскрыли содержание второго пакета мер против мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством включает около 20 инициатив, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

    Среди основных изменений – новые требования к восстановлению доступа к аккаунту на портале «Госуслуги», введение специальных сим-карт для детей и ограничение на количество банковских карт, которыми может владеть один человек, передает РИА «Новости».

    Как пояснили в аппарате Григоренко, доступ к аккаунтам на «Госуслугах» можно будет восстановить только через доверенные способы. «Среди ключевых нововведений – закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии. Это снижает вероятность того, что мошенники получат доступ к учётной записи гражданина», – заявили представители правительства.

    Также правительство предлагает ввести детские сим-карты, чтобы родители могли контролировать интернет-контент и минимизировать риски вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.

    Отдельное внимание уделяется борьбе с так называемыми дропперами – людьми, отдающими свои счета мошенникам. В частности, предлагается ввести ограничение: не более 20 банковских карт на одного человека. Это должно затруднить создание сетей для вывода денег, полученных преступным путем.

    В аппарате Григоренко добавили, что правительственная комиссия одобрила второй пакет мер и в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму.

    Ранее в МВД раскрыли схемы обмана, при которых жертва сама звонит мошенникам.

    22 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    Экс-корреспондент «Ленты.ру» Чигасов погиб в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший корреспондент издания «Лента.ру» Николай Чигасов погиб на Украине во время спецоперации.

    «В Донецкой народной республике в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины погиб корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов. Как стало известно, смертельное ранение он получил в середине сентября во время выполнения боевого задания около села Верхнекаменское под Северском», – говорится в материале «Ленты.ру».

    Чигасов проработал в международной редакции издания с 2021 по 2022 год, а после начала спецоперации сфокусировался на материалах о проблемах беженцев и затем вступил в ряды добровольцев. По информации редакции, он участвовал в боях под Кременной на Лиманском направлении и освобождал село Спорное.

    В сентябре 2024 года, выполняя боевое задание, Чигасов получил тяжелое осколочное ранение ноги из-за атаки FPV-дрона. Несмотря на травму и угрозу повторных атак, ему удалось самостоятельно дойти до расположения своей части. За проявленное мужество корреспондент был награжден медалью «За спасение погибающих» и получил офицерское звание лейтенанта.

    Коллеги и близкие характеризуют Чигасова как человека, отличавшегося смелостью, упорством, решительностью и идеализмом. В «Ленте.ру» отметили, что он был готов до конца стоять за Россию, своих друзей и близких. Редакция выразила соболезнования родным корреспондента.

    В октябре военкор Иван Зуев погиб в зоне СВО в Запорожской области.

    В марте в зоне специальной военной операции на Купянском направлении в Харьковской области погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации