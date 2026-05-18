Лавров заявил о готовности России вооружать Экваториальную Гвинею
Россия готова продолжать военно-техническое сотрудничество с Экваториальной Гвинеей и удовлетворить потребности страны в сфере обороноспособности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Власти готовы укреплять оборонный потенциал африканских партнеров, передает РИА «Новости».
«Мы всегда готовы к продолжению военно-технического сотрудничества, оно у нас имеет хорошие традиции. Мы всегда открыты для того, чтобы выслушать и максимально удовлетворить ваши потребности в сфере обороноспособности», – подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Заявление прозвучало на переговорах с главой внешнеполитического ведомства Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе в Москве. Предыдущая встреча дипломатов состоялась в декабре прошлого года на полях форума партнерства двух континентов.
Центральноафриканская республика входит в тройку крупнейших экспортеров нефти к югу от Сахары. Дипломатические отношения между странами были установлены в 1968 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Экваториальной Гвинеи о перспективах военно-технического сотрудничества.
В конце прошлого года власти африканской республики отправили российскому лидеру письмо с предложением принять следующий саммит «Россия – Африка».
В январе текущего года Сергей Лавров обсудил организацию этого мероприятия с главой МИД Намибии.