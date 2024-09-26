Эксперт: Африканские лидеры видят в Москве надежного союзника, от которого не ждут подвоха

Политолог Асафов: Москва обсуждает совместные проекты с Экваториальной Гвинеей в нефтегазовом и горнодобывающем секторах

Tекст: Олег Исайченко

«Африка – это континент, международная значимость которого растет с каждым днем. Руководство России понимает эту тенденцию и предпринимает максимум усилий для выстраивания стабильных партнерских отношений с государствами региона», – заявил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

По его словам, добиваться успехов в Африке России помогает близость наших воззрений на современную политическую обстановку в мире. «Мы выступаем против неоколониализма, что, безусловно, находит поддерржку в африканских странах. Они видят в Москве надежного союзника, от которого не ждут подвоха. У нас нет и исторических проблем, которые сопровождают диалог государств континента, например, с Францией или Британией», – отмечает собеседник.

Асафов подчеркивает, что российский президент Владимир Путин имеет среди африканских лидеров репутацию политика, твердо убежденного в необходимости формирования справедливого мироустройства.

«Встреча главы России с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого стала еще одним важным шагом для выстраивания мостов между Москвой и Африкой. С Малабо Москва сейчас обсуждает ряд совместных проектов в нефтегазовом и горнодобывающем секторах. Будет развиваться и партнерство в военном направлении», – акцентирует он.

При этом по его словам, Россий должна быть готова к сложностям, которые могут возникнуть на африканском континенте: «Местные государства долгое время сталкивались с посягательситвом на свой суверенитет со стороны западных держав. Сейчас бывшие «имперцы» не оставляют попыток вернуть утраченное влияние. И действия Парижа, Лондона и Вашингтона все еще могут повлиять на решения африканских правительств и помешать им продолжать развивать выгодные отношения с Россией. За счет таких шагов Запад пытается изолировать Москву от других государств», – рассуждает эксперт.

Однако, подагает эксперт, эти планы Запада заведомо обречены на провал. «Азия, Латинская Америка и Африка понимают, что именно наша страна является главным защитником многополярного мироустройства. К нам тянутся, и это незыблемый факт», – заключил Асафов.

В четверг Владимир Путин провел переговоры с главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгема Мбасого. Лидеры обсудили сотрудничество в энергетической отрасли, восстановление дипломатических представительств, а также перспективы совместной работы по военно-техническим вопросам.

Президент России отметил успешное партнерство Москвы и Малабо по линии ОПЕК+. В частности, он назвал «общей» задачей стабилизацию мировых энергетических рынков. Путин также заострил внимание на том, что гуманитарное сотрудничество с Малабо продолжает развиваться. В частности, Москва готовит национальные кадры для этой страны.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого, в свою очередь, предложил открыть на территории Гвинеи российский банк. Он отметил, что за счет представительства кредитной организации государства смогут значительно укрепить экономические и торговые отношения. Он также выразил пожелание, что Россия поддержит заявку Малабо на вступлении в БРИКС.