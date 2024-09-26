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    26 сентября 2024, 20:25 • Новости дня

    Эксперт: Африканские лидеры видят в Москве надежного союзника, от которого не ждут подвоха

    Политолог Асафов: Москва обсуждает совместные проекты с Экваториальной Гвинеей в нефтегазовом и горнодобывающем секторах

    Эксперт: Африканские лидеры видят в Москве надежного союзника, от которого не ждут подвоха
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча Владимира Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого стала еще одним важным шагом для выстраивания мостов между Москвой и Африкой. С Малабо Москва сейчас обсуждает совместные проекты в экономике и военной сфере, сказал газете ВЗГЛЯД Александр Асафов.

    «Африка – это континент, международная значимость которого растет с каждым днем. Руководство России понимает эту тенденцию и предпринимает максимум усилий для выстраивания стабильных партнерских отношений с государствами региона», – заявил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    По его словам, добиваться успехов в Африке России помогает близость наших воззрений на современную политическую обстановку в мире. «Мы выступаем против неоколониализма, что, безусловно, находит поддерржку в африканских странах. Они видят в Москве надежного союзника, от которого не ждут подвоха. У нас нет и исторических проблем, которые сопровождают диалог государств континента, например, с Францией или Британией», – отмечает собеседник.

    Асафов подчеркивает, что российский президент Владимир Путин имеет среди африканских лидеров репутацию политика, твердо убежденного в необходимости формирования справедливого мироустройства.

    «Встреча главы России с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого стала еще одним важным шагом для выстраивания мостов между Москвой и Африкой. С Малабо Москва сейчас обсуждает ряд совместных проектов  в нефтегазовом и горнодобывающем секторах. Будет развиваться и партнерство в военном направлении», – акцентирует он.

    При этом по его словам, Россий должна быть готова к сложностям, которые могут возникнуть на африканском континенте: «Местные государства долгое время сталкивались с посягательситвом на свой суверенитет со стороны западных держав. Сейчас  бывшие «имперцы» не оставляют попыток вернуть утраченное влияние. И действия Парижа, Лондона и Вашингтона все еще могут повлиять на решения африканских правительств и помешать им продолжать развивать выгодные отношения с Россией. За счет таких шагов Запад пытается изолировать Москву от других государств», – рассуждает эксперт.

    Однако, подагает эксперт, эти планы Запада заведомо обречены на провал. «Азия, Латинская Америка и Африка понимают, что именно наша страна является главным защитником многополярного мироустройства. К нам тянутся, и это незыблемый факт», – заключил Асафов.

    В четверг Владимир Путин провел переговоры с главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгема Мбасого. Лидеры обсудили сотрудничество в энергетической отрасли, восстановление дипломатических представительств, а также перспективы совместной работы по военно-техническим вопросам.

    Президент России отметил успешное партнерство Москвы и Малабо по линии ОПЕК+. В частности, он назвал «общей» задачей стабилизацию мировых энергетических рынков. Путин также заострил внимание на том, что гуманитарное сотрудничество с Малабо продолжает развиваться. В частности, Москва готовит национальные кадры для этой страны.

    Теодоро Обианг Нгема Мбасого, в свою очередь, предложил открыть на территории Гвинеи российский банк. Он отметил, что за счет представительства кредитной организации государства смогут значительно укрепить экономические и торговые отношения. Он также выразил пожелание, что Россия поддержит заявку Малабо на вступлении в БРИКС.

    25 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США

    Эксперт Клинцевич: Изменения в ядерной доктрине – серьезный сигнал Западу

    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: в случае нападении Украины при поддержке США Россия сможет применять ЯО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. О вносимых изменениях Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    «Президентом озвучены очень серьезные изменения. Их можно назвать даже революционными. Скорее всего, трансформируется состав наших ядерных сил сдерживания. Речь идет о стратегических и тактических комплексах, то есть будет увеличено количество носителей и боеголовок, а также расширены цели, на которые они будут направлены», – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Фактически речь идет о понижении порога применения ядерного оружия. Раньше у нас были только варианты ответных действий, а сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, – продолжил собеседник. – Условно говоря, когда на нас будет нападать Украина при поддержке американцев или с помощью передаваемого ей оружия, мы уже можем действовать и наносить удары, что можно назвать серьезным уточнением».

    «Однако какие именно изменения будут положены на бумагу в итоге – нам еще лишь предстоит узнать. Тем не менее я считаю, что Москва подала очень серьезный сигнал Западу о том, что мы не намерены шутить в вопросах нашей безопасности. Проводимые учения и вносимые изменения в доктринальный документ крайне весомы», – добавил спикер.

    В среду президент России на совещании Совета Безопасности заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения оружия.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения имеющихся у России стратегических и тактических комплексов.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

    Четко фиксируются и условия перехода Москвы к применению ядерного оружия – такая возможность будет рассмотрена уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Кроме того, право применить ядерное оружие Россия использует в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства, а также если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изменения ядерной доктрины вызваны действиями коллективного Запада, который отказывается от диалога с Москвой.

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    26 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал срок запуска Тихоокеанской железной дороги
    Путин назвал срок запуска Тихоокеанской железной дороги
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тихоокеанская железная дорога, которая свяжет месторождения в Якутии и порт в Хабаровском крае, заработает уже в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Уже в будущем году заработает Тихоокеанская железная дорога. Это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В сентябре прошлого года Путин заявил, что по инициативе частных инвесторов прокладывается Тихоокеанская железная дорога, строится новый порт на побережье Охотского моря. «Это позволит задействовать ресурсы Якутии и севера Хабаровского края, обеспечить прямой выход на рынки АТР», – подчеркнул глава государства.

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    26 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

    Путин заявил, что западные страны выбрали дорогие энергоносители вместо российских

    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских, и имеют право жить с этими последствиями, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

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    26 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин: Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии
    Путин: Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По итогам 2023 года страна обновила рекорд по потреблению энергии, это указывает на рост экономики, заявил президент Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели.

    «По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода», – цитирует Путина ТАСС.

    По словам главы государства, подобные показатели являются признаком роста экономики.

    Он отметил, что рост данного показателя является верным признаком роста экономики.

    До конца этого десятилетия энергопотребление в России будет расти в среднем на 2%, это примерно такой же показатель, как в целом в мире, добавил Путин, передает РИА «Новости».

    Планируется за этот отрезок времени ввести в эксплуатацию порядка 27 ГВт мощностей новой генерации, в их числе – тепловые, гидро– и атомные электростанции.

    Ранее политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российский топливно-энергетический комплекс показал способность развиваться в условиях санкций.

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    25 сентября 2024, 22:10 • Новости дня
    Эксперт назвал цели создания наднациональной платежной инфраструктуры

    Политолог Гагарин: Мир стремится преодолеть зависимость от скомпрометировавших себя западных валют

    Эксперт назвал цели создания наднациональной платежной инфраструктуры
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Наращивание экспортного потенциала страны – это не самоцель, а инструмент улучшения качества жизни людей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Анатолий Гагарин. Он также рассказал о целях наднациональной платежной инфраструктуры, о создании которой на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию экспорта заявил президент Владимир Путин.

    «Прямо сейчас идет изменение глобального рынка, и формирование наднациональной платежной инфраструктуры в этом процессе необходимо. Это сократит количество нежелательных для нас транзакций и позволит свободно торговать всем участникам процесса», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ. – «Таким образом, мировая экономика преодолеет зависимость от скомпрометировавших себя западных валют».

    По мнению эксперта, этот вопрос касается не только России, но и других стран, которые развивают с нами торговые отношения. «Щупальца западных санкций стараются затянуть их в свою орбиту. Именно поэтому наш президент уделяет большое внимание национальным валютам», – указал собеседник.

    Сейчас для России принципиально не столько увеличение количества экспортных операций, сколько само развитие прочных внешних связей в рамках технологической кооперации. «Это станет катализатором обновлений нашей промышленности, сельского хозяйства и даже сферы услуг. Именно поэтому упор делается на том, чтобы наше сотрудничество вышло за пределы сырьевого взаимодействия», – констатировал Гагарин.

    «Также нужно отметить, что наращивание экспортного потенциала страны – это не самоцель, а инструмент улучшения качества жизни людей, развития регионов, достижения масштабных целей национального уровня», – подчеркнул аналитик.

    В среду президент России провел расширенное заседание президиума Госсовета по развитию экспорта. Он отметил, что страна развивает внешние деловые связи, расширяет их географию, укрепляет сотрудничество с надежными партнерами, которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи.

    «Во всем мире сейчас прорабатываются вопросы создания так называемой наднациональной платежной инфраструктуры – я хочу это подчеркнуть, очень многие страны и регионы мира этим занимаются вплотную – с возможностью использовать цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы. Такая система будет действовать бесперебойно и независимо от третьих стран», – указал Путин.

    Президент также подчеркнул, что уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю G7 и продолжает расти.

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    26 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин назвал развитие переработки углеводородов приоритетной задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной задачей для отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является увеличение объемов переработки углеводородов в России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Рост объемов переработки углеводородов именно в России, на наших заводах и комплексах – еще одна приоритетная задача для отечественного ТЭКа. Важно обеспечить сырьевую базу, добычу ресурсов», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что энергобаланс России – один из самых зеленых в мире.

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    26 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Лидер Экваториальной Гвинеи пригласил российский бизнес в страну

    Лидер Экваториальной Гвинеи Мбасого призвал российских предпринимателей к сотрудничеству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого на переговорах с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду на активное участие российского бизнеса в экономических проектах своей страны.

    Мбасого отметил, что ждет российских предпринимателей в Экваториальной Гвинее для участия в различных экономических проектах, подчеркнув, что страна готова к сотрудничеству в сферах, которые интересны компаниям из России, передает ТАСС.

    «В тех сферах, в которых они хотят принимать участие, мы приглашаем и надеемся на более активное сотрудничество», – сказал он.

    Напомним, в четверг в Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Лидеры обсудили стабилизацию энергорынков.

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    26 сентября 2024, 14:55 • Новости дня
    Путин поручил начать реализацию нового нацпроекта по энергетике

    Путин поручил проработать детали нацпроекта по энергетике и начать реализацию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с деловыми и научными кругами проработать все детали нового нацпроекта по энергетике и как можно скорее приступить к его реализации.

    Глава государства, выступая на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», подчеркнул, что важно не задерживаться с началом реализации проекта, передает РИА «Новости».

    Важной частью проекта станет продвижение «Новых атомных и энергетических технологий». Президент отметил, что это будет один из ключевых инструментов для поддержки отечественных разработок.

    Ранее Путин заявлял, что Россия намерена закрепить мировое лидерство в атомной сфере.

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    26 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин: Запад использует проблемы климата в своих неоколониальных интересах
    Путин: Запад использует проблемы климата в своих неоколониальных интересах
    @ Александр Щербак/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ряд стран Запада использует климатическую повестку в своих неоколониальных интересах, в то время как Россия придерживается на практике упорядоченного энергоперехода, учитывающего интересы страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «В отличие от некоторых западных стран, которые используют климатическую повестку для продвижения своих неоколониальных интересов, мы на практике воплощаем справедливый, упорядоченный энергопереход, который учитывает наши природные условия, наше социально-экономическое развитие городов и всей страны», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее президент России отмечал, что Запад следует традиционным нормам классического колониализма вместо норм международного права.

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    26 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Путин: Российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений

    Tекст: Александра Юдина

    Газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации, заявил в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» российский президент Владимир Путин.

    «Отдельно хочу сказать о газовой отрасли: сейчас она проходит этап серьезных изменений. Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами», – передает РИА «Новости» его слова.

    Путин поручил Газпрому и кабмину подготовить десятилетний план развития, в том числе с учетом перераспределения маршрутов поставок.

    Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

    Ранее Путин потребовал в кратчайшее время обновить стратегию в области энергетики.

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    26 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи стабилизацию энергорынков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Экваториальная Гвинея стремятся стабилизировать мировые энергетические рынки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером этой африканской страны Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

    Путин отметил, что Экваториальная Гвинея является партнером России и в организации производителей, экспортеров газа, и в ОПЕК+, передает ТАСС. «Нашей общей задачей, безусловно, является стабилизация мировых энергетических рынков», – сказал он.

    Российский лидер подчеркнул, что две страны связывают крепкие дружеские отношения, которые имеют долгую историю. Путин выразил уверенность в том, что восстановление дипломатических представительств будет способствовать дальнейшему развитию этих отношений. Он также отметил хорошие перспективы для военно-технического сотрудничества между Россией и Экваториальной Гвинеей.

    Напомним, в четверг в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

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    26 сентября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин заявил о роли российских энергоресурсов в энергобезопасности дружественных стран
    Путин заявил о роли российских энергоресурсов в энергобезопасности дружественных стран
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки российских энергоресурсов помогают дружественным странам сдерживать рост импортных цен и улучшать конкурентоспособность на мировом рынке, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе (РЭН).

    «Поставки энергоресурсов из России позволяют дружественным странам сдержать рост импортных цен, обеспечивать свою энергетическую безопасность и экономическую устойчивость. Позволяют им более успешно конкурировать на мировом рынке», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что на долю дружественных стран приходится более 90% энергетического экспорта России.

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    26 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин поручил проконтролировать модернизацию НПЗ

    Путин поручил правительству проконтролировать модернизацию нефтеперерабатывающих заводов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству следить за модернизацией НПЗ с целью обеспечения экономики качественным топливом и продукцией.

    Выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, глава государства поручил правительству России тщательно контролировать процесс реализации программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что ключевой задачей данной программы является обеспечение экономики, городов и всех населенных пунктов страны качественным топливом, смазочными материалами, битумом и другой необходимой продукцией.

    Путин отметил, что правительство должно внимательно следить за каждым этапом реализации программы. Он указал на необходимость предметной работы с каждым предприятием, а также контроля за сроками проведения ремонта и обновления производств.

    Также Путин поручил правительству совместно с деловыми и научными кругами проработать все детали нового нацпроекта по энергетике.

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    26 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин начал переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгема Мбасого начались в Кремле.

    С российской стороны в переговорах участвуют министр энергетики Сергей Цивилев, замглавы МИД Александр Панкин, помощник президента Юрий Ушаков и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Путин и Мбасого планируют обсудить дальнейшее развитие российско-экваторогвинейских отношений, а также актуальную международную и региональную тематику.

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    26 сентября 2024, 13:28 • Новости дня
    Кремль анонсировал выступление Путина на РЭН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выступление президента России Владимира Путина на Российской энергетической неделе будет весьма объемным и интересным, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, сегодня Путин вместе с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого выступит на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя (РЭН), передает ТАСС.

    Песков добавил, что у президента намечается достаточно объемное выступление и каждый раз на этом форуме выступления получаются очень интересными. Представитель Кремля добавил, что в этом году панельная дискуссия не планируется.

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      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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