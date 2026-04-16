Посол заявил о военных учениях НАТО против России в Финляндии

Посол Кузнецов заявил о военных учениях НАТО против России в Финляндии
Североатлантический альянс на территории Финляндии отрабатывает провокационные сценарии вооруженного конфликта с Россией, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
Кузнецов заявил, что НАТО усиливает масштаб военных учений в Финляндии, в которых участвуют крупные формирования стран НАТО, передает ТАСС.
Дипломат заявил: «Набирает обороты масштаб и количество военных учений на территории Финляндии с участием крупных формирований стран НАТО и с отработкой различных провокационных сценариев вооруженного конфликта с Россией».
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил о регулярных полетах разведывательных самолетов НАТО вдоль российской границы.
Финские власти целенаправленно способствуют усилению военного психоза среди населения.
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал финские военные маневры элементом гибридной войны.