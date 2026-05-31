Адам Кадыров получил медаль за вклад в проведение спецоперации

Tекст: Дарья Григоренко

«Поздравляю помощника главы Чеченской Республики, секретаря Совета безопасности ЧР… Адама Кадырова с вручением медали «За вклад в проведение специальной военной операции». Эта высокая награда, врученная начальником центра специального назначения Росгвардии генерал-майором Павлом Козаевым», – заявил Дудаев в своем Telegram-канале.

По словам министра, награждение стало заслуженным признанием усилий Кадырова в обеспечении безопасности. Будучи куратором Российского университета спецназа имени Путина, он принимает активное участие в развитии одного из главных центров подготовки добровольцев в стране. Дудаев выразил уверенность, что политик продолжит достойно служить интересам республики и всей России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь главы региона сообщил о наличии у Адама Кадырова звания младшего лейтенанта МВД.

В феврале прошлого года чеченские бойцы СВО получили от него партию автомобилей и беспилотников.

Весной 2024 года Рамзан Кадыров назначил сына куратором Российского университета спецназа.