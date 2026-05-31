Песков раскрыл секрет идеального перекуса при напряженной работе

Песков назвал изюм лучшим способом быстро получить энергию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился личным секретом поддержания работоспособности на важных мероприятиях.
«Изюм. Хороший изюм – это я еще с Турции знаю: в течение трех секунд глюкоза попадает в кровь», – пояснил Песков журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос о том, чем лично он подзаряжался во время мероприятий саммита Евразийского экономического союза в Астане, передает РИА «Новости».
На замечание репортера о том, что перед одним из заседаний представитель президента изучал весьма внушительный документ, спикер скромно отметил, что ему приходится читать много подобных бумаг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал проведение саммита Евразийского экономического союза в Астане.
Позже Дмитрий Песков жестко отреагировал на инициативу убрать флаг Армении во время этого мероприятия.