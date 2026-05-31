МАГАТЭ: Радиация на ЗАЭС осталась в норме после удара
Специалисты международной организации зафиксировали повреждения здания машинного зала шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции, однако радиационный фон не превысил допустимых значений.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что уровень радиации на Запорожской АЭС после удара беспилотником остается в норме, передает РИА «Новости». По данным организации, характер разрушений полностью соответствует последствиям атаки дрона.
«Команда смогла подтвердить с помощью своего измерительного оборудования, что уровни радиации на объекте остаются в норме», – сообщили в агентстве. Специалисты выявили повреждения металлического люка на внешнем фасаде машинного зала, а также обнаружили обгоревшие остатки оптического кабеля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о повреждении стены машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС из-за атаки беспилотника.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал этот удар серьезной угрозой для соблюдения принципов ядерной безопасности.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о начале осмотра места падения дрона специалистами агентства.