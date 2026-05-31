Актриса театра и кино Елена Глебова скончалась в возрасте 69 лет

О смерти заслуженной артистки РФ стало известно из публикации на профильном портале «Кинотеатр.ру», передает РИА «Новости». В информационной карточке актрисы сообщается: «Глебова Елена Петровна. Двадцать восьмое июля 1956, Москва - 19 мая 2026».

Выпускница школы-студии МХАТ 1978 года долгие годы посвятила служению искусству в МХАТе имени Горького. Настоящую зрительскую любовь и признание ей принес образ Тамары Гинзбург в вышедшем на экраны сериале «Триггер».

За свою продолжительную карьеру артистка успела принять участие во множестве заметных проектов. Зрители помнят ее яркие работы в таких картинах, как «Соль Земли», «Ипподром», «Россия молодая» и «На крутизне».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года в зоне СВО погиб другой актер сериала «Триггер» Николай Ткаченко.

В начале мая в возрасте 67 лет скончался бывший артист РАМТа Вячеслав Николаев.

Месяцем ранее в возрасте 74 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев.