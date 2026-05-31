Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».
Актриса театра и кино Елена Глебова скончалась в возрасте 69 лет
Знаменитая отечественная актриса Елена Глебова, получившая признательность зрителей благодаря роли психолога в детективном телепроекте «Триггер», ушла из жизни в середине мая.
О смерти заслуженной артистки РФ стало известно из публикации на профильном портале «Кинотеатр.ру», передает РИА «Новости». В информационной карточке актрисы сообщается: «Глебова Елена Петровна. Двадцать восьмое июля 1956, Москва - 19 мая 2026».
Выпускница школы-студии МХАТ 1978 года долгие годы посвятила служению искусству в МХАТе имени Горького. Настоящую зрительскую любовь и признание ей принес образ Тамары Гинзбург в вышедшем на экраны сериале «Триггер».
За свою продолжительную карьеру артистка успела принять участие во множестве заметных проектов. Зрители помнят ее яркие работы в таких картинах, как «Соль Земли», «Ипподром», «Россия молодая» и «На крутизне».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года в зоне СВО погиб другой актер сериала «Триггер» Николай Ткаченко.
В начале мая в возрасте 67 лет скончался бывший артист РАМТа Вячеслав Николаев.
Месяцем ранее в возрасте 74 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев.