Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
Гросси забил тревогу после удара украинского дрона по ЗАЭС
Субботний удар украинского беспилотника по зданию машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС спровоцировал реальный риск масштабной ядерной аварии.
Инцидент с боевым аппаратом на территории объекта вызвал серьезную обеспокоенность международного сообщества, передает РИА «Новости». Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно остановить подобные нападения.
«Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесет пользы», – подчеркнул руководитель агентства. Он также отметил, что субботний удар поставил под угрозу базовые принципы безопасности станций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о попадании украинского дрона в здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.
Руководство атомной станции официально уведомило Международное агентство по атомной энергии об этом инциденте.
Специалисты организации приступили к изучению последствий атаки беспилотника на месте происшествия.