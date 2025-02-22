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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    11 комментариев
    22 февраля 2025, 17:12 • Новости дня

    Кадыров сообщил о передаче «Джихад-машин» и дронов бойцам СВО из Чечни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чеченские подразделения в зоне специальной военной операции на Украине получили партию автомобилей «Джихад-машина» и FPV-дроны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    В своем Telegram-канале Кадыров сообщил, что три подразделения из Чеченской Республики, участвующие в специальной военной операции, получили от начальника отдела обеспечения безопасности Главы ЧР, куратора Российского университета спецназа имени Владимира Путина Адама Кадырова и Министерства промышленности и торговли партию автомобилей «Джихад-машина» и FPV-дроны. В передаче также участвовало Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».

    В церемонии передачи техники командирам подразделений принял участие руководитель Российского университета спецназа имени Владимира Путина Байбетар Вайханов.

    Кадыров отметил, что новая техника станет надежным помощником для личного состава в выполнении оперативно-боевых задач на фронтах специальной военной операции.

    В октябре Кадыров передал первые 100 единиц чеченских «Джихад-машин» для нужд специальной военной операции.

    22 февраля 2025, 00:53 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области

    Подполье: Удар нанесен по терминалу почты в Коротиче, где находились военные ВСУ

    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Удар нанесен по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где находились военные ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал, что в районе нового терминала «Новой почты» в Коротиче находилось много военных ВСУ, которых привозили на грузовиках. Он добавил, что после удара произошла детонация, которая длилась около пятнадцати минут, передает РИА «Новости».

    До этого Лебедев сообщил, что нанесен удар по заводу в селе Ясногорка Краматорского района ДНР, где производился ремонт военной техники ВСУ.

    В Минобороны сообщили, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины.

    Коментарии (3)
    22 февраля 2025, 12:31 • Новости дня
    Российские средства ПВО сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины
    Российские средства ПВО сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две французские управляемые авиабомбы Hammer, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 58 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных БПЛА и подготовки операторов дронов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 157 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала проведения спец операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44190 беспилотников, 596 ЗРК, 21698 танков и других бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, 21948 орудий полевой артиллерии и минометов, 32033 единицы спецтехники.

    Отметим, что с начала недели средствами ПВО уже были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, отчитались в Минобороны.

    Кроме того  15 по 21 февраля ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, поразив объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу ВПК Украины.

    Коментарии (8)
    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    22 февраля 2025, 15:10 • Новости дня
    Российские войска на курском направлении отразили три контратаки ВСУ
    Российские войска на курском направлении отразили три контратаки ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, пяти десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ. Отражены три контратаки противника, сообщает Минобороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Бондаревкой, Замостьем, Косицей, Малой Локней, Мартыновкой, Меловым, Мирным, Старой Сорочиной, Черкасским Поречным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Журавкой, Новеньким, Ободами и Юнаковкой в Сумской области.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, шесть машин пехоты, четыре бронетранспортера, 15 бронемашин, артиллерийское орудие, три миномета, две станции РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 62650 военнослужащих, 376 танков, 286 машин пехоты, 237 бронетранспортеров, 1977 бронемашин, 2129 автомобилей, 465 артиллерийских орудий, 51 пусковую установку РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковых установки ЗРК, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 113 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что Российские войска на курском направлении отразили две контратаки ВСУ. За день до этого российские войска отразили четыре контратаки ВСУ на курском направлении.

    На этой неделе потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих.

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    22 февраля 2025, 05:47 • Новости дня
    Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

    Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области, используя данные авиационного наводчика, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны России сообщило, что экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничной зоне Курской области, передает РИА «Новости».

    Удар был нанесен в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север». По словам представителей ведомства, пилоты выполнили пуск ракет по координатам, предоставленным авиационным наводчиком.

    «После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника», – говорится в в сообщении Минобороны.

    По данным Минобороны за пятницу, за сутки ВСУ потеряли более 250 солдат в этом направлении. Также противник лишился БМП CV-90, четырех бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, трех артиллерийских орудий, четырех минометов, двух боевых машин РСЗО и зенитной самоходной установки Gepard.

    Ранее в Генштабе России заявили, что российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе.

    В Минобороны сообщили, что за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 62 тыс. военнослужащих.

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    22 февраля 2025, 07:16 • Новости дня
    Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска

    Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска из-за угрозы БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В Татарстане временно закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска на прием и вылет из-за угрозы атаки дронов, сообщи лпресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

    По словам Кореняко, аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов, передает ТАСС.

    Эта мера принята для обеспечения безопасности полетов в связи с угрозой атаки беспилотными летательными аппаратами.

    Между тем, угроза атаки БПЛА была объявлена в Татарстане. В МЧС России призвали быть бдительными население.

    Ранее российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Азовским морем, а также отразили ночную атаку беспилотников в Каменске Ростовской области, жертв и разрушений нет.

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    22 февраля 2025, 03:55 • Новости дня
    Российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре

    Марочко сообщил, что ВС России сковывают подразделения ВСУ и зачищают районы Часова Яра

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие продолжают сдерживать украинские формирования в Часовом Яре, контролируя значительные районы города и проводя зачистку недавно занятых территорий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские войска продолжают сдерживать основные силы Вооруженных сил Украины в Часовом Яре, передает ТАСС.

    В настоящее время российские подразделения не только удерживают контроль над значительной частью города, но и проводят зачистку недавно занятых территорий.

    Марочко заявил, что в городе находится довольно-таки серьезная группировка вооруженных формирований Украины. Также потихоньку идет зачистка тех районов Часова Яра, которые недавно были взяты под российский контроль.

    Эксперт отметил, что действия российских военных в Часовом Яре являются значимым этапом для дальнейшего продвижения. Он отметил влияние «перемалывания резервов, сил и средств противника» на динамику боевых действий в регионе. По состоянию на 15 февраля, по его словам, под контролем ВСУ оставалось всего 20% города, что подчеркивает стратегическую важность текущих операций.

    Командир штурмового взвода ранее сообщил об использовании мирных жителей как щита в Часовом Яре. Также сообщалось, что украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, где продолжаются бои.

    Стало известно, что ВСУ начали массовую эвакуацию раненых солдат из Часова Яра в ДНР.

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    22 февраля 2025, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР
    Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Новолюбовка в Луганской народной республике (ЛНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии около Тополей, Кондрашовки, Голубовки, Новой Кругляковки, Боровой, Шийковки Харьковской области и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянского лесничества, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 200 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Между тем на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны у Избицкого и Волчанска Харьковской области. А ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, бронетранспортер, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и формированиям «Иностранного легиона» рядом с Северском, Резниковкой, Славянском, Васюковкой, Краматорском, Новомарково, Белокузьминовкой, Часым Яром, Ступочками, Константиновкой и Улаклами ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, бмашина пехоты, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм гаубица М777. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Щербиновки, Димитрова, Красноармейска, Удачного, Успеновки, Новоандреевки и Андреевки ДНР.

    Противник потерял свыше 375 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro», семь орудий полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артустановку Paladin, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах Константинополя, Богатыря, Бурлацкого ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, и два орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Малой Токмачки, Щербаков, Лобкового Запорожской области, Садового и Днепровского Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР. Всего же с начала недели ВС России освободили семь населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Курской областях, в частности, Ямполовку и Свердликово.

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    21 февраля 2025, 23:07 • Новости дня
    Нанесен удар по ремонтному заводу ВСУ в Ясногорке

    Лебедев сообщил о ударе по заводу в Ясногорке, где ВСУ чинили технику

    Tекст: Вера Басилая

    Нанесен удар по заводу в селе Ясногорка Краматорского района ДНР, где производился ремонт военной техники ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники подполья сообщили, что завод металлоконструкций в Ясногорке, расположенной на временно оккупированной территории ДНР, стал целью удара ВС России, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил, что на этом предприятии осуществлялся ремонт и модернизация техники Вооруженных сил Украины.

    Подполье сообщило о ликвидации цеха по изготовлению масксетей для ВСУ в Одессе.

    Также Лебедев сообщил, что в селе Николаевка в Черниговской области, где украинские военные разместились на территории свинофермы, в результате атаки российских сил были ранены и ликвидированы около 15 военнослужащих ВСУ.

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    22 февраля 2025, 05:12 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли до 325 человек в зоне ответственности группировки «Центр»

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ за сутки потеряли до 325 человек, танк и пять бронемашин в зоне ответственности группировки «Центр», сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    По словам Савчука, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) от действий группировки войск «Центр» за сутки составили до 325 военнослужащих, танк и пять бронемашин, в том числе Kirpi и MaxxPro, два пикапа и четыре орудия полевой артиллерии, передает ТАСС.

    Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии Украины около Алексеевки, Зверево, Новониколаевки, Гродовки, Миролюбовки, Красноармейска, Щербиновки и Шевченко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за последниe сутки освободили населенные пункты Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике (ДНР).

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    22 февраля 2025, 02:25 • Новости дня
    В Киеве и пригородах Днепра и Запорожья прогремели взрывы

    Кличко сообщил о взрывах и воздушной тревоге в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве и ряде областей Украины, в Днепропетровске и Запорожье прозвучали взрывы, в Борисполе загорелся склад, объявлена воздушная тревога в ряде регионов, сообщили украинские СМИ.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе, передает ТАСС.

    Кличко отметил, что в городе работают системы противовоздушной обороны, в Киевской области действует воздушная тревога.

    Взрывы также прогремели в пригороде Днепра, ранее известного как Днепропетровск, на юго-востоке Украины.

    В нескольких областях Украины, включая Винницкую, Житомирскую, Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую, объявлена воздушная тревога.

    Кроме того, взрывы были зафиксированы в подконтрольном Киеву городе Запорожье, воздушная тревога в этом районе длится уже более двух часов.

    Также украинские СМИ передают, что на складе в районе Борисполя, пригороде Киева, произошел пожар после атаки дрона.

    Ранее несколько взрывов прогремело в Одессе, в результате чего энергетический объект компании «ДТЭК» в Одесской области Украины получил повреждения.

    Также ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области.

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    22 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    Марочко сообщил о подготовке «огневого мешка» для ВСУ в Двуречной

    Марочко сообщил, что российские силы формируют огневой мешок для ВСУ под Двуречной

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы формируют огневой мешок для украинских войск у Двуречной, что заставило ВСУ перебросить часть своих сил, увеличив межпозиционное пространство, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские военные создают огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины у Двуречной в Харьковской области, передает ТАСС.

    Командование ВСУ решило оттянуть часть сил и средств с данного участка фронта. По словам военного эксперта , территория между Двуречной и Западным стала для украинских войск опасной зоной «клещей».

    Эксперт отметил, что «клещи» сделали свое дело, и украинские силы начали оттягиваться, что привело к увеличению межпозиционного пространства, образовав серую зону.

    «Украинские боевики не оставляют попыток стабилизировать фронт, но для возвращения позиций у них уже не хватит ни сил, ни средств», – отметил Марочко подчеркнул:

    14 февраля Марочко сообщал, что российские войска, после двух сосредоточенных ударов, прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной. В результате этого группировка ВСУ оказалась в клещах, что вынудило украинские силы отступить, потеряв инициативу на данном участке фронта.

    Ранее российские силы освободили новый населенный пункт на правом берегу Оскола, продолжая расширять плацдарм севернее Двуречной в Харьковской области.

    Российские войска прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной, окружив украинскую группировку.

    Кроме того, российские войска укрепили позиции в селе Фиголевка и продвинулись после взятия стратегически важного поселка Двуречная в Харьковской области.

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    21 февраля 2025, 22:43 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник над Азовским морем

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Азовским морем

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Азовским морем, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Азовского моря.

    В Минобороны России уточнили, что дежурные средства ПВО быстро локализовали и ликвидировали воздушную цель.

    Ранее ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников за четыре часа, из которых 19 были сбиты в Краснодарском крае.

    Также сообщалось, что в Херсонской области увеличилось количество атак ВСУ на мирное население, что может быть связано с переговорами между США и Россией без участия Киева.

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    22 февраля 2025, 12:03 • Новости дня
    Минобороны: Ракеты «Искандер-М» поразили более 1,4 тыс. целей за время СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за период спецоперации нанесли удары по более 1400 целям на Украине, включая командные пункты и аэродромы, сообщило Минобороны России.

    Начальник расчета с позывным «Игла» рассказал, что «Искандер-М» предназначен для нанесения одиночных или групповых ударов в тактическую глубину противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Одна пусковая установка может запускать две ракеты, выбирая между баллистическим или крылатым боеприпасом в зависимости от задачи. Особенностью «Искандера-М» является его гиперзвуковая скорость, из-за которой ракеты невозможно уничтожить системами ПВО. В арсенале комплекса имеются осколочно-фугасные, бетонобойные, кассетные, зажигательные и ядерные заряды. Наведение на цель осуществляется через спутниковую систему, а на конечном участке траектории работает головка самонаведения.

    Ранее в результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, включая бронеавтомобили и легковые машины, а также склад боеприпасов.

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    22 февраля 2025, 08:05 • Новости дня
    Российские войска заняли несколько опорных пунктов ВСУ на берегу Оскола

    Марочко: Российские войска закрепились на правом берегу Оскола, заняв украинские позиции

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска укрепили позиции на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, заняв несколько опорных пунктов ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские войска продолжают укреплять свое тактическое положение на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, заняв несколько опорных пунктов и позиций украинских вооруженных сил, передает ТАСС.

    Он сообшил, после закрепления на правом берегу Оскола, южнее населенного пункта Тополи, российские силы начали расширять зону ответственности. За последние несколько суток они заняли ряд украинских позиций, оставленных противником. Два из них находились в лесополосах.

    Военный эксперт отметил, что укрепление плацдарма продолжается, и в ближайшее время противник не сможет изменить ситуацию. Марочко добавил, что Киев пытается перебросить российские войска обратно на левый берег, но эти попытки не увенчались успехом.

    Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России освободили новый населенный пункт на правом берегу Оскола, продолжая расширение плацдарма севернее Двуречной.

    Также Марочко сообщил о подготовке российскими военными «огневого мешка» для ВСУ в Двуречной.

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    22 февраля 2025, 08:29 • Новости дня
    Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» бойцам СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие бойцам СВО за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

    Белоусов наградил отличившихся участников спецоперации медалями «Золотая Звезда» и именным огнестрельным оружием, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что глубоко знаком с подвигами каждого награжденного и подчеркнул, что их действия заслуживают уважения и могут служить примером для молодежи.

    Кроме того, министр заявил о наступлении решающего момента в противостоянии с коллективным Западом. Он отметил, что от действий каждого солдата и офицера зависит судьба страны.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Восток» в зоне СВО и отметил успехи в освобождении населенных пунктов.

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