  • Новость часаВертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области
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    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    33 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    5 октября 2024, 15:33 • Новости дня

    Первые «Джихад-машины» переданы для нужд СВО

    Кадыров передал 100 «Джихад-машин» чеченского производства для СВО

    Первые «Джихад-машины» переданы для нужд СВО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров передал первые 100 единиц чеченских «Джихад-машин» для нужд специальной военной операции.

    Эти боевые машины будут распределены в зоне СВО общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию», передает ТАСС.

    По словам Кадырова, при разработке техники учитывались как технические требования, так и пожелания бойцов, находящихся на передовой. «За короткий срок мы смогли наладить серийное производство «Джихад-машины». Мне приятно, что и мои предложения на разных этапах были учтены», – сказал глава Чечни.

    Серийное производство «Джихад-машин» началось в Чечне в 2024 году. Боевые машины были спроектированы на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Конструкторскую документацию для военной техники разработал Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Испытания «Джихад-машины» прошли на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

    В декабре прошлого года главе Чечни Рамзану Кадырову в Грозном презентовали три образца боевых «Джихад-машин», построенных на базе УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко».

    5 октября 2024, 08:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, в Угледаре российские штурмовики захватили трофейную западную технику, оставленную ВСУ, передает РИА «Новости».

    Среди добычи оказались польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, а также стрелковое вооружение.

    В Минобороны напомнили, что прорыв обороны ВСУ в Угледаре стал возможен благодаря обходному маневру группировки войск «Восток». Этот тактический ход позволил российским войскам взять город в клещи с флангов, что способствовало успешному завершению операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе, а также сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром.

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    4 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский комплекс «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек, сообщило Минобороны России.

    Разведчики группировки «Север» обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ, указало ведомство, передает ТАСС.

    Группа обустроилась в лесополосе возле Фрунзенка в Сумской области. По ней ударил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В результате уничтожено до 12 боевых бронированных машин, пять пикапов и до 80 боевиков ВСУ.

    Ранее «Искандер» ударил по руководству 37-й бригады морпехов ВМС Украины, было уничтожено до 60 офицеров руководства бригады.

    Коментарии (8)
    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    5 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Желанное Второе в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии около Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР. Были отражены три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ составили до 755 военнослужащих, британская 155-мм гаубица FH70, две 122-мм гаубицы Д-30, американские 155-мм гаубица М198, 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии поблизости от Димитрова, Дружбы, Гродовки, Клебан-Быка и Горняка в ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

    ВСУ при этом потеряли до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и американскую бронемашину HMMWV, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

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    5 октября 2024, 03:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами предприятие в Воронежской области

    Один человек ранен в результате атаки украинских дронов на предприятие в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападения дронов ВСУ на одно из гражданских предприятий в Воронежской области пострадал один человек, начался пожар на одном из этажей здания.

    Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает «РИА Новости».

    По его словам, украинские беспилотники попытались атаковать несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию. В результате обстрела пострадал один человек, получивший осколочное ранение в руку. На месте инцидента работают оперативные службы.

    По словам Гусева, на одном из этажей здания предприятия произошло возгорание, которое оперативно тушат ведомственные службы.

    Несмотря на атаку, на другом предприятии, также подвергшемся нападению, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 133 боеприпаса по ДНР за сутки

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    5 октября 2024, 10:50 • Новости дня
    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче

    Боец «Шаман»: Украинские военные заранее вывезли из Угледара ценные военные ресурсы перед сдачей

    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Украинские военные вывезли за пределы Угледара основные средства поражения и ценные радиолокационные установки, готовя город к сдаче, сообщил заместитель командира батальона «Восток» с позывным «Шаман».

    Украинские военные заранее готовили Угледар к сдаче, что включало в себя вывоз основных средств поражения, передает ТАСС.

    Заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным «Шаман» заявил, что ВСУ вывезли ценные радиолокационные установки за пределы города. «Они заранее знали. Просто оттягивали время», – сказал он, отмечая, что разведка наблюдала за этими перемещениями.

    Министерство обороны России в четверг сообщило об освобождении Угледара от Вооруженных сил Украины. Эта информация подтверждает заявление «Шамана» о подготовке украинских военных к сдаче города.

    Ранее сообщалось, что в освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, а вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

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    5 октября 2024, 04:09 • Новости дня
    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей

    Некоторые бойцы ВСУ не прошли польскую границу из-за алкогольного опьянения

    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Некоторые украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не были допущены через границу из-за алкогольного опьянения, что подтвердил экс-военный, сбежавший из тренировочного лагеря.

    Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины не смогли пересечь границу с Польшей из-за алкогольного опьянения, передает РИА «Новости».

    Экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше, рассказал, что во время поездки с Украины до пропускного пункта в Польше пара человек напилась и не прошла фейс-контроль на границе.

    Экс-военнослужащий ВСУ, по его собственным словам, был мобилизован и отправлен в Польшу для прохождения обучения на заряжающего танка Leopard. Однако в результате он сбежал и легализовался как беженец в Германии.

    Ранее сообщалось, что жители Константиновки, которая находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ.

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    4 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    Сын Кадырова вошел в Книгу рекордов России

    Адам Кадыров стал самым молодым начальником службы безопасности главы региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Адам Кадыров, сын главы Чечни, вошел в Книгу рекордов России за достижение в 16 лет и один день должности начальника службы безопасности главы субъекта РФ.

    Сын руководителя Чечни Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта Российской Федерации, передает ТАСС.

    Его возраст на момент установления рекорда составил 16 лет и один день.

    Церемония вручения соответствующего сертификата прошла в Грозном во время турнира по ММА АСА 180.

    На мероприятии главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко объявил о фиксации рекорда.

    Он отметил, что рекорд был установлен ранее, но его официальное объявление состоялось только сейчас.

    Помимо сертификата, Адаму была вручена медаль за популяризацию Книги рекордов.

    «Ощущения самые приятные. Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше», – прокомментировал Адам Кадыров свой рекорд.

    На турнире присутствовал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Ранее сообщалось, что Адам Кадыров награжден орденом Кадырова – высшей наградой республики.

    Адам Кадыров является Героем Чеченской Республики и обладателем ряда других наград, включая орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «Дуслык» Республики Татарстан и орден «Трудовая доблесть России».

    В прошлом году Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Адамом обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

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    5 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    Bank of Cyprus закрыл счета 7 тыс. россиян

    Tекст: Александра Юдина

    В пресс-службе кипрского Bank of Cyprus сообщили, что закрыто 20 тыс. счетов, принадлежащих порядка 7 тыс. россиян в период с начала спецоперации на Украине.

    Так, Bank of Cyprus закрыл около 20 тыс. счетов, принадлежащих порядка 7 тыс. россиян, передает Ura.ru.

    Данные действия были предприняты в ответ на санкции, введенные западными странами против России. Представитель банка Ли Канн уточнил, что закрытие произошло в рамках стратегии по сокращению рисков, связанных с антироссийскими санкциями.

    При этом в пресс-службе банка заверили, что при закрытии счетов не учитывают национальность клиентов и уведомили большинство из них о предстоящем закрытии заранее.

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    5 октября 2024, 06:38 • Новости дня
    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре

    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре с 2022 года при обороне города

    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

    По данным замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман, ВСУ потеряли до пяти бригад в боях за Угледар, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что украинская сторона не оценила должным образом потенциал российских штурмовиков и тяжелого вооружения, что привело к значительным потерям в их рядах.

    Шаман подчеркнул, что около 50% этих потерь пришлись на осеннюю кампанию. Эти цифры свидетельствуют о значительных потерях ВСУ в регионе, несмотря на попытки удержать стратегически важный город.

    Потери такого масштаба создают серьезные трудности для украинских сил при продолжении боевых действий в Угледаре и могут повлиять на их способность держать оборону в долгосрочной перспективе.

    Военнослужащий добавил, что успешные действия российских сил стали возможными благодаря правильно организованным штурмовым операциям и эффективному использованию тяжелого вооружения, что сыграло решающую роль в ослаблении обороноспособности противника.

    Ранее сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром

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    4 октября 2024, 19:36 • Новости дня
    В Славянске произошла серия мощных взрывов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В контролируемом украинской армией Славянске в ДНР прогремела целая серия взрывов в пятницу, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы продолжались в течение почти 10 минут, сообщили в прессе со ссылкой на местные соцсети, передает РИА «Новости». Официально данных о взрывах не поступало.

    В сентябре глава комиссии по суверенитету и патриотическим проектам Общественной палаты Владимир Рогов сообщал, что ВС России уничтожили ракетным ударом десятки боевиков ВСУ к востоку от Славянска.

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    4 октября 2024, 17:59 • Новости дня
    Пушилин: ВС России контролируют все дороги к Курахово

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные установили контроль над всеми дорогами, которые ведут к контролируемому киевским режимом Курахово в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.

    Украина потеряла Угледар, который был важным логистическим узлом, теперь под оперативным контролем ВС России находятся все дороги, которые идут и в сторону Курахово, сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Освобожденный населенный пункт оставался единственным крупным городом на Южно-Донецком направлении. Он находится на господствующих высотах, что позволяло ВСУ видеть местность на десятки километров.

    «У наших подразделений теперь открывается, скажем, оперативный простор для дальнейших направлений продвижения. Дальше там только малые населенные пункты», – заключил он.

    В четверг Министерство обороны России официально объявило об освобождении Угледара от ВСУ.

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    5 октября 2024, 14:27 • Новости дня
    Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара

    Минобороны: Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою, оказав огневую поддержку наступающим штурмовикам, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, экипаж танка Т-80БВМ из Забайкалья, входящий в состав общевойскового объединения группировки войск «Восток», первым прорвался к Угледару с западного направления, передает РИА «Новости». Проложив дорогу штурмовикам с помощью каткового трала, экипаж израсходовал весь боекомплект для огневой поддержки наступающих.

    Несмотря на израсходованный боезапас, экипаж не покинул поле боя. По словам механика-водителя танка с позывным Бурый, «немного боекомплекта не хватило», и после этого «пушку пробили». Однако, несмотря на повреждения, экипаж продолжал выполнять боевую задачу.

    Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в ДНР, где захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы. Сообщалось, что сотни мирных жителей остаются в подвалах Угледара, пока их эвакуация невозможна, однако российские военные предоставляют продукты и воду, обеспечивая необходимую помощь и поддержку.

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    5 октября 2024, 10:53 • Новости дня
    Депутат Бессараб назвала способ получения высокой пенсии

    Депутат Светлана Бессараб рекомендовала легальную работу для получения высокой пенсии

    Tекст: Александра Юдина

    Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб предложила работать легально и накапливать пенсионные баллы для высокой пенсии.

    По ее словам, для получения высокой пенсии необходимо работать легально, чтобы накапливать пенсионные баллы и вырабатывать стаж, передает «Лента.ру».

    Депутат также отметила, что важно самостоятельно откладывать пенсионные сбережения и использовать возможности государственного софинансирования, которое может составить около 360 тыс. рублей.

    По словам Бессараб, средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров составляет свыше 23 тыс. рублей, а военные пенсии для экс-военнослужащих и силовиков равны примерно 41,4 тыс. рублей.

    Депутат подчеркнула, что в России нет пенсий ниже прожиточного минимума для пенсионеров в субъектах Федерации.

    Кроме того, она уточнила, что если пенсия ниже прожиточного минимума, то это, скорее всего, социальная пенсия, которая выплачивается людям без достаточного трудового стажа.

    В таких случаях государство доплачивает до прожиточного минимума из федерального или регионального бюджета, в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный.

    Напомним, в 2024 году россияне должны иметь 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных балла для выхода на пенсию. Эти условия сохранятся до 2025 года, после чего потребуется уже 30 баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане могут рассчитывать на досрочную пенсию при накоплении необходимого трудового стажа, который для мужчин составляет 42 года, а для женщин – 37 лет, как заявил глава Союза пенсионеров Подмосковья и депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

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    5 октября 2024, 13:51 • Новости дня
    ВСУ потеряли 30 человек и танк в ходе неудачной попытки прорыва в Курскую область

    ВСУ потеряли более 30 человек и танк в ходе неудачной попытки прорваться в Курскую область

    ВСУ потеряли 30 человек и танк в ходе неудачной попытки прорыва в Курскую область
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    При поддержке авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили более 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и семь бронемашин, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, в результате неудавшейся попытки прорыва ВСУ потеряли инженерную машину разграждения и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. В плен сдались 12 военнослужащих ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Север» продолжили ведение наступательных действий, нанеся поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии, 17-й танковой, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 36-й бригады морской пехоты, 95-й десантно-штурмовых бригад, 103-й и 129-й бригадам теробороны около Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.

    За минувшие сутки подразделения группировки отразили две контратаки противника в направлении Любимовки и Обуховки, предотвращены попытки ВСУ контратаковать у Камышевки и Плехово. В итоге ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре бронемашины. Пять украинских военнослужащих сдались в плен, отчитались в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 101-й и 103-й бригад теробороны ВСУ рядом с Беловодами, Бондаревщиной, Белой Березой, Белокопытово, Бояро-Лежичами, Водолагами, Катериновкой, Конотопом, Миропольем, Марсом, Мирлогами, Павловкой, Ободами, Павловкой, Речкой, Степановкой, Сумами, Фрунзенкой, Хотенью, Шпилью и Ямпольем.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк и 15 бронемашин, пять артиллерийских орудий, в том числе французская самоходная артустановка Caesar и самоходная установка «Богдана», станция РЭБ, инженерная машина разграждения. 17 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20650 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 885 бронемашин,  170 арторудий, 33 пусковые установки РСЗО, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок ЗРК, 44 станции РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    5 октября 2024, 02:54 • Новости дня
    Мошенники атаковали россиян в Telegram под предлогом записи к врачу

    Мошенники в Telegram под видом записи к врачу пытались получить доступ к аккаунтам

    Tекст: Денис Тельманов

    Член комитета ГД Антон Немкин сообщил, что мошенники в Telegram под видом записи к врачу пытаются похитить данные пользователей портала «Госуслуги». Обманщики предлагают перейти в чат-боты и фейковые порталы.

    Как сообщает РИА Новости, мошенники в Telegram начали атаку на россиян, представляясь специалистами системы ЕМИАС, и предлагают записаться к врачу.

    Основной целью злоумышленников является получение доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги». Депутат Антон Немкин уточнил, что мошенники используют чат-боты для распространения фишинговых ссылок на фальшивые порталы, где пользователи вводят личные данные.

    Парламентарий подчеркнул, что защита от мошенников в Telegram требует строгости и внимательности, так как злоумышленники стараются завоевать доверие, представляясь официальными лицами или знакомыми. Немкин настоятельно советует не делиться через мессенджер паролями и другой конфиденциальной информацией.

    Немкин также отметил важность проверки подлинности контактов и каналов в Telegram: мошенники создают фальшивые аккаунты, имитирующие официальные страницы. Депутат рекомендовал пользователям проверять значок верификации и перепроверять информацию на официальных ресурсах компаний, если они направляются на сторонние сайты или требуют платежи.

    Он добавил, что включение двухфакторной аутентификации в Telegram может значительно повысить уровень безопасности. Немкин предупредил об опасности сомнительных ссылок и файлов, которые могут содержать вредоносные программы. Пользователям советуют использовать антивирусные программы для проверки подозрительных ссылок.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

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    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

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    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

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    • Зеленский строит план своего спасения

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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