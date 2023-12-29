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    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    17 комментариев
    29 декабря 2023, 14:39

    Кадырову показали первые «Джихад-машины»

    Кадырову показали первые «Джихад-машины»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главе Чечни Рамзану Кадырову в Грозном презентовали три образца боевых «Джихад-машин», построенных на базе УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко».

    Эти машины уже готовы выдвинуться в зону проведения СВО, там военные изучат их, сообщил Кадыров, передает ТАСС.

    Он пояснил, что в первую очередь ими будут обеспечены чеченские бойцы, а в последующем – остальные. Также глава региона выразил уверенность, что всегда нужно заниматься обороной, и подчеркнул, что безопасность государства – превыше всего.

    Ранее министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов сообщал, что серийное производство «Джихад-машин» планируется запустить в 2024 году на базе завода «Чеченавто».

    27 декабря 2023, 08:18
    Стало известно о модернизации «Арматы»

    Чемезов: Идут работы по повышению огневой мощи танка «Армата»

    Стало известно о модернизации «Арматы»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведутся работы по повышению огневой мощи танка Т-14 «Армата», поэтому все самое неприятное у противников России впереди, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    По его словам, Ростех в скором будущем продемонстрирует результат работы, которая значительно повысит потенциал и боевую мощь «Арматы», поэтому все самое неприятное у противников России впереди, передает РИА «Новости». Чемезов добавил, что «сам танк готов, его мы сделали давно».

    Глава Ростеха заявил, что машина имеет систему управления огнем следующего поколения, насыщена новейшими электронными системами, максимально защищен экипаж.

    Чемезов также добавил, что уже сейчас «Армата» на голову выше той же «Меркавы», которую позиционировали как сверхзащищенную, а на деле она имеет защиту на уровне тяжелой БМП, что стало очевидно в Палестине.

    Ранее американский журнал Military Watch Magazine написал, что доказавшие свою мощь в ходе спецоперации на Украине российские танки Т-14 «Армата» являются более совершенными, чем танки производства западных стран.

    Коментарии (102)
    27 декабря 2023, 12:32
    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»

    Военный эксперт Артамонов: Новая бикалиберная РСЗО «Возрождение» сможет выполнять несколько боевых задач

    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»
    @ mil.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Новая РСЗО может выполнять как задачи дистанционного минирования, так и уничтожения войск противника на большой площади. Более того, для ее внедрения в войска можно просто модернизировать уже существующие машины «Земледелия». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО на базе «Земледелия».

    «Земледелие» – это машина дистанционного минирования, которая позволяет расположить осколочно-фугасные заряды в требуемом порядке, например, с проходами, без проходов или в шахматном порядке. Для этого машина оснащена специальным программным обеспечением. Сам процесс занимает около пяти-десяти минут. Техника есть на фронте в достаточном количестве. «Линия Суровикина» выстраивалась в том числе с ее помощью», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Основное преимущество новой машины «Возрождение» может заключаться в ее универсальности. Она способна выполнять на поле боя несколько задач в зависимости от ситуации. При необходимости выстраивания обороны она может заниматься минированием полей, как и изначальная конфигурация «Земледелия», а в случае, когда надо поразить противника на больших площадях, использоваться как РСЗО. Аналогов такой техники у нашего противника нет», – отмечает собеседник.

    «Более того, возможна модификация уже существующих на фронте машин «Земледелие», что позволяет сэкономить на парке техники. Однако экипажам предстоит пройти дополнительное обучение для того, чтобы они могли решать все типы задач на поле боя, которые позволяет новая бикалиберная система. Кроме того, необходимо обновить программное обеспечение на «Возрождении», что очень важно», – резюмировал Артамонов.

    Ранее стало известно, что на базе системы дистанционного минирования «Земледелие» создается бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Он отметил, что «Земледелие» – «прекрасная боевая машина», возможности которой были продемонстрированы в ходе специальной военной операции на Украине.

    Поэтому было решено «нарастить ее потенциал» для использования одновременно и как машины дистанционного минирования, и как РСЗО. Для этого «Земледелие» оснащают «унифицированным транспортно-пусковым контейнером», позволяющим производить пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.

    Как заявил Чемезов, испытания продемонстрировали «правильность выбранного пути». Серийный выпуск планируется начать в первой половине 2024 года. В результате за несколько месяцев получена первая серийная бикалиберная машина, способная минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм, сказал Чемезов.

    Кроме того, Чемезов заявил и о модернизации танка Т-14 «Армата». По его словам, Ростех в скором будущем продемонстрирует результат работы, которая значительно повысит потенциал и боевую мощь машины.

    Коментарии (12)
    27 декабря 2023, 09:58
    В России создан новый дрон-камикадзе «Суперкам»

    Чемезов: В России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам» с защитой от систем РЭБ

    В России создан новый дрон-камикадзе «Суперкам»
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    По его словам, в контуре Ростеха создается БПЛА серии «Суперкам», который будет представлен как и в разведывательной, так и в версии камикадзе, последний уже проходит испытания, передает РИА «Новости».

    Чемезов отметил, что одной из особенностей новых дронов станет «высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы».

    Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) приступает к изготовлению установочной партии БПЛА военного назначения.

    Коментарии (38)
    27 декабря 2023, 02:22
    Чемезов указал на способность российских ПТРК пробивать танки Leopard

    Чемезов указал на способность «Хризантем» и «Корнетов» пробивать танки Leopard «с любой стороны»

    Чемезов указал на способность российских ПТРК пробивать танки Leopard
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard «с любой стороны», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Представления о том, что западные танки лучше защищены, Чемезов назвал «еще одним мифом». «Горят они очень хорошо», – приводит его слова РИА «Новости».

    Чемезов указал, что вооруженные силы Украины используют динамическую защиту советского производства на западных танках.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе провалившегося контрнаступления потеряли 37 танков Leopard.

    Коментарии (11)
    27 декабря 2023, 18:46
    Пушилин: Марьинку можно восстановить, несмотря на разрушения

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что несмотря на значительные разрушения, Марьинку могут восстановить

    Tекст: Денис Тельманов

    Освобожденный российскими войсками город Марьинка в Донецкой народной республике сильно разрушен, решение о его восстановлении будет приниматься позднее, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Сейчас этого населенного пункта практически нет, но говорить о том, что там не нужны застройки в будущем, тоже неправильно. Это продолжение Донецка», – приводит ТАСС слова Пушилина.

    По его словам, шансы на восстановление города очень высоки. «Решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже... С большой долей вероятности, это решение будет положительным», – добавил глава ДНР.

    Ранее Пушилин заявил, что освобождение Марьинки позволит сократить обстрелы Донецка и «хоть в какой-то части» вздохнуть нескольким районам города, поскольку украинская артиллерия стреляла по ним именно со стороны Марьинки.


    Коментарии (21)
    27 декабря 2023, 13:49
    Минобороны описало портрет мобилизованного россиянина
    Минобороны описало портрет мобилизованного россиянина
    @ Иван Ноябрев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Среднестатистическому мобилизованному российскому гражданину 35 лет, у него есть среднее и среднее специальное образование, сообщило Министерство обороны России.

    В рамках частичной мобилизации призваны 302 тыс. 503 человека из 1430 муниципальных образований, говорится в материалах ведомства «Армия в цифрах – 2023», передает РБК.

    Из этого числа свыше 33 тыс. человек сами пришли в военные комиссариаты, не дожидаясь повестки. Больше половины мобилизованных (57%) находятся в браке, у 56,3% из них есть дети. У третьей части (31%) один ребенок в семье, у четверти – двое, у 0,3% – трое детей.

    У 7% есть высшее образование, у 30% есть среднее профессиональное образование, у 63% – среднее образование. Большая часть (96,4%) прошли срочную службу в армии.

    В начале декабря зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2023 года на службу в ВС России в интересах спецоперации на Украине поступили более 452 тыс. человек.

    Коментарии (11)
    27 декабря 2023, 03:25
    Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО

    Чемезов рассказал о превращении системы дистанционного минирования «Земледелие» в бикалиберную РСЗО

    Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО
    @ mil.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На базе системы дистанционного минирования «Земледелие» создается бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов сказал, что «Земледелие» – «прекрасная боевая машина», возможности которой были продемонстрированы в ходе специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Предложено «нарастить ее потенциал», используя одновременно и как машину дистанционного минирования, и как РСЗО. Для этого «Земледелие» оснащают «унифицированным транспортно-пусковым контейнером», позволяющим производить пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.

    Как заявил Чемезов, испытания продемонстрировали «правильность выбранного пути». Серийный выпуск планируется начать в первой половине 2024 года. В результате за несколько месяцев получена первая серийная бикалиберная машина, способная минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм, сказал Чемезов.

    Напомним, предприятия Ростеха досрочно поставили российским войскам партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».

    Коментарии (6)
    28 декабря 2023, 10:53
    УВЗ сообщил о выполнении ГОЗ по танкам Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М

    УВЗ: Концерн завершил контракты на поставку в войска танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М

    УВЗ сообщил о выполнении ГОЗ по танкам Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) успешно завершил контракты на поставку танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв», усовершенствованных с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе концерна.

    Согласно сообщению пресс-службы, «Уралвагонзавод» успешно завершил контракты на поставку танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв», по ряду позиций уже началась работа над выполнением обязательств 2024 года, передает ТАСС.

    Там добавили, что УВЗ совершенствует бронетехнику с учетом опыта ее применения в зоне спецоперации, улучшения касаются защищенности и эксплуатационных характеристик, необходимых для сохранения жизни экипажей.

    Напомним, в октябре УВЗ поставил Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с допзащитой.

    Коментарии (2)
    27 декабря 2023, 12:52
    Ростех передал Минобороны партию Су-57

    Мантуров: ОАК передала Минобороны партию истребителей пятого поколения Су-57

    Ростех передал Минобороны партию Су-57
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (КНААЗ) изготовил и передал Минобороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57 по производственной программе 2023 года, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

    По его словам, авиастроители передали Минобороны все планировавшиеся к поставке в этом году самолеты пятого поколения Су-57, прошедшие все необходимые заводские испытания, передает ТАСС. Мантуров добавил, что наращивание производства этих уникальных машин стало возможным благодаря решению вопросов по ритмичным поставкам комплектующих и совершенствованию технологии поточной сборки.

    «Считаю, коллектив КНААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей», – сказал Мантуров.

    По словам гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, «в цехе окончательной сборки уже идет работа над истребителями, которые будут переданы ВКС России в 2024 году». Он добавил, что количество истребителей пятого поколения, поступающих в войска, «ежегодно увеличивается почти в два раза».

    Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что ГОЗ на истребитель пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, а на 2024 год заказ еще больше.

    Коментарии (15)
    29 декабря 2023, 12:13
    Угонщик Lamborghini в Москве оказался наркоманом из Петербурга

    Угнавший Lamborghini с автомойки в Москве оказался находившимся под воздействием наркотиков Петербуржцем

    Tекст: Александра Юдина

    Угнавший с автомойки в Москве автомобиль стоимостью более 25 млн рублей мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    По его словам, сотрудники ДПС задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством, передает ТАСС.

    Сам задержанный отметил, что угнал автомобиль, находясь под воздействием наркотического средства, он не имел цели хищения.

    Напомним, в российской столице с территории автомобильной мойки угнали автомобиль Lamborghini Urus – неизвестный представился сотрудником компании, забрал ключи от машины у работников автомойки и скрылся.

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    26 декабря 2023, 16:07
    Силуанов: Первыми на Lada Aura пересядут сотрудники Минфина

    Глава Минфина Силуанов заявил, что сотрудники ведомства первыми пересядут на Lada Aura

    Tекст: Александра Юдина

    Первыми среди российских чиновников на Lada Aura пересядут сотрудники Минфина, сообщил на канале «Россия 24» глава министерства Антон Силуанов.

    По его словам, уже есть договоренность с «АвтоВАЗом», первые пять автомобилей поступят в ведомство уже в начале следующего года, передает РИА «Новости».

    Также Силуанов выразил уверенность, что сотрудники Минфина первыми пересядут на отечественные автомобили ввиду их усовершенствованной комплектации.

    Глава Минфина подчеркнул, что Lada Aura можно назвать машиной бизнес-класса – автомобиль комфортен, «не хуже зарубежных аналогов».

    Ранее президент Владимир Путин указывал, что отечественные автомобили могут выглядеть поскромнее «Мерседесов», но чиновникам нужно их использовать и брать пример с Индии, где ездят на отечественных машинах.

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    27 декабря 2023, 10:29
    Ростех анонсировал испытания беспилотной БМП в зоне спецоперации

    Чемезов: В зоне СВО планируется опробовать дистанционно управляемую БМП

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В зоне проведения спецоперации на Украине планируется опробовать новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    Отвечая на соответствующий вопрос Чемезов рассказал, что в Ростехе рассчитывают на это. По его словам, машины находится на испытаниях, после завершения которых БМП будет опробована в зоне СВО, передает РИА «Новости». Он добавил, что эта техника позволит избежать риска поражения экипажа на самых опасных направлениях.

    Чемезов отметил, что комплект дистанционного управления планируется ставить не только на БМП-3, но и на самоходную пушку 2С25М.

    Глава Ростеха рассказал также, что не правильно говорить о том, что российские производители вооружений во всем превзошли противников, есть чему у них поучиться и в Ростехе изучают трофейные образцы и берут на заметку некоторые решения. Чемезов подчеркнул, что так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере – это миф.

    Он добавил, что в чем-то западные конструкторы сильны, но количество «Леопардов», «Челенджеров», «Брэдли» и другой ржавеющей на полях боев западной техники - это лучшее подтверждение российских возможностей.

    «Самое важное здесь: российская армия воюет на современной, надежной и очень опасной для противника технике. Более того, мы технику постоянно совершенствуем на основе боевого опыта. Информацию для этого наши предприятия собирают из двух источников. Во-первых, есть группы наших специалистов, которые работают непосредственно в зоне СВО, на месте собирая отзывы. Во-вторых, у нас сложилась практика привозить на наши предприятия военнослужащих, воевавших на соответствующей технике. Они встречаются с конструкторами и описывают свой опыт эксплуатации, делятся впечатлениями и пожеланиями: что хорошо работает, что нужно доработать или улучшить», – рассказал глава «Ростеха».

    Напомним, в феврале в программе «Военная приемка» телеканала «Звезда» сообщили, что компания ВНИИ «Сигнал» Ростеха разработала роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица», которая может действовать без экипажа.

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    28 декабря 2023, 20:28
    В Минпромторге рассказали о безубыточности «АвтоВАЗа»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    «АвтоВАЗ» завершит 2023 год без убытков, сообщило Министерство промышленности и торговли в четверг после годового заседания совета директоров компании.

    Компания по итогам года обеспечит безубыточность и финансовую стабильность, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По итогам 2023 года предприятие произведет рекордные за последнее десятилетие число автомобилей Lada – свыше 374 тыс. штук.

    В начале года было возобновлено производство Lada Vesta нового поколения в Тольятти. В декабре вышла опытная серия электрокаров e-Largus. «АвтоВАЗ» позволил обеспечить технологический суверенитет по более чем 1,2 тыс. позициям критически важных материалов и компонентов.

    За прошедший год в компанию поступили работать свыше 2,5 тыс. человек.

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    28 декабря 2023, 16:23
    В США потребовали от Маска отозвать ненадежные детали электрокаров Tesla

    Сенаторы США потребовали от Маска отозвать ненадежные детали электрокаров Tesla

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У миллиардера и владельца Tesla Илона Маска потребовали отозвать детали электрокаров, не соответствующие требованиям безопасности, эти требования выдвинули сенаторы Эдвард Марки (демократ от штата Массачусетс) и Ричард Блументаль (демократ от штата Коннектикут).

    Сенаторов обеспокоили сообщения в прессе о том, что Tesla якобы знает об изъянах в безопасности своих авто, но скрывает причины недоработок от Государственной администрации контроля безопасности на дорогах (NHTSA), говорится в письме на сайте Марки, передает ТАСС.

    Маску необходимо немедленно отозвать все детали Tesla, которые несут угрозу безопасности, а также уладить ситуацию с NHTSA.

    Сенаторы выдвинули требование после расследование Reuters, где сообщалось, что Tesla знают о недостатках машин, в том числе с рулевым управлением и подвеской, эти проблемы вызваны отказом некоторых деталей. Согласно расследованию, компания скрывает причины недостатков от регулятора и обвиняет клиентов в некорректной работе авто.

    Политики заявили, что, согласно отчетам, Tesla несколько раз объясняла неисправность подвески неправильным использованием автомобилей и грубым обращением водителя.

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    28 декабря 2023, 20:19
    В Москве решили усилить поиск пьяных водителей в праздничные дни

    Госавтоинспекция Москвы решила усилить поиск пьяных водителей в праздничные дни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Столичная Госавтоинспекция намерена усилить работу по профилактике и выявлению нетрезвых водителей в праздничные дни, сообщили в пресс-службе ведомства.

    С 20.00 мск 29 декабря 2023 года до 20.00 мск 8 января 2024 года Госавтоинспекция усилит работу по выявлению фактов управления автомобилями в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Там призвали не оставаться равнодушными и сообщать правоохранителям о пьяных водителях.

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