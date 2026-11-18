17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.5 комментариев
Иран назвал чушью заявления о планах Тегерана применить химоружие в Вашингтоне
Аракчи опроверг заявления о планах Ирана применить химоружие в США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал чушью и пропагандой сообщения СМИ о планах Тегерана применить химическое оружие в Вашингтоне.
«В последние 72 часа произраильские СМИ «сообщили», что Иран якобы замышляет применить химическое оружие в Вашингтоне, одновременно строя ракетные базы под плотинами. Это чушь», – написал Аракчи в X.
Министр призвал прекратить пропаганду в стиле войны в Ираке, указав на повсеместный израильский след. Он добавил, что в подобные утверждения никто не верит.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские спецслужбы якобы получили данные о подготовке Ираном атаки на чиновников администрации президента США с возможным применением «грязной бомбы» в Вашингтоне.
В субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости окончательно лишить Тегеран возможностей для создания ядерного оружия.
На прошлой неделе официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал нелепой публикацию СМИ о намерениях страны использовать химическое оружие.