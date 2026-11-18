Ирак возобновил экспорт нефти в Турцию по закрытому 12 лет трубопроводу

Ирак возобновил прокачку нефти по закрытому с 2014 года трубопроводу в Турцию

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Ирак возобновил прокачку сырой нефти на экспорт по старому трубопроводу Киркук – Джейхан в Турцию. На начальном этапе объем поставок составит 120 тыс. баррелей в сутки с возможностью постепенного увеличения до 500 тыс. баррелей в сутки», – цитирует министра РИА «Новости» со ссылкой на INA.

По данным Миннефти, запуск маршрута, который не работал с 2014 года из-за атак террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), позволит транспортировать топливо с севера Ирака в дополнение к трубопроводу через Иракский Курдистан. Это снизит зависимость страны от южных терминалов и от экспорта через Ормузский пролив.

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, ищет новые маршруты экспорта из-за нестабильной работы пути через Ормузский пролив на фоне конфликта США и Ирана, отмечают СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Ирака сообщили о восстановлении экспорта через Оманский залив и Ормузский пролив под военной защитой США.

В пятницу Ирак приступил к поставкам нефти с южных месторождений в сирийский порт Банияс.

В прошлом месяце Ирак и Сирия согласовали сухопутный маршрут для транспортировки нефти в обход Ормузского пролива.