ОАЭ сбросили над Газой 16 тонн гуманитарной помощи
Военно-транспортные самолеты ОАЭ осуществили доставку гуманитарной помощи в труднодоступные районы сектора Газа, где продолжается гуманитарный кризис.
Военно-транспортная авиация ОАЭ сбросила над труднодоступными районами сектора Газа 16 тонн гуманитарной помощи, передает РИА «Новости». В заявлении министерства обороны ОАЭ говорится, что общая масса гуманитарных грузов, доставленных с воздуха с момента старта инициативы, достигла 4068 тонн.
Операции по сбросу осуществлялись в сотрудничестве с Иорданией, а также при участии Германии и Индонезии. Министерство обороны ОАЭ отметило, что последняя воздушная миссия стала уже 80-й по счету с начала текущего кризиса в Газе и проводится в течение 27 дней подряд, начиная с конца июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы. Израиль одобрил армейский план разгрома ХАМАС в секторе Газа. ХАМАС назвал операцию ЦАХАЛ «пренебрежением к усилиям посредников».