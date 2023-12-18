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    Умер Отар Иоселиани
    У главкома ВСУ Залужного нашли прослушивающее устройство
    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ
    Польские СМИ сравнили армии России и Украины
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    17 комментариев
    18 декабря 2023, 09:20

    Серийное производство «Джихад-машины» пообещали запустить в Чечне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На базе завода «Чеченавто» в 2024 году планируют запустить серийное производство боевой «Джихад-машины» для спецоперации, сообщил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.

    По его словам, уже получены конструкторские документации, и сейчас идет этап сборки экспериментального образца, после чего начнутся испытания машины, передает ТАСС.

    Хакимов добавил, что уже со следующего года планируется запустить серийное производство для нужд СВО.

    По его словам, в проекте участвуют оборонная компания «НОТ», которая занимается надстройками зенитных установок и Российский университет спецназа (РУС), который также находился на связи с МГТУ им. Баумана в ходе разработки конструкторской документации.

    Ранее Хакимов сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом (МГТУ) имени Н.Э. Баумана по созданию боевой «Джихад-машины».

    17 декабря 2023, 19:20
    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область

    Военный эксперт Леонков: Повторяя одни и те же атаки, ВСУ пытаются усыпить бдительность российской армии

    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если посмотреть на действия противника, станет понятно, что он из раза в раз повторяет одни и те же действия – налеты БПЛА или вылазки ДРГ. Они призваны усыпить бдительность российских военных. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что село Теребрено Белгородской области находится под обстрелом со стороны ВСУ.

    «У офиса Зеленского сейчас нет ничего, что можно было бы представить мировой общественности в качестве «перемоги». Именно поэтому ВСУ из раза в раз пытаются запускать десятки беспилотников по нашим территориям, отправляют ДРГ», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «И если первые вылазки и налеты приносили противнику некие успехи, то сейчас российское военное руководство сделало все выводы и укрепило оборону страны. Поэтому каждое такое нападение заведомо является провальным», – добавляет собеседник.

    По словам аналитика, ВСУ в некотором роде пытаются действовать в расчете на удачу. Если атака пройдет успешно, ее можно будет презентовать Западу, считает эксперт.

    «Также я допускаю, что противник из раза в раз повторяет одни и те же налеты в надежде на то, что они смогут усыпить нашу бдительность. Так, первые полеты БПЛА пугали россиян, сейчас же все относятся к ним относительно спокойно. Аналогично и с диверсантами», – рассуждает спикер.

    «Но как только мы потеряем бдительность, ВСУ могут придумать что-то новое – то, что еще не использовали. И на фоне этого нам просто нельзя расслабляться. Необходимо пристально следить за действиями противника и прикладывать все необходимые усилия для защиты страны», – заключил Леонков.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом украинских военных.

    В своем Telegram-канале он написал, что на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле/

    Позднее Гладков написал, что по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. «Есть разрушения: поврежден один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовой обход будет продолжен. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий», – указал он.

    Напомним, неделей ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.

    Коментарии (11)
    18 декабря 2023, 01:43
    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ

    Экс-разведчик Риттер: Потери мобилизованных ВСУ достигают 90 процентов

    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ теряют до 90 % мобилизованных из-за некомпетентности Киева, а также НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер сослался на данные комиссара Полтавы, согласно которым 80-90% мобилизованных не возвращаются с поля боя. Бывший разведчик обвинил НАТО в гибели огромного числа украинцев и призвал руководство вооруженных сил США уволить за некомпетентность, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (8)
    17 декабря 2023, 14:06
    Белгородский губернатор сообщил о стрелковом бое на границе села Теребрено
    Белгородский губернатор сообщил о стрелковом бое на границе села Теребрено
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Белгородское село Теребрено находится под обстрелом украинских военных, по предварительной информации, идет стрелковый бой с противником, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как указал Гладков в своем Telegram-канале, под обстрелом со стороны Украины находится село Теребрено Краснояружского района. По его словам, по предварительным данным, на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле, передает РИА «Новости».

    Губернатор уточнил, что есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны России.

    Ранее в прошлое воскресенье Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.

    Коментарии (19)
    17 декабря 2023, 15:03
    Средства ПВО сбили за сутки два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшие сутки два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины в Донецкой народной республике и Николаевской области, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами ПВО в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах Елизаветовки Николаевской области, Дружковки и Доброполья ДНР.

    По данным Минобороны, ВС России перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США, а также ликвидировали 91 украинский беспилотник, в том числе в районах Старомихайловки, Берестового, Белогоровки, Спорного ДНР, Змиевки, Кривошеевки, Новодружеска и Золоторевки ЛНР, Першотравневого Харьковской области, Раденска, Чаплынки Херсонской области, Нового и Мирного Запорожской области.

    В пресс-службе добавили, что на Запорожском направлении российские военные ликвидировали до 50 военнослужащих, танк и три автомобиля, а также поразили самоходную артиллерийскую установку Caezar производства Франции, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20.

    В сообщении говорится, что на Херсонском направлении Украина потеряла до 95 военных, танк и 12 автомобилей, также ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    В Минобороны подчеркнули, что российская армия поразила командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ, а также ликвидировала в районе Константиновки ДНР пусковую установку системы залпового огня HIMARS и на аэродромах Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области склады топлива для авиатехники ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за минувшие сутки отразили на Донецком направлении четыре атаки со стороны ВСУ, а также поразили до 250 украинских военных, танк и три броневика.

    Коментарии (25)
    17 декабря 2023, 23:47
    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников

    Украинские СМИ сообщили об обнаружении прослушивающих устройств у сотрудников Залужного

    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины подтвердила обнаружение прослушивающего устройства у главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, но украинские СМИ сообщили, что найдены «прослушки» и у его сотрудников.

    Источники «Украинской правды» сообщили, что устройства для прослушивания нашли и у сотрудников Залужного, передает РИА «Новости».

    Между тем, СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ для работы, по данному факту заведено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства, изготовленные из элементов неустановленного образца.

    Коментарии (13)
    18 декабря 2023, 08:30
    Вынесен приговор группе пытавшихся избежать отправки на СВО военнослужащих
    Вынесен приговор группе пытавшихся избежать отправки на СВО военнослужащих
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Волгоградский гарнизонный суд вынес приговор пяти военнослужащим Южного военного округа, давшим взятки, чтобы избежать повторной отправки в зону спецоперации.

    Один из военнослужащих получил три года условно и штраф в размере 500 тыс. рублей, еще два человека получили штрафы по 750 тыс. и 150 тыс. рублей. И четвертый фигурант, который просил вернуть деньги за неотправку, так как его и так не отправляли на СВО, был оштрафован на 100 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».

    Все они обвинялись в даче взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия. Комбат, который пошел на сотрудничество со следствием, признался, что предложил ряду военных уклониться от СВО за деньги.

    Напомним, ранее военного на Сахалине наказали за отказ уезжать в зону СВО.

    Коментарии (6)
    18 декабря 2023, 05:23
    Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В сообщении уточняется, что летчики нанесли удары фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, передает ТАСС.

    Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

    Ранее ВС России нанесли удар авиационными ракетами С-8 с максимального близкого расстояния по точкам скопления сил ВСУ.

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    18 декабря 2023, 05:11
    В США рассказали о возможной подготовке к ликвидации Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Западные спецслужбы могут ликвидировать Зеленского из-за его ненадобности

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны могут решить ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского из-за его ненадобности, и привести на его место другого, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер отметил, что у украинского лидера начиналось все хорошо, но теперь «дела идут не очень». По его словам, Зеленского могут скоро убить. Он сравнил политический путь главы Украины с телесериалом, и предположил, что на его место Запад скоро приведет кого-то другого, п «Газета.Ru».

    Бывший разведчик считает, что ЦРУ, которые писали «сценарий» к карьере Зеленского, допустили очень много ошибок. По словам Риттера, во всех СМИ было разрекламировано контрнаступление ВСУ, таким образом, считает разведчик, России рассказали, куда и какими средствами планировали наступать ВСУ.

    Ранее в США сравнили Зеленского с американским аферистом Бернардом Мэдоффом.

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    17 декабря 2023, 22:04
    ПВО предотвратила атаку дронов ВСУ на стратегические объекты ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Массовую атаку украинских дронов по стратегически важным объектам предотвратили системы ПВО в Луганской народной республике, сообщили в военной комендатуре республики.

    Сообщается, что ВСУ пытались перегрузить российские РЭБ при помощи комбинированного удара беспилотниками самолетного типа, передает РИА «Новости».

    В военной прокуратуре рассказали, что в результате работы РЭБ и ПВО ни один объект инфраструктуры не поврежден, пострадавших нет.

    Ранее при обстреле ВСУ белгородского села Теребрено было повреждено три жилых дома.

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    17 декабря 2023, 14:48
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных, танк и три броневика
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных, танк и три броневика
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные за минувшие сутки отразили на Донецком направлении четыре атаки со стороны ВСУ, а также поразили до 250 украинских военных, танк и три броневика, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Красного, Кирово и Марьинки ДНР.

    В Минобороны добавили, что на данном направлении Украина потеряла убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей, также российские войска поразили артиллерийскую систему М777 и орудие М119 производства США и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В пресс-службе заявили, что на Купянском направлении российские военные отразили девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки и Терны Харьковской области. По данным ведомства, ВСУ потеряли на данном направлении более 50 военнослужащих, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины, также Россия ликвидировала две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    В сообщении говорится, что на Краснолиманском направлении российская армия отразила атаку 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины юго-восточнее Кузьмино ЛНР, а потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

    В Минобороны отметили, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Украина потеряла на данном направлении до 100 военных, танк и три пикапа, также Россия поразила артиллерийскую систему М777 производства США, орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники захватили сеть украинских опорных пунктов под Артемовском.

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    18 декабря 2023, 08:59
    Польские СМИ сравнили армии России и Украины

    Mysl Polska: ВС России превосходят украинскую армию

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России превосходят украинскую армию и продолжают успешно развиваться, заявил обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    По его словам, российская военная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники, а мобилизованные резервисты прошли нужную подготовку, передает РИА «Новости».

    Говоря об Украине, он заявил, что Киев почти исчерпал свои мобилизационные ресурсы из-за больших потерь.

    Ранее немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Лангепланах заявил, что Киев планирует отправить войска на новое контрнаступление в следующем году.

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    17 декабря 2023, 20:39
    При обстреле ВСУ белгородского села Теребрено повреждено три жилых дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Три жилых дома получили повреждения в результате обстрела ВСУ белгородского села Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что из них в один дом попал снаряд, во втором выбиты окна и посечены фасад и кровля и в третьем сгорела беседка.

    Он уточнил, что из-за прилета снаряда электричество отключено в селах Теребрено и Староселье. Восстановительные работы будут проводиться по разрешению министерства обороны.

    Ранее Гладков сообщил, что белгородское село Теребрено находится под обстрелом украинских военных, по предварительной информации, идет стрелковый бой с противником.

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    18 декабря 2023, 06:05
    Сальдо: Разрушение Каховской ГЭС было заданием ВСУ

    Сальдо заявил, что ВСУ получили задание разрушить Каховскую ГЭС

    Сальдо: Разрушение Каховской ГЭС было заданием ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Перед украинскими войсками было поставлено конкретное задание: разрушить Каховскую ГЭС, ракетные удары наносились в одну точку на протяжении долгого времени, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо объяснил, что Каховская плотина во время проведения спецоперации подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные. Кроме того, там были шлюзы, которые пропускали корабли в нижнюю часть Днепра, поэтому ВСУ поставили задачу ее разрушить, передает РИА «Новости».

    Губернатор назвал величайшим преступлением ВСУ разрушение плотины, которое привело к нарушению экологического равновесия. По его словам, ВСУ долгое время пытались плотину поразить ракетами, били ствольной артиллерией в одну точку до критического состояния, пока не прорвало.

    Он отметил, что восстановить плотину можно с помощью современных технологий и основываясь на сохранившихся в архивах проектных документах. Сальдо подчеркнул, что это займет меньше времени, чем ее строительство в 50-е годы прошлого столетия.

    В августе Сальдо говорил, что Каховскую ГЭС после разрушения дамбы не смогут восстановить в ближайшее время.

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    18 декабря 2023, 05:10
    В ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ

    ФСБ сообщила об обнаружении в ДНР тайника с секретной документацией СБУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Волновахском районе ДНР силовики нашли тайник с секретной документаций СБУ, сообщило региональное управление ФСБ.

    В тайнике  были обнаружены документы в ходе изучения которых получены сведения о лицах, работавших на украинские спецслужбы, передает РИА «Новости».

    Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по проверке информации.

    Ранее были опубликованы документы СБУ о предотвращении создания автономии крымских татар.

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    17 декабря 2023, 15:28
    Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения

    Tекст: Валентина Григоренко

    Глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах съезда «Единой России» прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения, отметив, что настроен оптимистично.

    Пушилин, отвечая на вопрос о ситуации на линии соприкосновения, уточнил, что он настроен оптимистично. Он добавил, что все детали и оперативная обстановка широко освещает сейчас Минобороны, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что положение российских военных в зоне спецоперации почти по всей линии соприкосновения улучшается.

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