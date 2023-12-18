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Серийное производство «Джихад-машины» пообещали запустить в Чечне
На базе завода «Чеченавто» в 2024 году планируют запустить серийное производство боевой «Джихад-машины» для спецоперации, сообщил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.
По его словам, уже получены конструкторские документации, и сейчас идет этап сборки экспериментального образца, после чего начнутся испытания машины, передает ТАСС.
Хакимов добавил, что уже со следующего года планируется запустить серийное производство для нужд СВО.
По его словам, в проекте участвуют оборонная компания «НОТ», которая занимается надстройками зенитных установок и Российский университет спецназа (РУС), который также находился на связи с МГТУ им. Баумана в ходе разработки конструкторской документации.
Ранее Хакимов сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом (МГТУ) имени Н.Э. Баумана по созданию боевой «Джихад-машины».