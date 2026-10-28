Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Мантуров анонсировал возобновление льготного автокредитования с декабря
Правительство решило возобновить льготное автокредитование с 1 декабря
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что программы льготного автокредитования и автолизинга будут возобновлены в стране с 1 декабря за счет лимитов следующего года.
О решении возобновить финансирование программ Денис Мантуров сообщил в ходе правительственного часа в Совете Федерации, передают СМИ«ПРАЙМ.
«Мы нашли решение, а точнее Министерство промышленности и торговли и Министерство финансов, внесли в правительство предложение. Мы это поддержали, и с 1 декабря программа будет возобновлена, но из лимитов уже 2027 года», – сказал Мантуров.
По словам первого вице-премьера, возобновление программ станет существенной поддержкой как для отечественных автопроизводителей, так и для граждан.
Действие льготных инструментов было приостановлено в конце сентября из-за досрочного исчерпания заложенных на этот год бюджетных средств в размере 20 млрд рублей на автокредитование и 30 млрд рублей на лизинг. Проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предполагает выделение 7 млрд и 17 млрд рублей соответственно.
Программа автокредитования предусматривает скидки от 10 до 40% на машины для медицинских работников, преподавателей, инвалидов, семей с детьми и участников спецоперации на Украине. Максимальная выгода предоставляется при покупке электромобиля или транспортного средства с ручным управлением для получивших ранения бойцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о подготовке предложений по увеличению финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга.
Весной 2025 года правительство предоставило возможность семьям с двумя детьми оформлять льготные автокредиты.
В апреле прошлого года власти запланировали расширить программу для поддержки спроса на отечественные машины.