Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов во время церемонии запуска промышленного производства новой модели Lada Iskra в Тольятти.

Алиханов отметил, что «ситуация с точки зрения автокредитования существенно отличается от того, что мы наблюдали в прошлом году». Однако сейчас даны новые поручения по расширению поддержки покупателей автомобилей.

Глава Минпромторга выразил уверенность, что данная мера способна принести положительный эффект для рынка, однако предостерег от ожидания рекордных показателей продаж. По его словам, министерство рассчитывает преодолеть непростой период без остановки развития новых моделей в линейке «АвтоВАЗа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году в России значительно вырос выпуск легковых автомобилей, в октябре того же года продажи новых авто на российском рынке увеличились на 51 процент, при этом аналитики ожидали для авторынка России один из самых тяжелых годов.