Стало известно о значительном росте выпуска легковых авто в России в 2024 году

Производство легковых автомобилей в России в 2024 году увеличилось на 38%

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дмитрий Чернов сообщил о значительном увеличении производства легковых автомобилей в России за 2024 год. «Если говорить в целом, то мы по производству закончили в положительных значениях по итогам 2024 года, то есть на 33% нам производство удалось увеличить. В легковом сегменте на 38%, по легкому коммерческому – 27%», – заявил Чернов на совещании в Совете Федерации.

В прошлом году общий выпуск автотранспортных средств в России также заметно увеличился. По данным Минпромторга, производство всех категорий авто выросло на 33%, что свидетельствует о позитивных тенденциях в автомобильной промышленности страны. Это увеличение производства связано с рядом факторов, включая восстановление экономики и увеличение спроса на легковые и коммерческие автомобили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 51% в годовом выражении, достигнув 168,5 тыс. единиц. Кроме того, на 15% выросли по сравнению с сентябрем. В России начались продажи седана Citroen C4, который собран на калужском заводе и оборудован мотором мощностью 115 лошадиных сил.