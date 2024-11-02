В России продажи новых авто в октябре выросли на 51%

Продажи легковых авто в России в октябре достигли 168,5 тыс. единиц

Tекст: Дмитрий Зубарев

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 51% в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 168,5 тыс. единиц. Как сообщает ТАСС, по сравнению с сентябрем 2024 года реализация новых автомобилей увеличилась на 15%.

За первые десять месяцев 2024 года в России было продано 1,3 млн новых легковых автомобилей, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общие продажи транспортных средств, включая легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили, а также автобусы, составили 1,5 млн штук, что на 48% больше, чем за тот же период 2023 года.

В октябре продажи новой автотехники увеличились на 47% в годовом выражении, достигнув 199,5 тыс. единиц. Легкие коммерческие автомобили (LCV) показали значительный рост: с января по октябрь 2024 года было продано 111,8 тыс. единиц (+38%). В октябре 2024 года продажи LCV составили 16,2 тыс., что на 54% больше, чем в октябре 2023 года и на 41% больше по сравнению с сентябрем 2024 года.

Продажи грузовиков за десять месяцев 2024 года снизились на 10%, составив 104,3 тыс. единиц. Однако в октябре 2024 года продажи грузовиков выросли на 2% в годовом выражении до 13 тыс. единиц, что также на 31% больше по сравнению с сентябрем 2024 года.

В январе–октябре 2024 года в России реализовано 16,4 тыс. автобусов, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре 2024 года продажи автобусов выросли на 56% в годовом сравнении, достигнув 1,8 тыс., а по сравнению с сентябрем рост составил 78%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт предупреждал о возможном спаде продаж автомобилей в России из-за роста их стоимости, а также сообщалось, что россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса.