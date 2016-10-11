Взгляд
13 января, суббота  |  Последнее обновление — 15:32  |  vz.ru
Разделы

Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса

Впервые за пять лет автомобильный рынок России показал рост Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано, и что может помешать успеху авторынка в 2018-м? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп назвал Гаити своим именем

Дональд Трамп говорит то, что другие боятся сказатьФото: Jonathan Ernst/Reuters
Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности. Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать. Подробности...
Перейти а раздел…

Условия содержания в СИЗО должны быть человеческими для всех

Обычные камеры в «Матросской тишине» совсем не похожи на «VIP-номера»Фото: Шевелева Анна/ТАСС
Скандал в московской тюрьме, где для «ВИП-заключенных» были созданы камеры повышенной комфортности, заставляет задуматься о том, каковы условия содержания обычных людей в следственных изоляторах страны. Почему не признанные виновными люди должны годами дожидаться решения своей судьбы в скотских условиях?  Подробности...
Перейти а раздел…

Порошенко выполнил обещание усилить группировку в Донбассе изощренным методом

Территория ДНР за первую неделю нового года была обстреляна 17 раз, ЛНР – пять разФото: Stringer/Reuters
Очередное обострение в Донбассе по-своему оригинально, поскольку связано со странной передислокацией сил ВСУ. В то же время украинская группировка явно усиливается, как и пообещал Петр Порошенко незадолго до Нового года. Все не так страшно, как может показаться, однако один из участков фронта действительно внушает опасения. Подробности...
Перейти а раздел…

«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
Перейти а раздел…

Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа

      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа: образ президента США из музея мадам Тюссо появился у здания американского посольства. Художник изобразил главу государства в горделивой позе, держащимся за пояс брюк. Сфотографироваться с восковым Трампом может любой желающий
      Подробности...

      Умер народный артист России Михаил Державин

      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
      Подробности...

      Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе

      Наше посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в распространении клише о «русской мафии». Поводом для упрека стал новый сериал «МакМафия». Надо отдать должное: «МакМафия» – это все-таки прогресс по сравнению с какой-нибудь «Красной жарой», где карикатурой были все «русские», даже добрые
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…
        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Второй дивизион ЗРК С-400 развернули в Крыму
          Хейли потребовала «международного консенсуса» в ООН против ИранаРоссийский фильм выйдет в широкий прокат в Британии на русском языкеНа выборах президента России может появиться удлиненный бюллетеньПри попытке уйти от полицейской погони в Петербурге погибли три человека
          В вузах Одессы отменили занятия до весны из-за отсутствия отопленияЦРУ просило Моби распространять слухи о связях Трампа с РоссиейСША назвали условие применения ядерного оружияГреция собралась заняться промышленным производством марихуаны
          СМИ: Порноактрисе заплатили за молчание о связи с ТрампомВетеран умер на встрече с ГрудининымЖириновский прокомментировал данные о зарубежном счете Грудинина в 5 млрд рублейУроженку Воронежа жестоко убили в Голландии

          «мощно использовала»


          Экс-главком ВМС Украины оценил успехи российской армии в Крыму

          сплошная ржавчина


          Плачевное состояние украинских кораблей в Крыму показали на видео (видео)

          «на очереди»


          Минобороны поддержало идею создания сверхтяжелого «транспортника»

          новая претензия


          Украинский завод заявил об огромном долге России по проекту спутника «Лыбидь»

          Особый случай


          Предприниматель из Калуги отказалась бесплатно раздавать хлеб пенсионерам из-за скандалов

          Догнали и перегнали


          Портовое хозяйство России вызывает зависть у соседей

          актуальный диалог


          Гройсман выдвинул встречное предложение Путину по возвращению техники из Крыма

          спортивный скандал


          ВАДА отреагировало на разоблачение связи Макларена с ФБР

          «компьютерный гений»


          Антон Крылов: Дуров может сколько угодно времени разговаривать и писать только по-английски

          глобальные прогнозы


          Лев Пирогов: Новый доклад Римского клуба называется «Come Оn!» («Поехали!»). А куда поехали-то?

          старикам тут не место


          Александр Васильев: Самое отвратительное слово в сегодняшнем лексиконе это «обновление»

          на ваш взгляд


          Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?

          Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса

          Впервые за пять лет автомобильный рынок России показал рост    13 января 2018, 10:30
          Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано, и что может помешать успеху авторынка в 2018-м?

          Впервые за пять лет российский автомобильный рынок показал рост по итогам 2017 года. Так, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) выросли на 11,9% до 1,59 млн штук, сообщил глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

          Выручка от продажи новых легковых автомобилей должна составить порядка 2 трлн рублей, что на 15% больше, чем в 2016 году, оценивают в «Автостате». Помимо самого увеличения продаж автомобилей сказался также рост цен на новые машины в среднем на 5% по итогам прошлого года.  

          После резкого обвала рубля в 2014 году и кризисных лет россияне предпочитали не тратить много денег, особенно на такие крупные покупки как автомобиль. И хотя в 2017 году наметился рост российской экономики, реальные доходы населения все еще далеки от докризисных уровней. Да санкции пока никто не снимал, наоборот, США грозят новыми. Чем же можно объяснить такой всплеск продаж автомобилей в России?

          Продавцы говорят о том, что помогло введение новых программ господдержки («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль») и сохранение программы льготного кредитования. Столь беспрецедентная господдержка авторынка сохранялась в течение всех последних лет. Однако раньше она не приносила таких успехов, хотя, несомненно, помогала рынку не упасть в пропасть.

          Скорее всего, сыграли свою роль такие факторы как отложенный спрос и старение корпоративных автопарков. «Цикл смены автомобиля за время кризиса увеличился. Сейчас автовладельцам пришла пора менять машины 2011-2013 годов, а для российского авторынка это были «тучные» годы. Тогда ежегодно продавалось не менее 2,5 млн новых автомобилей», – отмечает эксперт «Автостата» Азат Тимерханов.

          Если бы рубль не укрепился, ставки по кредитам не снизились бы и не произошло бы общей стабилизации экономической ситуации в стране, россияне и бизнес могли бы еще ждать с покупкой новой машины до лучших времен.

          Это косвенно подтверждает тот факт, что в первые месяцы 2017 года, когда в воздухе еще витали пессимистичные ожидания, продажи новых автомобилей все еще падали на 4-5%, и первый рост был зафиксирован только в марте. А самым лучшим месяцем, причем за все последние три года, стал декабрь.

          И конечно, как только на горизонте замаячили оптимистичные настроения, сразу выстрелили и новые программы господдержки – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» . Благодаря им доля кредитных сделок в продажах новых автомобилей в 2017 году составила около 50%, отмечает директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников.

          Помогло и в целом снижение ставок по автокредитам благодаря смягчению монетарной политики ЦБ РФ. В итоге к концу году доля автокредитов на рынке дошла до 50%, отмечают в «Австостате».

          Причем, интересно, что растут продажи в первую очередь недорогих бюджетных автомобилей, тогда как премиальные игроки рынка еще не отошли от кризиса. Так, продажи Lada выросли аж на 17%, что выше рынка. А среди всех моделей самым продаваемым автомобилем стал Kia Ria, на втором и третьем месте вазовские модели – Lada Granta и Vesta. А вот продажи модели Hyundai Solaris, которая была самой популярной в 2016-м, удивили значительным падением.  

          Удастся ли автомобильному рынку удержать двузначные темпы роста и в 2018 году, или те, кто хотел, уже купил машину, и спрос снова замрет? АЕБ в 2018 году впервые решил не давать годовой прогноз по продажам новых легковых машин и LCV в РФ. Потому что пока нет определенности в планах правительства РФ по увеличению утилизационного сбора на автомобили, сказал Йорг Шрайбер.

          Минпромторг хочет поднять утилизационный сбор предварительно на 15-17,5%, однако источники газеты «Ведомости» уверяли, что обсуждается чуть ли не двукратное увеличение сбора. Сейчас за новую машину с двигателем 1-2 литра надо платить 44,2 тыс. рублей, с мотором 2-3 литра – 84,4 тыс. рублей. Это может привести к серьезному росту цен на импортные машины. Автомобили, собираемые в России, это коснется в меньшей степени. «Если утилизационный сбор будет проиндексирован в два раза, то это негативно отразится на продажах автомобилей за счет существенного подорожания сегмента авто свыше 200 л.с., которые занимают примерно одну четвертую всего объема продаж, – говорит заместитель председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев. – Кроме того, мы немного обеспокоены прекращением действия госпрограммы в 2018 году, повышением ставок банков по программам автокредитования и уже заметным спадом спроса на оформление кредитных заявок».

          Сдерживать будет и рост цен на автомобили. Если в 2017 году они выросли на 5%, то в 2018 году машины подорожают на 5-7%, считают в «Автостате». При условии, что утилизационный сбор вырастет лишь на 15-17%, а не вдвое.  Во-вторых, если рубль избежит серьезной девальвации и будет на стабильном уровне 55-65 рублей за доллар. Потому что сегодня не менее 50% любого автомобиля, в том числе произведенного в России, – это валютная составляющая, говорил директор «Автостата» Сергей Целиков. Некоторые автопроизводители, в том числе «АвтоВАЗ», Toyota, Volkswagen, уже подняли свои цены.

          И все же продавцы не ждут нового обвала продаж в 2018-м. В Рольфе прогнозируют увеличения продаж новых машин, но рост едва ли превысит 10% по сравнению с результатами прошлого года. А вот Зиновьев из «АвтоСпецЦентра», попавший в точку с прогнозом на 2017 год, ждет в 2018 году более высокий рост – в пределах 15%. Если, конечно, утилизационный сбор повысят все-таки не вдвое.

          А «Автостате» считают, что при цене на нефть в 75 долларов за баррель (в среднем по году) автомобильный рынок может вырасти и на 20% до 1,75 млн штук, что соответствует уровню 2010 года. Если нефть будет по 55 долларов за баррель, то рынок новых легковых авто ждет падение до уровня 2016 года. Однако наиболее вероятным там считают средний сценарий, где нефть по 65 долларов за баррель, а продажи машин растут на 10% до 1,6 млн штук. 


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............