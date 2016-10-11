Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано, и что может помешать успеху авторынка в 2018-м?

Впервые за пять лет российский автомобильный рынок показал рост по итогам 2017 года. Так, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) выросли на 11,9% до 1,59 млн штук, сообщил глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Выручка от продажи новых легковых автомобилей должна составить порядка 2 трлн рублей, что на 15% больше, чем в 2016 году, оценивают в «Автостате». Помимо самого увеличения продаж автомобилей сказался также рост цен на новые машины в среднем на 5% по итогам прошлого года.

После резкого обвала рубля в 2014 году и кризисных лет россияне предпочитали не тратить много денег, особенно на такие крупные покупки как автомобиль. И хотя в 2017 году наметился рост российской экономики, реальные доходы населения все еще далеки от докризисных уровней. Да санкции пока никто не снимал, наоборот, США грозят новыми. Чем же можно объяснить такой всплеск продаж автомобилей в России?

Продавцы говорят о том, что помогло введение новых программ господдержки («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль») и сохранение программы льготного кредитования. Столь беспрецедентная господдержка авторынка сохранялась в течение всех последних лет. Однако раньше она не приносила таких успехов, хотя, несомненно, помогала рынку не упасть в пропасть.

Скорее всего, сыграли свою роль такие факторы как отложенный спрос и старение корпоративных автопарков. «Цикл смены автомобиля за время кризиса увеличился. Сейчас автовладельцам пришла пора менять машины 2011-2013 годов, а для российского авторынка это были «тучные» годы. Тогда ежегодно продавалось не менее 2,5 млн новых автомобилей», – отмечает эксперт «Автостата» Азат Тимерханов.

Если бы рубль не укрепился, ставки по кредитам не снизились бы и не произошло бы общей стабилизации экономической ситуации в стране, россияне и бизнес могли бы еще ждать с покупкой новой машины до лучших времен.

Это косвенно подтверждает тот факт, что в первые месяцы 2017 года, когда в воздухе еще витали пессимистичные ожидания, продажи новых автомобилей все еще падали на 4-5%, и первый рост был зафиксирован только в марте. А самым лучшим месяцем, причем за все последние три года, стал декабрь.

И конечно, как только на горизонте замаячили оптимистичные настроения, сразу выстрелили и новые программы господдержки – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» . Благодаря им доля кредитных сделок в продажах новых автомобилей в 2017 году составила около 50%, отмечает директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников.

Помогло и в целом снижение ставок по автокредитам благодаря смягчению монетарной политики ЦБ РФ. В итоге к концу году доля автокредитов на рынке дошла до 50%, отмечают в «Австостате».

Причем, интересно, что растут продажи в первую очередь недорогих бюджетных автомобилей, тогда как премиальные игроки рынка еще не отошли от кризиса. Так, продажи Lada выросли аж на 17%, что выше рынка. А среди всех моделей самым продаваемым автомобилем стал Kia Ria, на втором и третьем месте вазовские модели – Lada Granta и Vesta. А вот продажи модели Hyundai Solaris, которая была самой популярной в 2016-м, удивили значительным падением.

Удастся ли автомобильному рынку удержать двузначные темпы роста и в 2018 году, или те, кто хотел, уже купил машину, и спрос снова замрет? АЕБ в 2018 году впервые решил не давать годовой прогноз по продажам новых легковых машин и LCV в РФ. Потому что пока нет определенности в планах правительства РФ по увеличению утилизационного сбора на автомобили, сказал Йорг Шрайбер.

Минпромторг хочет поднять утилизационный сбор предварительно на 15-17,5%, однако источники газеты «Ведомости» уверяли, что обсуждается чуть ли не двукратное увеличение сбора. Сейчас за новую машину с двигателем 1-2 литра надо платить 44,2 тыс. рублей, с мотором 2-3 литра – 84,4 тыс. рублей. Это может привести к серьезному росту цен на импортные машины. Автомобили, собираемые в России, это коснется в меньшей степени. «Если утилизационный сбор будет проиндексирован в два раза, то это негативно отразится на продажах автомобилей за счет существенного подорожания сегмента авто свыше 200 л.с., которые занимают примерно одну четвертую всего объема продаж, – говорит заместитель председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев. – Кроме того, мы немного обеспокоены прекращением действия госпрограммы в 2018 году, повышением ставок банков по программам автокредитования и уже заметным спадом спроса на оформление кредитных заявок».

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Сдерживать будет и рост цен на автомобили. Если в 2017 году они выросли на 5%, то в 2018 году машины подорожают на 5-7%, считают в «Автостате». При условии, что утилизационный сбор вырастет лишь на 15-17%, а не вдвое. Во-вторых, если рубль избежит серьезной девальвации и будет на стабильном уровне 55-65 рублей за доллар. Потому что сегодня не менее 50% любого автомобиля, в том числе произведенного в России, – это валютная составляющая, говорил директор «Автостата» Сергей Целиков. Некоторые автопроизводители, в том числе «АвтоВАЗ», Toyota, Volkswagen, уже подняли свои цены.

И все же продавцы не ждут нового обвала продаж в 2018-м. В Рольфе прогнозируют увеличения продаж новых машин, но рост едва ли превысит 10% по сравнению с результатами прошлого года. А вот Зиновьев из «АвтоСпецЦентра», попавший в точку с прогнозом на 2017 год, ждет в 2018 году более высокий рост – в пределах 15%. Если, конечно, утилизационный сбор повысят все-таки не вдвое.

А «Автостате» считают, что при цене на нефть в 75 долларов за баррель (в среднем по году) автомобильный рынок может вырасти и на 20% до 1,75 млн штук, что соответствует уровню 2010 года. Если нефть будет по 55 долларов за баррель, то рынок новых легковых авто ждет падение до уровня 2016 года. Однако наиболее вероятным там считают средний сценарий, где нефть по 65 долларов за баррель, а продажи машин растут на 10% до 1,6 млн штук.