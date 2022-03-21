Эксперт предупредил о спаде продаж автомобилей из-за роста стоимости

Увеличение стоимости автомобилей более чем на 50% на фоне прогнозируемого с апреля дефицита может стать причиной спада продаж и платежеспособного спроса, в результате автомобили перестанут покупать, выразил мнение генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Как считает эксперт, расходы дилеров на покупку новых авто и комплектующих вырастут. «Даже если приостановка деятельности импортных брендов будет временной, все равно будут пересмотрены условия партнерства в пользу поставщика», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».

При этом, отмечает эксперт, спрос потребителей все сильнее смещается в сторону китайских автомобилей – даже если в автосалонах остались модели европейских, японских и американских марок, потребители выбирают «китайцев». Это связано с относительно доступной ценой и большим выбором.

Ранее ряд автоконцернов объявил о приостановке поставок в Россию. Так, в прошлый понедельник импорт новых автомобилей в Россию приостановила компания Volvo Car. 7 марта автоконцерн Nissan объявил о планируемой остановке работы своего завода в Петербурге. 3 марта немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в РФ и их производства на территории России. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию.

Кроме того, 1 марта британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку автомобилей в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.

Помимо этого, в конце февраля немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». Кроме того, компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. Дилеры также предупредили о возможности нехватки запчастей и «расходных материалов» для автомобилей, если их поставки не нормализуются в ближайшие полтора-два месяца.